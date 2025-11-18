גלוך, מנור, פרץ ועוד: רן בן שמעון עונה על הכל

נבחרת ישראל חתמה את קמפיין מוקדמות המונדיאל עם 1:4 על מולדובה, ובסך הכל חניכיו של רן בן שמעון סיימו עם ארבעה ניצחונות וארבעה הפסדים, כאשר הם לא יהיו בגביע העולם והפנים כבר לכיוון מוקדמות היורו. אחרי סיום הקמפיין, המאמן הלאומי הגיע לאולפנים ב-ONE כדי להתארח בפודקאסט “שיחת היום” ושם הוא דיבר על כל הנושאים בראיון בלעדי.

רן, אתה רגוע?

”אני תמיד ברוגע, פעם ראית אותי לא ברוגע?”

נגמר הקמפיין, מה הסיכום שלך? שמעת דברים בימים האחרונים, מה הצד שלך?

”הסיכום של הקמפיין מקצועית הוא שתוצאתית רצינו יותר, אולי להתמודד טוב יותר מול איטליה, מול נורבגיה שמבחינתי היא אחת המועמדות לזכות, אחת מהן, לא המרכזית. חלק מהמטרות שלנו כוללות מטרות משנה, להיות נבחרת מגובשת, יחד, ובחלק מזה עשינו מטרות טובות. ניצחנו בצורה משכנעת את אלו שמתחתינו. נגד איטליה שיחקנו יוצא מן הכלל בשני המשחקים, אבל כדורגל שסופגים בו כל כך הרבה זה לא תחרותי, ואת זה נצטרך לאזן בקמפיינים הבאים וזה ברור לי, הביקורות מוצדקות בקטע הזה, נצטרך לקבל פחות גולים”.

מה הביקורות הלא מוצדקות?

”יש ביקורות מוצדקות ואני מתייחס אליהן כביקורות מוצדקות, יש גם אינטרסים ודברים שנאמרים החוצה והם לא קשורים לביקורות, אלא לאנשים עם אינטרסים, אבל זה בסדר גמור, זה חלק מהעניין, ידעתי את חוקי המשחק לפני שנכנסתי אליו”.

אם נסכם את הקמפיין, כשמסתכלים על הלמעלה, שש נקודות מאיטליה שזה הפער, 12 נק’ מנורבגיה והיא באמת הייתה מעל כולם. אתה מגיע לתת דין וחשבון מה שנקרא מול הוועדה המקצועית, שמענו אותך מסכם, אבל אילו טעויות עשית? מה הלקחים? מה אתה מפיק? כדי שנראה משהו אחר ולתת כתף ליריבות בסדר גודל אחר.

”אני יכול לתת לך ברמת הכותרת, אבל ברמת העבודה היום יומית, מי שחושב שאנחנו יוצאים לשלושה חודשי פגרה לא יודע על מה הוא מדבר. אנחנו יוצאים לשלושה חודשי עבודה. לגבי סיכומים, בגדול, אם אתה רוצה משהו מוחשי, נרצה להיות נבחרת הרבה יותר חזקה מבחינת ספיגות, למצוא את האיזון בין התקפה להגנה. לצד דברים מדהימים התקפית, כשלנו הגנתית לפעמים. בכל רמה תחרותית, כשאתה מקבל גולים בצורה קלה קשה להתחרות, אז צריך לאזן את זה, אבל השחקנים מבינים את זה ושותפים לתהליך. יש לנו חבר’ה רציניים מאוד בנבחרת, כולנו נשב, נסכם, כל צוות, מהלוגיסטי ועד לרפואי, האנליסטי, המקצועי, ניקח מסקנות, נגיש לוועדה, אנחנו מבינים לחלוטין שגם טעינו בדרך, זה ברור לנו במאה אחוז”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בליגת האומות הנבחרת שיחקה מול נבחרות חזקות והייתה בסדר, מה קרה בקמפיין הזה? איטליה בירידה, למה נגדה אנחנו צריכים לספוג כל כך הרבה?

”קצת מצחיק שאומרים איטליה לא במיטבה. גם איטליה הזו רמה אחרת מאיתנו, שיחקו שם שישה שחקנים בגמר ליגת האלופות, יש שם שחקנים שמשחקים ברמות הגבוהות ביותר בעולם, הנבחרת החמישית שלה שלא מוזמנת לאף מקום השחקנים האלו משחקים בחמש הליגות הבכירות, יש נתונים, אני לא ממציא. אני מקבל את הביקורת בצורה מדויקת שלא היינו צריכים לספוג, ולראות איפה האיזונים, אבל הבנו שאנחנו רואים קדימה ולכוון את עצמנו למטרה יותר רחוקה, חשבנו שזה נכון מאוד לא לבוא בצורה הגנתית, של 5-4-1, לעמוד אחורה נסוג, לנסות לעקוץ, רצינו לייצר כדורגל דומיננטי, ניסינו לחפש פתרונות, וזה עלה בגולים ויותר מדי, אני מסכים. מי שראה את המשחקים יודע ששיחקנו בצורה שווה ולפעמים טוב יותר”.

אתה לא מרגיש פספוס? כי הם גם החליפו מאמן, והם לא בתקופה טובה, הייתה הזדמנות לעשות יותר נגדם, לא?

”אני חושב שבשני המשחקים עשינו את המקסימום, לשחק כדורגל טוב וחיובי, המשחק הראשון התוצאה יכולה הייתה ללכת לכאן או לכאן, במשחק השני ספגנו גולים בדקות טובים, וזה חלק מהמחיר שאני מוכן לשלם. אני לא חושב שהפקרנו את ההגנה”.

שחקני נבחרת איטליה חוגגים (IMAGO)

“רצינו לשחק כדורגל דומיננטי, יוזם ואמיץ. זה עלה לנו”

בארבעה משחקים ספגנו 17 שערים משתי הגדולות.

”אני חושב שאפשר לעשות הבדל גדול מאוד בין המשחק לנורבגיה שכל ביקורת תהיה נכונה, לא היינו באירוע, שאר המשחקים היינו שם, היה אפשר לנצח, היה אפשר להפסיד, היה אפשר תיקו, אבל אני מאמין יחד עם השחקנים שיש אמונה והם שותפים שלנו. פילוסופיית האימון שלי הולכת לכיוון שצריך לשכנע את המערכות ברעיונות שלך, גם דרך המנהיגים אנחנו עושים את זה, יש שותפים נהדרים לדרך”.

כבשנו שישה שערים מול היריבות החזקות ולא הוצאנו אף נקודה, זה לא מאכזב?

”בתחילת הדרך הערכנו את הסגל ומי יש לנו בידיים, כשהחלטנו שמנור ואוסקר ואליאל פרץ ודן ביטון ודור תורג’מן ורוי רביבו, שיש לנו שחקנים בישראל שם שחקנים יוצאים מן הכלל, חשבנו שיהיה נכון להתוות דרך שהיא דרך של כדורגל דומיננטי, של כדורגל יוזם, אמיץ, זה עלה לנו, זה עלה לי. זה בא לפעמים על חשבון הגנה, אני חושב ואני מסכם שצריך למצוא את האיזון”.

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

נגד צרפת ובלגיה היית אמיץ ושיחקת אחראי בהגנה ועשית תוצאות טובות.

”נגד צרפת שיחקנו מאוד נמוך, קו ההגנה עמד על ה-16, הבנו שלקראת סוף הקמפיין צריך תוצאה ושיחקנו על תוצאה”.

אבל האם כדי להגיע ליורו צריך לפעמים לשחק על תוצאה אולי?

”אחת המסקנות שלנו בעניין הזה, וזה חלק מהדרך שאנחנו מנסים להתוות. נרצה מאוד שבמשחקים האלה לא נבוא עם שחקנים שונים או הרכבים שונים, נרצה שאותם שחקנים שהם סופר התקפיים וכדורגל נפלא ברגליים, הם יהיו אלה שידעו לעשות את הסוויץ’ וגם הם יוכלו להיות חלק ממשחק ההגנה, הם עושים מאמצים אדירים. שחקן מוכשר ככל שיהיה, אוסקר, מנור, הכדור ברגליים שלהם בערך שתיים או שתיים וחצי דקות, נרצה מאוד לעבוד איתם מה עושים בשאר 87 הדקות. איך משחקים, איך חוזרים לעמוד, איך מוסיפים לארסנל שלהם עוד נשקים, והשחקנים עושים מאמץ אדיר, רואים את זה בנתונים, אנחנו מאוד מרוצים מהתפקוד כי רואים את המאמצים שהם עושים כדי להתחבר לדרך שאנחנו מנסים להתוות”.

אתה אומר שאתה רוצה לשפר את משחק ההגנה של כל הנבחרת ויש לך תוכנית איך לשפר את זה.

”הייתה לנו תוכנית ויש לנו להמשך, אבל אני אומר שיש שותפים לדרך הזו”.

20 שערים זה קטסטרופה.

”כולם מבינים את זה, ניתחנו, אין לי ספק שצריך שיפור”.

אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס מתוסכלים (ראובן שוורץ)

כשאני מסתכל בעבר, היו צמדים של בלמים, והיום אני מסתכל וקשה למצוא צמד טוב, איך הגענו למצב כזה? רוב הקבוצות בארץ עם בלמים זרים, רק הפועל ב”ש לא, יש בעיה עמוקה.

”לא מסכים, אני מסכים שצריך לשפר את ההגנה וגם הבלמים צריכים להשתפר והם שומעים ויודעים את זה, אבל יש בלמים טובים. יש ארסנל. אני צריך לשמור עליהם? אמת. יש פרמטרים שהם משתפרים, ויש מה לשפר ועובדים על זה”.

בעבר ההגנה לא הייתה הבעיה.

”אני רוצה להבהיר דבר אחד, זה הבלמים שיש לנו. מבחינתי, זה משהו שלא ניתן לשינוי, אנחנו עובדים איתם ורואים התקדמות, יש לנו משאלה שהבלמים שלנו, נחמיאס, למקין, סטויאנוב, רז, ועוד ועוד, יש לנו משאלה, אני מבטיח לעקוב אחרי כל בלם, לנסוע, לבקר, להעביר להם את הפילוסופיה שלנו, תמיד להזרים את הדם בוורידים של הגוף שלהם”.

חיפשתם בלמים יהודים בעולם ולא מצאתם.

”בעניין הזה החוקים של אופ”א מאוד קשים. קבוצה יכולה לצרף כמה שהיא רוצה, הנבחרת צריך שאחד מבני הדור חי בישראל או גדל בישראל או עבד בישראל. אנחנו לא מחפשים רק בלמים, יש לנו מחלקה שעוסקת במציאת שחקנים יהודים. המחלקה לא כשלה, איפה היהודים? נשמח תמיד כמובן”.

ברח לך אחד, ליסב עיסאת.

”אף אחד בעולם לא ברח לנו. ניסיתי לשכנע, לא יודע אם לשכנע, הם אמרו לי שיש להם שורשים ברומניה והילד מעדיף את רומניה. בהצלחה, הוא בחור יוצא מן הכלל, בחור טוב, הוא בחר את רומניה. מי שלא רוצה להיות בנבחרת ישראל לא נרצה אותו”.

ליסב עיסאת במדי רומניה (IMAGO)

רז שלמה קיבל ממך מחמאות לא פעם, וגם עכשיו אמרת שהוא חלק מהסגל וגם בסוף הקמפיין הוא היה אחד משלישיית הבלמים. רז שלמה נעלם בדרך, ואז קוראים שהוא עשה פרצופים ולא מתחבר.

