מכבי רחובות ניצחה 75:82 את אשקלון בלאומית

שמונה משחקים – שמונה ניצחונות חוץ. המחזור השביעי בליגה לאומית Winner נערך אמש (שלישי) והיה בסימן ניצחונות חוץ. הפועל חיפה המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה עם ניצחון באילת, נהריה הנחילה למכבי אשדוד הפסד ביתי ראשון. מכבי רחובות יצאה מאשקלון עם ניצחון. בתחתית, אליצור שומרון ואייל שולמן עם ניצחון שני ברציפות – 101:98 בצפת.

א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות 82:75

ניצחון גדול של מכבי רחובות, שקוטעת לביתיים רצף של חמישה ניצחונות. החבורה של יניב בורגר שלטה לכל אורך המשחק וידעה להתגבר בסיום על קאמבק מקומי עם פעולות גדולות של עמית מנחם ועמית אהרוני. אחרי פתיחה שקולה, מכבי רחובות הצליחה לברוח עם דקות טובות בהגנה. הקבוצה של יניב בורגר הפגינה הרבה התלהבות ושלשה בסיום הרבע קבעה 15:26 לאורחים.

גם ברבע השני המגמה נמשכה, אשקלון התקשתה לייצר נקודות ומנגד עמית מנחם סחב את חבריו והפער גדל במחצית ל-31:47. שתי הקבוצות קלעו באחוזים גבוהים ברבע השלישי, אבל ברבע האחרון 10 נקודות של אשקלון החזירו אותם למשחק. אלא שברחובות ידעו לבצע את הפעולות הנכונות בכדי לחזור עם הניצחון.

קלעו לאשקלון: ג'יי אר גלאספר 22 נק', עמית סנקר 14 נק', עוז לביא, עומר פולג וג'מארי סמית 7 נק' כ"א, רון כהן 6 נק', ברנדון באומן 5 נק', עידו פלישר 4 נק', אביב קוקוטק 3 נק'.

קלעו לרחובות: עמית מנחם (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 15 נק', טל פלד 13 נק', ג'וש אלדריך 11 נק', סאמאג'ה טיל והראל דדון 10 נק' כ"א, דניאל שרון 8 נק', איגור נסטרנקו 6 נק', עמית אהרוני ודרק ווקר 4 נק' כ"א.

מכבי רחובות עם ניצחון באשקלון (צילום: מכבי רחובות)



מכבי אשדוד – עירוני נהריה 91:81

עירוני נהריה עם ניצחון שני ברציפות בסגל החדש שלה, ובעיקר עם הרבה מאד סיבות לאופטימיות להמשך. החבורה בסגול שוב סיפקה מחצית שנייה נהדרת התקפית וידעה לברוח ברגעי ההכרעה ברבע האחרון בדרך לניצחון. מנגד, מכבי אשדוד עם הפסד בית ראשון העונה ושני בסך הכל בערב בו קלעו 6 שלשות ב-18 אחוז בלבד.

אחרי פתיחה שקולה, עירוני נהריה הצליחה לייצר ריצה קטנה וסגרה את הרבע הראשון ביתרון 19:23. גם בחצי השני קיבלנו קרב שקול בין שתי הקבוצות ואמרי שביט סגר את הרבע בשלשה – 36:39 לאשדוד. תומר לוינסון ויוגב אוחיון פתחו טוב את הרבע השלישי ויחד עם מרסלוס ארלינגטון ושלשה של יניר בנימין היתרון עבר לצפוניים – 54:56. עומר בן דוד קלע 5 נקודות רצופות והרבע נגמר ב-56:62 לנהריה. הרבע האחרון היה בסימן תומר לוינסון ועומר בן דוד שהובילו את האורחים. בתוך 5 דקות ברבע האחרון נהריה קלעה 4 שלשות ומכאן הדרך לניצחון נסללה.

