יום שלישי, 18.11.2025 שעה 18:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

סנדי כהן סיים את דרכו בהפועל תל אביב

על רקע האופוריה במועדון האדום אחרי ה-80:85 על מכבי תל אביב בדרבי, במועדון החליטו לא להמשיך את ההתקשרות עם השחקן שחתם על חוזה זמני בקיץ

|
סנדי כהן עולה לזריקה (רועי כפיר)
סנדי כהן עולה לזריקה (רועי כפיר)

הפועל תל אביב עדיין באופוריה מהניצחון הגדול בדרבי עם 80:85 על מכבי תל אביב אתמול (שני), אבל הפנים כבר קדימה לעבר המשחק נגד מילאנו, במטרה לשמור על פסגרת היורוליג לשבוע נוסף. בכללי, לאדומים מחכים מילאנו, נתניה וריאל מדריד בפחות משבוע.

הקבוצה נהנתה מיום חופש היום, ומחר תערוך את האימון המסכם שלה לקראת המשחק באיטליה, אליו היא תמריא לאחר האימון. מי שכבר לא יהיה חלק מהאימון ובעצם סיים את דרכו במועדון הוא סנדי כהן.

השחקן חתם בקיץ על חוזה זמני בהפועל תל אביב, וכעת במועדון החליטו שלא להמשיך את ההתקשרות. כעת, לאדומים יש סגל של 18 שחקנים כולל כולם, לאחר שכהן סיים את דרכו ובוגדן מלאדנוב נמצא בהשאלה.

כהן בעצם כבר היום לא יהיה חלק יותר מהפועל תל אביב, לא יתאמן מחר ולא ימריא עם הקבוצה. השחקן לא רשם דקות ביורוליג וקיבל דקות מעטות במסגרת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */