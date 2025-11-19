שיא כל הזמנים: לברון פתח את עונתו ה-23 ב-NBA

לברון ג'יימס המשיך הלילה להגדיר מחדש את גבולות האפשרי. הכוכב של לוס אנג'לס לייקרס עלה לפרקט בקריפטו ארנה ורשם את תחילת עונת ה־23 שלו בליגה, יותר מכל שחקן אחר בתולדות ה־NBA. עד המשחק הזה הוא חלק את הפסגה עם וינס קרטר, אך מהרגע שנזרקה הכדורית הראשונה נותר שם לבדו, בגיל 40 ועם רצף שיא נוסף בקריירה שאין שנייה לה.

עוד לפני שהספיק לגעת בכדור, הקהל של הלייקרס קיבל אותו במחיאות כפיים כשהכרוז הכריז על ההישג ההיסטורי. ג'יימס, בחולצה מספר 23 המזוהה איתו כל כך, השיב בקידה קצרה והמשיך למשחק שבו לוס אנג'לס פתחה בצורה לא יציבה ופיגרה עד 11 נקודות ברבע הראשון. דקות לאחר מכן הוא ירד לספסל כדי לנהל עומס, שכן בלייקרס מתכננים להחזיר אותו בהדרגה לקצב משחק מלא.

מדובר בחזרה מאוחרת במיוחד. לברון החמיץ את 14 משחקי הפתיחה של העונה בגלל בעיית סיאטיקה, פגיעה עצבית שמקרינה מהגב התחתון לרגל וגרמה לו להיעדר מאימוני הקבוצה מאז אוקטובר. המאמן ג'יי ג'יי רדיק הסביר כי מדובר בגירוי עצבי באזור המותן, בעיה שחייבה את הכוכב לטיפול ממושך.

כל התקופה הזאת ליוותה את ג'יימס בסימני שאלה על עתידו. שמועות הפרישה התרוצצו ללא הפסקה, אך ביוני הוא ניפץ אותן כשבחר להפעיל את האופציה בחוזהו עבור 52.6 מיליון דולר לעונה נוספת, שמינית במדי הלייקרס. ובעונה שעברה, גם כשהשווה את שיא 22 העונות, הוא הפגין מספרים של סופרסטאר לכל דבר עם ממוצעים של 24.4 נקודות, 7.8 ריבאונדים ו־8.2 אסיסטים ב־70 משחקים.

הילד מאקרון אוהיו, שנבחר במקום הראשון בדראפט 2003 ונחת בליגה בגיל 18 עם רעש שלא נשמע כמותו, ממשיך לייצר פרקים חדשים בסיפור שכבר מזמן הפך לאגדה. מעבר לשיאי אורך הקריירה, הוא הגיע לפתיחת העונה עם 42,184 נקודות בעונה הסדירה ויותר מ־50 אלף בכל המסגרות יחד. עכשיו הוא מתחיל את פרק מספר 23, ולא נראה שהוא מתכוון לעצור בקרוב.