קלעו לאשדוד: דוויט ווילסון, רוברט טרנר ועמית ראובן 20 נק' כ"א, אמרי שביט 12 נק', שחר שלמון 4 נק', בן גולד 3 נק', נועם יעקובי 2 נק'.

קלעו לנהריה: מרסלוס ארלינגטון 23 נק', תומר לוינסון (3/6 לשלוש) 21 נק', עומר בן דוד 14 נק', יניר בנימין וכריס קלארק (13 ריבאונדים) 12 נק' כ"א, יוגב אוחיון 4 נק', תומר כהן 3 נק', אלכס צוברביץ 2 נק'.

מכבי חיפה – מכבי פתח תקווה 85:70

ניצחון חוץ ענק למכבי פתח תקווה, שהותירה את הירוקים ללא ניצחון עדיין. החבורה של יוסי בונן שלטה במשחק ללא עוררין ועם רבע שני ענק בו קלעה 35 נקודות יצאה עם ניצחון חוץ יקר ושלישי בסך הכל העונה בדרך לחמישים אחוזי הצלחה. מנגד, מכבי חיפה קיבלה משחק טוב מג'ייס טאונסנד אבל דווקא ג'וש פרייס סבל מערב חלש יחסית (15 נקודות) והירוקים אפשרו ליריבתם 19 נקודות מהזדמנות שנייה בדרך להפסד שישי ברציפות.

האורחים נראו טוב בפתיחה, אבל שתי שלשות של הביתיים ונקודות במעבר קבעו שוויון 20:20 לאחר הרבע הראשון. ברבע השני הייתה רק קבוצה אחת על הפרקט – מכבי פתח תקווה רקדה בהתקפה ונהנתה מ-8 שלשות ב-50 אחוז בדרך ליתרון 37:55 בירידה לחדרי ההלבשה. בחצי השני ההפרש כבר התקרב ל-30 נקודות ומכאן מכבי פתח תקווה חגגה ניצחון חוץ יקר.

קלעו למכבי חיפה: ג'ייס טאונסנד (9 ריבאונדים) 21 נק', ג'וש פרייס 15 נק', נאור שרון (6 אסיסטים, 6 ריבאונדים) 13 נק', רזיאל חיון 6 נק', נווה מינץ 5 נק', איילון ששון 4 נק', אלון ראכלין וג'וש פרידקין 3 נק' כ"א.

קלעו למכבי פתח תקווה: אלונזו סולה (3 חטיפות) 20 נק', טרה מקולום (4/8 לשלוש) 16 נק', אופק גולדשטיין 13 נק', גל גילינסקי (14 ריבאונדים, 14 אסיסטים) 10 נק', קורן ג'ורנו 9 נק', אייל ננקין 6 נק', שגיב גורמן ונועם נאור 5 נק' כ"א, איתי ירום 1 נק'.

הפועל אילת – הפועל חיפה 91:87

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, הפועל אילת נכנעת בביתה להפועל חיפה שהמשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה. החבורה של רובן נייברגר קיבלה משחק אדיר מ-ווסלי האריס שסיים עם 29 נקודות ו-15 ריבאונדים, ומעבר לכך ידעה לבצע ברגעי הכרעה פעולות גדולות. המנצחת שוב נשענה על אחוזי קליעה גבוהים מהשלוש וסיימה עם 15 שלשות ב-42 אחוז.

מנגד, האילתים לא הצליחו לתרגם את השליטה שלהם בחצי הראשון ליתרון משמעותי ונענשו על כך. הקבוצה של אלעד חסין הובילה במחצית 42:47. דנאל כוזהינוף ושוהם גת הובילו מהפך בפתיחת הרבע השלישי והיתרון עבר מצד לצד עד שאילת הוליכה 62:65 לאחר שלושה רבעים. 4 דקות לסיום אוסין טילמן קבע 78:78, אבל מכאן דניאל רוזנבאום תפר שלשה ומהלכים גדולים של ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון, כולל שני דאנקים אדירים, קבעו ניצחון לאורחת.

