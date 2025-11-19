יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:38
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (קונקאקאף)

רשמית: קורסאו, האיטי ופנמה העפילו למונדיאל

גורה שותף ב-0:0 של הנבחרת הצנועה מול ג'מייקה בדרך למקום בטורניר ב-2026, חצי שעה לפרנזי פיירו, שנפצע ב-0:2 של האיטי. פנמה ניצחה 0:3 ועלתה

|
נבחרת קורסאו (IMAGO)
נבחרת קורסאו (IMAGO)

היסטוריה במוקדמות המונדיאל, ועוד איך. קוראסאו רשמה לילה שאי אפשר לשכוח כשהפכה למדינה הקטנה ביותר אי פעם שמבטיחה מקום בגביע העולם הן בגודל השטח והן במספר התושבים. הנבחרת מהאי הקריבי, שמונה כ־155 אלף איש בלבד, סחטה 0:0 מול ג'מייקה והבטיח את ראשות הבית. קנג’י גורה פתח ושיחק 69 דקות, בעוד אביו נמצא על הקווים כחלק מצוות האימון, תוספת מרגשת לסיפור יוצא הדופן של הנבחרת הזאת.

גם האיטי רשמה רגע ענק משלה. אחרי 0:2 על ניקרגואה ועם קצת עזרה מה־0:0 בין הונדורס לקוסטה ריקה, היא הבטיחה השתתפות ראשונה במונדיאל מאז 1958 ושברה בצורת שנמשכה יותר משישה עשורים. פרנזי פיירו הספיק לשחק חצי שעה לפני שירד פצוע, בעוד לוסיוס דידסון כבש כבר בדקה התשיעית ורובן פרובידנס הוסיף שער נוסף בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. בכך, האיטי טיפסה מעל תחתית רשימת המדינות שחיכו הכי הרבה זמן מאז הופעתן האחרונה, כאשר אינדונזיה וקובה מ-1938 וישראל מ-1970 נותרו אחרונות.

העולה השלישית והאחרונה של הערב הייתה פנמה, שעשתה את שלה עם 0:3 משכנע על אל סלבדור. הנבחרת של כריסטיאן מרטינס נהנתה גם מהפתעה גדולה נוספת באותו זמן, כאשר גוואטמלה ניצחה 0:3 את סורינאם. קשרה של קריית שמונה נכנס כמחליף בדקה ה-59, ואורלנדו מוסקרה, שהעבר הישראלי שלו במכבי תל אביב מוכר היטב, שמר על רשת נקייה. סזאר בלקמן כבש בדקה ה-17, אריק דייויס הכפיל בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה ופומה סגר עניין לקראת הסיום. כך נרשם לילה דרמטי שהעניק לעוד שלוש נבחרות כרטיס היסטורי למונדיאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */