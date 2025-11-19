טראמפ שיבח את רונאלדו בבית הלבן: כבוד גדול

כריסטיאנו רונאלדו חזר לארצות הברית לראשונה מזה כמעט עשור, והפעם בהקשר יוצא דופן לחלוטין. הכוכב הפורטוגלי הגיע לוושינגטון והשתתף באירוע רשמי בבית הלבן, לצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן. רונאלדו היה חלק מרשימת אורחים מרשימה בערב חגיגי שכלל גם את מנכ"ל טסלה אלון מאסק ואת מנכ"ל אפל טים קוק.

טראמפ פתח את האירוע בהתייחסות לרונאלדו, ואף סיפר כי בנו בארון התרגש לפגוש את אחד הספורטאים המפורסמים בעולם. "הבן שלי מעריץ גדול שלך", אמר הנשיא. "אני חושב שהוא מעריך אותי קצת יותר אחרי שזכיתי להכיר ביניכם". רונאלדו, מצידו, הודה על ההזמנה והעניק חיוך למצלמות.

היחסים בין השניים אינם מקריים. בראיון שפורסם לאחרונה עם פירס מורגן, רונאלדו הביע הערכה רבה לטראמפ וכינה אותו אחד האנשים ש"יכולים לשנות את העולם". הכוכב אף ציין כי היה שמח לנהל איתו שיחה מעמיקה, בכל מקום בעולם, מתוך אמונה כי הנשיא האמריקאי מסוגל להשפיע על תהליכים עולמיים.

דונלד טראמפ על רונאלדו

הביקור מגיע בזמן שבו רונאלדו ממשיך לשמש כאחד הפרצופים המרכזיים של ערב הסעודית. מאז שעבר לאל נאסר ב-2023, הוא הפך לאחד מנציגי הדגל של הממלכה, גם בזירת התיירות וגם בפרויקטים הספורטיביים העצומים שהחלה לקדם. במהלך השנה הוא אף השתתף באירועים רשמיים והביע תמיכה ברעיון שמונדיאל 2034 יתקיים בסעודיה.

הסלפי של רונאלדו בבית הלבן (צילום מסך)

במקביל לנושאים הספורטיביים, הערב בבית הלבן היה גם הזדמנות למפגש פסגה בין טראמפ לבין סלמאן. הנשיא הודיע במהלך נאומו כי ארצות הברית תעניק לסעודיה מעמד של "בעלת ברית מרכזית מחוץ לנאט"ו" מהלך סמלִי שמחזק את שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי בין המדינות. לצידם נכחו ראשי חברות טכנולוגיה ופיננסים מובילות, וכן נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו.

הקשר של רונאלדו לסעודיה הולך ומעמיק גם מבחינה מקצועית. לפי דיווחים, חוזהו באל נאסר חוצה את רף חצי מיליארד הדולר, ובקיץ האחרון אף הוארך לשנתיים נוספות. מועדון העל שבבעלות קרן ההשקעות הסעודית רואה בו מרכיב מרכזי בהפיכת הליגה המקומית לאטרקטיבית ובשילוב שמות גדולים נוספים. רונאלדו עצמו קרא לבין סלמאן "הבוס שלנו", ביטוי המלמד היטב על מעמדו במדינה.

רונאלדו (אל נאסר)

הביקור בארצות הברית הוא חריג במיוחד עבור רונאלדו, שהתרחק מהמדינה בעקבות הפרשה שהתפוצצה ב־2017, אז נטען כי שילם דמי שתיקה כדי לסיים טענות שהועלו נגדו בנוגע לאירוע משנת 2009. רונאלדו הכחיש בתוקף את המיוחס לו, וב־2019 החליטה התביעה בלאס וגאס לא להעמידו לדין בשל חוסר ראיות. מאז הוא נמנע מהגעה לארצות הברית עד לחזרתו הנוכחית.

מבחינה מקצועית, רונאלדו נמצא בפתחה של אחת העונות המשמעותיות בקריירה שלו. פורטוגל הבטיחה את מקומה במונדיאל הקרוב, שייערך בצפון אמריקה בקיץ 2026, ורונאלדו הבהיר כי זו תהיה הופעתו האחרונה בטורניר. אם יפתח בו, הוא יהפוך יחד עם ליאו מסי ולוקה מודריץ’ לשחקן הראשון אי פעם שמשתתף בשישה מונדיאלים.

לסיכום, ערב רשמי אחד בוושינגטון הפך לרגע של חיבור יוצא דופן בין עולם הפוליטיקה, עולם הטכנולוגיה ועולם הכדורגל. רונאלדו, שחקן שהתרגל לשבור שיאים על המגרש, ממשיך להשפיע גם מחוצה לו, והפעם בעיצומו של אירוע בבית הלבן שמדגיש את מעמדו הגלובלי ככוכב על אמיתי.