קלעו לאילת: אוסטין טילמן (10 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 25 נק', תומר פורת 18 נק', ישמעאל ליין 15 נק', דאסטי האנאס 13 נק', אליעד טל 6 נק', אלון דרוקר וצוף בן משה 5 נק' כ"א.

קלעו להפועל חיפה: ווסלי האריס (15 ריבאונדים, 8/10 לשתיים) 29 נק', דניאל רוזנבאום (10 ריבאונדים) 16 נק', שוהם גת (12 אסיסטים) ואקסבייר ג'ונסון 13 נק' כ"א, עידו רומי 8 נק', דנאל כוזהינוף וראיין טוראל 6 נק' כ"א

הפועל מגדל העמק יזרעאל – א.ס אשקלון/קריית גת 87:79

כשהיא עם זר אחד ואחרי מפלה כואבת במשחק האחרון מול מכבי אשדוד, א.ס אשקלון/קריית גת הוכיחה לעצמה שהיא יכולה להיאבק עם יתר קבוצות הליגה אחרי ניצחון חוץ ענק במגדל העמק. החבורה של אלון ספיר הפגינה הרבה מאוד אופי ובעיקר קיבלה משחק אדיר מ-מייקל גרין שסיים עם 36 נקודות והוביל את האורחים לניצחון שני העונה.

מנגד, הצפוניים עם הפסד שני ברציפות מתרחקים מהצמרת הגבוהה ומאבדים גובה. שני הזרים של מגדל העמק לא קלעו בדאבל פיגרס ולמרות שליטה מוחלטת בריבאונד הקבוצה של מאורו ספאק לא הצליחה לתרגם זאת. המשחק היה שקול לכל אורכו ו-4 דקות לסיום הלוח הראה 74:74. מכאן, קריית גת קלעה שלוש שלשות רצופות ולמעשה הבטיחה את הניצחון.

קלעו למגדל העמק יזרעאל: אלון הרשקוביץ 11 נק', עידן אלבר, ניתאי רוזנברג ומקסים פוקסמן 10 נק' כ"א, טום סיגטי וניב למפרט 9 נק' כ"א, ג'ונתן פיירל 8 נק', דשון בורק ויהל פלג 6 נק' כ"א

קלעו לקריית גת: מייקל גרין (6/14 לשלוש, 7 אסיסטים) 36 נק', קלארק רוזנברג 17 נק', בן אונצ'ה 14 נק', ניב בלול ומאור נקרשביץ 5 נק' כ"א, דניאל נג'ר 4 נק', זיו מעוז 3 נק', אמרי כגן 2 נק'

מ.ס צפת – אליצור שומרון 101:98

כיאה לקרב תחתית, שתי הקבוצות סיפקו משחק צמוד שהסתיים בהחטאה מהשלוש של רז מור שקבעה כי אליצור שומרון תחזור הביתה עם ניצחון. החבורה של אייל שולמן מסמנת וי שני ברציפות, ובורחת מהאזור המסוכן. מנגד, בצפת שינוי המאמן לא סייע ואילן עמר עם הפסד במשחקו הראשון. לכל אורך המשחק קיבלנו קרב שקול, כאשר ברובו האורחים החזיקו ביתרון קטן. 5 דקות לסיום הלוח הראה 89:90 לשומרון.

האורחים הצליחו לברוח אבל שלשה של טאז שרמן שוב הורידה לנקודה בלבד – 93:94. האחרון איבד כדור קריטי ונענש על ידי וינס קול שסיפק סל ועבירה. שרמן החזיר במהלך של סל ועבירה משלו – 96:97 לשומרון, 40 שניות לסיום. ריבאונד התקפה קריטי תורגם לנקודות מהקו של יונתן מור, ומכאן צפת לא הצליחה למצוא את הנוסחה בכדי לנצח כאשר רז מור מחטיא שלשה בהתקפה האחרונה.

