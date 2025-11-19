רשמית: קורסאו, האיטי ופנמה העפילו למונדיאל

היסטוריה במוקדמות המונדיאל, ועוד איך. קוראסאו רשמה לילה שאי אפשר לשכוח כשהפכה למדינה הקטנה ביותר אי פעם שמבטיחה מקום בגביע העולם הן בגודל השטח והן במספר התושבים. הנבחרת מהאי הקריבי, שמונה כ־155 אלף איש בלבד, סחטה 0:0 מול ג'מייקה והבטיח את ראשות הבית. קנג’י גורה פתח ושיחק 69 דקות, בעוד אביו נמצא על הקווים כחלק מצוות האימון, תוספת מרגשת לסיפור יוצא הדופן של הנבחרת הזאת.

גם האיטי רשמה רגע ענק משלה. אחרי 0:2 על ניקרגואה ועם קצת עזרה מה־0:0 בין הונדורס לקוסטה ריקה, היא הבטיחה השתתפות ראשונה במונדיאל מאז 1958 ושברה בצורת שנמשכה יותר משישה עשורים. פרנזי פיירו הספיק לשחק חצי שעה לפני שירד פצוע, בעוד לוסיוס דידסון כבש כבר בדקה התשיעית ורובן פרובידנס הוסיף שער נוסף בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. בכך, האיטי טיפסה מעל תחתית רשימת המדינות שחיכו הכי הרבה זמן מאז הופעתן האחרונה, כאשר אינדונזיה וקובה מ-1938 וישראל מ-1970 נותרו אחרונות.

העולה השלישית והאחרונה של הערב הייתה פנמה, שעשתה את שלה עם 0:3 משכנע על אל סלבדור. הנבחרת של כריסטיאן מרטינס נהנתה גם מהפתעה גדולה נוספת באותו זמן, כאשר גוואטמלה ניצחה 0:3 את סורינאם. קשרה של קריית שמונה נכנס כמחליף בדקה ה-59, ואורלנדו מוסקרה, שהעבר הישראלי שלו במכבי תל אביב מוכר היטב, שמר על רשת נקייה. סזאר בלקמן כבש בדקה ה-17, אריק דייויס הכפיל בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה ופומה סגר עניין לקראת הסיום. כך נרשם לילה דרמטי שהעניק לעוד שלוש נבחרות כרטיס היסטורי למונדיאל.