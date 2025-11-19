"מצבו משתפר": סולומון מתקרב לחזרה למגרשים

ויאריאל חזרה לאימונים ועשתה זאת עם שלושה שחקנים שסבלו מבעיה פיזית ושבו כעת לפעילות מלאה, כשמנור סולומון, סנטיאגו מוריניו וג׳ורג׳ מיקאוטדזה מתאמנים כרגיל עם שאר חברי הסגל. שלושתם נאלצו לוותר על הזימונים לנבחרותיהם ולא שיחקו במשחק הליגה האחרון מול אספניול בשל בעיות גופניות.

מנור סולומון, כזכור, סבל מבעיה בגב, ובספרד מדווחים שהוא מרגיש טוב יותר. במקרה של ג׳ורג׳ מיקאוטדזה, החלוץ הגאורגי סבל מבעיה בברכו, שממנה נראה שכבר החלים לחלוטין. אצל הבלם סנטיאגו מוריניו, ההיעדרות נגרמה בעקבות מכה חזקה בקרסול ימין, וגם הוא נראה כעת במצב תקין. “ללא ספק מדובר בשלוש חזרות חשובות שמקלות על המאמן מרסלינו, במיוחד לאור לוח המשחקים הצפוף שמחכה לקבוצה עד הפגרה”, ציינו ב’אס’.

בתוך כך, ניצחון על מיורקה במחזור הבא של הליגה יאשר את השליש הראשון הטוב ביותר בתולדות ויאריאל. הקבוצה של מרסלינו מציגה כרגע, לאחר 12 מחזורים, את המאזן השני בטיבו בתולדותיה מבחינת נקודות: 26 נקודות שנאספו העונה, כששיא היסטורי של 27 נקודות הושג בעונת 2007/08.

שחקני ויאריאל (IMAGO)

עתה עומדת בפני ויאריאל האפשרות להגיע ל-29 נקודות אם תצליח לנצח את מיורקה במחזור הבא, ובכך להשיג את המאזן הטוב ביותר שלה לאחר שליש עונה. בעונת 2007/08 צברה הקבוצה 28 נקודות לאחר 13 מחזורים, זהה למאזן שהשיגה בעונה שלאחר מכן.

ראוי לציין שפתיחת העונה הנוכחית דומה מאוד לפתיחת העונה שעברה, אז צברה ויאריאל 25 נקודות לאחר 12 מחזורים, מספר שדומה מאוד לזה שהשיגה כעת. בנוסף, הצהובים רוצים להמשיך את הרצף המרשים שלהם בבית: חמישה ניצחונות ותיקו אחד בשישה משחקי ליגה ביתיים, נתון שהופך אותם לקבוצה השלישית בטיבה בלה ליגה במשחקי בית.