קלעו לצפת: טאז שרמן 24 נק', ג'וש נזיקור 20 נק', דניאל קופרברג 16 נק', רז מור 15 נק', די ג'יי שארפ 12 נק', נועם אקריש 10 נק', טל חדד 1 נק'.

קלעו לשומרון: וינס קול 35 נק', דימיטריוס טרידוול 18 נק', יונתן מור 16 נק', יונתן אבולוף 10 נק', רועי בכר 9 נק', פול דילייני 5 נק', יונתן רבינוביץ ומתן חכמו 4 נק' כ"א

אליצור יבנה - מ.כ עוטף דרום 96:82

ניצחון ענק של מ.כ עוטף דרום, על אף חסרונו של ריקי פאק. החבורה של ברק פלג שלטה לכל אורך 40 הדקות, קלעה 96 נקודות במשחק התקפי מרשים ויצאה מיבנה עם ניצחון מוצדק. האורחים פתחו את המשחק עם מטווח שלשות שסימן על הבאות בדרך ליתרון 20:30 בתום הרבע הראשון. גם בהמשך יבנה לא הצליחה להתמודד מול האזורית של האורחים שידעו להעניש בכל פעם בדרך ליתרון 42:54 במחצית.

בחצי השני אליצור יבנה ניסתה להתקרב, אבל בכל פעם שזה קרה לעוטף דרום היו התשובות עם פעולות מדויקות ועד לסיום הניצחון של הכחולים הובטח. אליצור יבנה עם הפסד ביתי שני העונה במשחק בו ספגה בשלושת הרבעים הראשונים 24 נקודות לפחות בכל רבע ועם יכולת פושרת של סי ג'יי ווקר שקלע רק 13 נקודות.

קלעו ליבנה: איאן מרטינז 26 נק', עוז חולי 21 נק', סי ג'יי ווקר 13 נק', יריב עמירם 8 נק', אורי חי 5 נק', אור פורר 4 נק', יהלי שושן 3 נק', קיירי בראון 2 נק'.

קלעו לעוטף דרום: עומרי שלף 19 נק', גל שטרנברג (3/4 לשלוש) 17 נק', עילי שאול (9 אסיסטים) 14 נק', ים שפריר 13 נק', קינדל היל 11 נק', יונתן קלר 8 נק', אוהד דקל 6 נק', מתן שטרייט 5 נק'

מכבי מעלה אדומים – א.ס רמה"ש 92:64

ניצחון קליל לרמה"ש במעלה אדומים במשחק שהוכרע בשלב מוקדם מאוד. החבורה של גיא קנטור פתחה את המשחק עם יתרון 4:20, ובהמשך הפער צמח ל-20 הפרש בחצי השני.

מכבי מעלה אדומים לא הצליחה להסתדר עם איירה לי וספגה בצבע 38 נקודות. האורחים עם ניצחון שני ברציפות מתקדמים במעלה הטבלה, בעוד מכבי מעלה אדומים עם ניצחון בודד וכבר ביום שישי יארחו את מכבי רחובות למשחק השלמה מהמחזור הראשון.

קלעו למעלה אדומים: ג'יילן טייט 16 נק', טל צוויפלר 13 נק', עדי כהן סבן 12 נק', רום כיטכס 9 נק', איתי קרביוב 4 נק', יבגני חולודוב 3 נק', אמיתי אפניג'ר, אמיתי מסיל, כריס ג'ונס 2 נק' כ" עמיעד ינאי 1 נק'.

קלעו לרמה"ש: איירה לי (14 ריבאונדים) 18 נק', עמית ביר כץ ודימיטרי רוברטס (14 אסיסטים) 13 נק' כ"א, חן כלפון 12 נק', דניאל ראובן 11 נק', רני בלגה 10 נק', רועי אבנרי 9 נק', אופק מלכה 6 נק'.