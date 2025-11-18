עלייה חדה בשיעור הספורטאים הצעירים בישראל

לרגל יום הילד הבינלאומי 2025 פרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני היקף הספורטאים הפעילים בישראל, המצביעים על מגמת צמיחה ברורה בעיסוק בספורט בקרב ילדים ובני נוער.

על פי הדוח, בעונת תשפ"ד (2023/24) 76.7% מהספורטאים הפעילים 111,071 במספר היו בגילי 9 עד 18, שזו עלייה ניכרת לעומת 69.8% בשנה הקודמת. בנוסף, נרשמה עלייה עקבית בשיעור העוסקים בספורט מתוך כלל בני גילם: מ-7.0% בקרב בני 9 ועד לשיא של 11.1% בגיל 12. לאחר גיל זה נרשמת ירידה הדרגתית, ובגיל 18 שיעור הספורטאים הפעילים עומד על 2.2%.

לצד העלייה הכוללת נותר פער מגדרי משמעותי: רק 22.4% מהספורטאים הפעילים בגילים 9–18 הן בנות, נתון כמעט זהה לשנה הקודמת (22.6%) ונמוך מעט מחלקן הכולל של הנשים מכלל הספורטאים הפעילים בכל הגילים (23.4%).

מהנתונים עולה כי רוב הילדים ובני הנוער 78.1% משתתפים בענפים קבוצתיים, בעוד 21.9% מתמקדים בענפים אישיים. עוד עלה, חמשת הענפים הפופולריים ביותר בגילים הללו הם:

כדורגל – 43,196 ספורטאים פעילים

כדורסל – 30,988

כדורעף – 7,212

התעמלות – 3,454

ג'ודו – 3,052