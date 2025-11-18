יו"ר איגוד הכדוריד נצפה לצד עדלי מרכוס בדרבי

האם יו״ר איגוד הכדוריד יפסול עצמו מוועדת האיתור למינוי המנכ״ל הבא? אמש (שני) היו״ר עידן מזרחי הופיע לדרבי הכדוריד של ראשון לציון כאשר לצידו ישב עדלי מרכוס, שצפוי להפוך למנכ״ל האיגוד החדש - כל זאת, כאשר בימים אלה מתנהל הליך של קול קורא לאיתור מנכ״ל חדש.

כזכור, עדלי מרכוס, לשעבר מנכ”ל מכבי תל אביב בכדורסל ומנכ”ל מנהלת הליגות בכדורסל, צפוי להפוך למנכ״ל הבא של איגוד הכדוריד - ולא במשרה מלאה. גורמים בכדוריד הישראלי מתנגדים לכך.

גורמים בענף מודעים לכך שהיו שיחות עם עדלי מרכוס ובאיגוד הגיעו איתו לסיכום עקרוני שישמש כמנכ״ל, במקומו של שי סימון שהחליט לסיים את תפקידו, אך אז הבינו באיגוד שהם צריכים לפרסם קול קורא משום שמדובר בתפקיד ציבורי. בעקבות זאת, פורסם קול קורא למציאת מנכ״ל חדש לשבוע ימים בלבד והוקמה ועדת איתור, בה חבר גם היו״ר עידן מזרחי.

בעקבות זאת, מערכת ONE פנתה לאיגוד הכדוריד בשאלה האם היו״ר עידו מזרחי מתכוון לפסול את עצמו מלשבת בוועדה לאור העובדה שהוא ישב במשחק הדרבי בכדוריד צמוד לעדלי מרכוס ששמו הוזכר כאחד מהמועמדים לתפקיד המנכ״ל. כמו כן, בהנחה שעדלי מרכוס אכן יהיה זה שימונה לתפקיד, היו״ר נשאל האם הוא לא חושב שיש טעם לפגם לכך שהוא ישב צמוד למי שעתיד להיבחר לתפקיד המנכ״ל במשחק?

עדלי מרכוס (שחר גרוס)

מאיגוד הכדוריד נמסר בתגובה: “איגוד הכדוריד מנוהל על ידי מתנדבים לקידום מטרה ציבורית חשובה, באמצעות כספי ציבור. משכך, האיגוד מקפיד להתנהל בשקיפות ללא אינטרסים בהתאם להוראות כל דין, ובליווי ייעוץ משפטי של משרד עו״ד רועי רוזן. יעשה טוב שאתר מכובד כמו אתר ONE, שמנסה למצב את עצמו כאתר ספורט מוביל, לא יעסוק ברכילות צהובה וזולה יבדוק היטב את הפרטים ואת מניעי מי שפנה אליו בטרם יפרסם פרסום כוזב ומופרך שכזה”.

באיגוד הוסיפו בתגובה: “לגוף הפנייה - כמובן שלא מונה מנכ”ל ולא סוכם דבר עם איש. עדלי מרכוס אדם ראוי מאוד עם היסטוריה ענפה בעולם הכדורסל כמנכ״ל מכבי ת״א ומנהלת הליגה, והגיע להתעניין בכדוריד כמו רבים וטובים אחרים. ועדת האיתור תפעל באופן ישר והגון כדי לאתר את המנכ”ל הטוב והמתאים ביותר מבין מי שיבחר להציג את מועמדותו”.

כמו כן, נמסר כי ״הנהלת האיגוד החדשה שמה לעצמה לשקם את הכדוריד ולהוביל אותו חזרה לבמה המרכזית. יעשו טוב מנהלי אתר ONE וישתפו פעולה עם איגוד הכדוריד על מנת לקדם את הכדוריד הישראלי, ולא לעסוק ברכילות זולה שמונעת מאנשים שלא רואים את טובת הכדוריד ועדיין לא הבינו שאחרי 20 שנים של שליטה בכדוריד והריסת הענף תוך הכנסת האיגוד לגירעון של כ-500 אלף שקלים, יש עידן חדש לענף והנהלת איגוד החדשה פועלת ללא מניעים אישיים ורק למען הכדוריד הישראלי”.