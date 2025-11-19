יום רביעי, 19.11.2025 שעה 08:49
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"מצבו משתפר": סולומון מתקרב לחזרה למגרשים

בתקשורת בספרד התייחסו לישראלי, שכבר מתאמן עם שאר חבריו בוויאריאל ואמור לשוב לסגל: "יקל על מרסלינו". וגם: השיא שהצוללת הצהובה יכולה לשבור

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

ויאריאל חזרה לאימונים ועשתה זאת עם שלושה שחקנים שסבלו מבעיה פיזית ושבו כעת לפעילות מלאה, כשמנור סולומון, סנטיאגו מוריניו וג׳ורג׳ מיקאוטדזה מתאמנים כרגיל עם שאר חברי הסגל. שלושתם נאלצו לוותר על הזימונים לנבחרותיהם ולא שיחקו במשחק הליגה האחרון מול אספניול בשל בעיות גופניות.

מנור סולומון, כזכור, סבל מבעיה בגב, ובספרד מדווחים שהוא מרגיש טוב יותר. במקרה של ג׳ורג׳ מיקאוטדזה, החלוץ הגאורגי סבל מבעיה בברכו, שממנה נראה שכבר החלים לחלוטין. אצל הבלם סנטיאגו מוריניו, ההיעדרות נגרמה בעקבות מכה חזקה בקרסול ימין, וגם הוא נראה כעת במצב תקין. “ללא ספק מדובר בשלוש חזרות חשובות שמקלות על המאמן מרסלינו, במיוחד לאור לוח המשחקים הצפוף שמחכה לקבוצה עד הפגרה”, ציינו ב’אס’.

בתוך כך, ניצחון על מיורקה במחזור הבא של הליגה יאשר את השליש הראשון הטוב ביותר בתולדות ויאריאל. הקבוצה של מרסלינו מציגה כרגע, לאחר 12 מחזורים, את המאזן השני בטיבו בתולדותיה מבחינת נקודות: 26 נקודות שנאספו העונה, כששיא היסטורי של 27 נקודות הושג בעונת 2007/08.

שחקני ויאריאל (IMAGO)שחקני ויאריאל (IMAGO)

עתה עומדת בפני ויאריאל האפשרות להגיע ל-29 נקודות אם תצליח לנצח את מיורקה במחזור הבא, ובכך להשיג את המאזן הטוב ביותר שלה לאחר שליש עונה. בעונת 2007/08 צברה הקבוצה 28 נקודות לאחר 13 מחזורים, זהה למאזן שהשיגה בעונה שלאחר מכן.

ראוי לציין שפתיחת העונה הנוכחית דומה מאוד לפתיחת העונה שעברה, אז צברה ויאריאל 25 נקודות לאחר 12 מחזורים, מספר שדומה מאוד לזה שהשיגה כעת. בנוסף, הצהובים רוצים להמשיך את הרצף המרשים שלהם בבית: חמישה ניצחונות ותיקו אחד בשישה משחקי ליגה ביתיים, נתון שהופך אותם לקבוצה השלישית בטיבה בלה ליגה במשחקי בית.

