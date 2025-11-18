ספרד ובלגיה העפילו למונדיאל, נותרו 9 מקומות

מעמדי ההכרעה של מוקדמות מונדיאל 2026 באירופה נמשכו הערב (שלישי), עם משחקי המחזור העשירי שנחתמו ותמונת החלוקה בין העולות האוטומטיות מפסגות הבתים לבין המדינות שנשלחו לפלייאוף מהמקום השני, התבהרה באופן סופי. זה הזמן לעשות פעם נוספת סדר לגבי מי כבר הבטיחו את מקומן בגביע העולם שיתחיל בקיץ הקרוב, מתי תיערך ההגרלה ומי יהיו בפלייאוף.

בבית 1, הבטיחה גרמניה את מקומה בין 48 הנבחרות שיטוסו לאמריקה בקיץ, אחרי שגברה במאבק ישיר על הפסגה על סלובקיה, שתפסה את המקום השני בבית ותלך למאבקי הפלייאוף שייערכו בחודש מרץ.

בבית 2, שווייץ הבטיחה מעשית את הפסגה עוד קודם לכן, אבל חתמה זאת כשהצליחה לסיים בתיקו מול קוסובו במאבק הישיר. הקוסוברים ינסו לעשות סנסציה ולהעפיל לראשונה בהיסטוריה לגביע העולם.

שחקני שווייץ מאושרים. את המקום במונדיאל הם הבטיחו (IMAGO)

בבית 3, דנמרק וסקוטלנד נפגשו למשחק על כל הקופה, בסיומו הסקנדינבים הפסידו בתוספת הזמן בסיום משחק מטורף וילכו לפלייאוף. הנבחרת מהממלכה, שהגיעה ערב המשחק מהמקום השני, תחגוג את ההעפלה בזכות שני שערים דרמטיים ששלחו אותה להתכונן לקראת הקיץ.

בבית 4, העניינים נסגרו סופית די מוקדם. צרפת הבטיחה עוד לפני המחזור האחרון את העלייה האוטומטית אל עבר גביע העולם, מהמקום הראשון בטבלה. אוקראינה ניצחה את איסלנד, פתחה עליה פער של שלוש נקודות בדרך למקום השני, כלומר היא תהיה בוודאות בשלב הפלייאוף.

בבית 5, ספרד הבטיחה עוד לפני משחק הסיום את מקומה כשטורקיה הייתה זקוקה לנס בדמות ניצחון בשבעה שערים על הלה רוחה, אבל כאמור הספרדים על אף שספגו ואיבדו נקודות לראשונה בקמפיין הבטיחו את ראשות הבית, ואת מקומם בטורניר הקיץ. הטורקים הולכים לפלייאוף.

שחקני ספרד. ילכו כל הדרך אל הדאבל? (IMAGO)

בבית 6, פורטוגל רקדה עם תשיעייה על ארמניה במחזור האחרון ללא כריסטיאנו רונאלדו, בדרך להבטחת המקום הראשון והכרטיס האוטומטי למונדיאל. במקום השני שמוביל לפלייאוף סיימה נבחרת אירלנד, שהדהימה עם 2:3 דרמטי על הונגריה בהתקפה האחרונה של המשחק האחרון של המוקדמות.

בבית 7, הולנד הצטרפה לרשימת העולות לטורניר הגדול של הקיץ, כשלא הסתבכה מול ליטא. נבחרת פולין תקווה לעשות דבר דומה מהפלייאוף, אחרי שהבטיחה את סגנות הבית.

בבית 8, אוסטריה עשתה את המוטל עליה במאבק הישיר מול בוסניה, מולה סיימה בתיקו. הפער בין השתיים טרם המחזור עמד על שתי נקודות, ונשמר גם בסיום, כשראלף רנגניק ושחקניו עשו את העבודה, כשהנבחרת מחבל הבלקן תתחרה בשלב הפלייאוף.

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים. יעשו צרות גם במונדיאל? (IMAGO)

בבית 9 הישראלי, נורבגיה כצפוי סיימה במקום הראשון והשיגה את הכרטיס האוטומטי למונדיאל. איטליה תנסה להימנע מאי העפלה בפעם השלישית ברציפות לגביע העולם, כשתתמודד בפלייאוף אחרי שתפסה את המקום השני בלבד.

בבית 10, בלגיה כמעט הסתבכה, כשהגיעה למחזור האחרון בפער של שתי נקודות בלבד מהמקום השני, אבל עשתה את העבודה מול נמושת הבית ליכטנשטיין ותפסה כרטיס נוסף למשחקים בקיץ. צפון מקדוניה נאבקה מול ווילס על המקום השני, כשהאחרונה הצליחה לנצח אותה ותפסה את הסגנות.

בבית 11, אנגליה עלתה ישירות מהמקום הראשון עוד לפני מחזור הסיום ותהיה כמובן חלק בלתי נפרד מגביע העולם. אל המקום השני הגיעה אלבניה, שתתמודד במסגרת הפלייאוף ותנסה גם היא להשיג את הכרטיס לטורניר הגדול כדי לא לצפות בו מהספה.

נבחרת אנגליה מאושרת. תצליח להשיג את הגביע לראשונה מ-1966? (IMAGO)

בבית 12 האחרון, קרואטיה תסיים בפסגה מעל כולן, כלומר היא העפילה אוטומטית למונדיאל ללא צורך בפלייאוף. מי שסיימה במקום השני והדרך שלה לגביע העולם עוד מלאת אתגרים, היא נבחרת צ’כיה.

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה, גרמניה, הולנד, ספרד, בלגיה, שווייץ, אוסטריה, סקוטלנד.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קאבו ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

הנבחרות שהבטיחו את מקומן בפלייאוף ההעפלה באירופה

סלובקיה, קוסובו, דנמרק, אוקראינה, טורקיה, אירלנד, פולין, בוסניה, איטליה, ווילס, אלבניה, צ’כיה, צפון מקדוניה, שבדיה, צפון אירלנד ורומניה. ארבע האחרונות העפילו דרך ליגת האומות לפלייאוף, כשההגרלה תיערך כבר בחמישי הקרוב. המשחקים עצמם ייערכו ב-26 וב-31 במרץ 2026.

שחקני איטליה. יחמיצו בפעם השלישית ברצף את המונדיאל? (IMAGO)

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-39 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן. ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין ה-11 ביוני ל-19 ביולי.