”הוא מתחבר מאוד לדרך, היו מספר נפילות של שחקנים בנבחרת ישראל שאתם לא מודעים להם. נפילות בגישה, לפעמים ביכולת שלהם לקבל דברים בצורה נכונה, לא עשינו סדרת חינוך, לפעמים שחקנים לא מתנהלים בצורה שאנחנו רוצים, אז לפעמים בתקופה מסוימת לוקחים שחקנים אחרים. הייתה לי שיחה עם רז, לא אכחיש, הבהרנו לו את הדברים. במהלך הדרך שחקנים לפעמים יש להם נפילות קטנות, הם צריכים אותי בגב שלהם להסביר, יהיו נפילות עוד, כולנו בני אדם, אף אחד לא חסין מטעויות. דבר אחד אני מתחייב פה, אף שחקן הדלת לא סגורה בפניו, גם שחקנים שעשו טעויות נמצא את הדרך להגיע אליהם, רוצים לעשות את זה בטוב. לפעמים ענישה זה השוט האחרון שנרצה להשתמש בו, אני פחות משתמש בו, מעט מאוד מקרים, אנחנו שם כדי לדבר ולמצוא פתרונות”.

“הדלת לדין דוד פתוחה, יכול להיות שטעיתי עם עבדה”

ראינו בתחילת הדרך קצת יותר תקריות. נגיד דין דוד, שטענת שהוא דרש דקות משחק והוא הכחיש.

”אני מרגיש מאה אחוז עם הדרך המוסרית שאני עובר וממשיך לעבור, גם במקרה של דין דוד דרך אגב. לפעמים אבל יש סיטואציה שאני צריך להיות הקיר החזק ואני יודע גם לספוג מידי פעם. היו יותר תקריות כשלא מבינים את הדרך בהתחלה, אבל התחייבנו כצוות וידענו שיהיו נפילות ושנדע לשים את הגבולות. שמים את הגבולות כדי לשים את כולם לתוכן, מפה שמנו את הגבולות, הבנתם אותן, למדתם אותן, היו תקריות קטנות שעמדנו לצדכם, מפה האחריות שלכם”.

מה קרה עם דין דוד?

”כולם רוצים לבוא לנבחרת. הרצון להגעה קשה לי להסביר עד כמה הוא גדול. אני לא יכול לשתף את השיחות שלי עם כל השחקנים. דין דוד ליוויתי אותו בכל הדרך, מאשדוד, במקומות הכי קשים שהיו לו בחיים, הוא ילד כל כך טוב וכל כך טהור. בשלב מסוים היה רגע שהוא התנהג מבחינתי לא בצורה טובה, הסכמתי לקחת עליי, אין לי כלום עליו בלב ומבחינתי הוא יכול להיות מוזמן לנבחרת ישראל”.

דין דוד (שחר גרוס)

מאמן נבחרת צריך לדעת להוריד את האגו לפעמים? לא ללכת נגד שחקן גם אם הוא פלט משהו, לדלג הלאה?

”אני חושב שאין כזה דבר להוריד את האגו, כל אדם צריך אגו מאוזן. בהתנהלות שלנו צריך תכונות אופי וכמה דברים שייתנו איזון. ברמת השטח, אני חושב שהקפתי את עצמי באנשים מיוחדים, הם המבקרים הגדולים ביותר שלי ואני דורש את הביקורת. אין החלטה שקיבלתי שלא שיתפתי את אלה שלצידי ואלה שמעליי”.

מה קרה עם דיא סבע?

”עם דיא סבע יש לי מערכת יחסים מיוחדת, קשר טלפוני רציף. יש מורכבות אישית שלו, ושחקן אומר לי שהוא לא מוכן לבוא במאה אחוז, אז שוב, אני בקשר מתמיד עם שחקנים כאלה, לוקח בחשבון הכל, מי השחקנים שיש לי, מה האופציות, האם שחקן שלא מוכן במאה אחוז להגיע, ומכיוון שאני כן חושב שנצטרך אותו בעתיד, ובלי שום קשר הוא מאוד רוצה לבוא ואוהב את הנבחרת. אם יש לי שחקן לא מוכן במאה אחוז, אם הוא לא יכול לתת את המאה אחוז, הוא לא יזומן”.

דיא סבע (עמרי שטיין)

בגלל זה גם לא זימנת את גבי קניקובסקי כשהוא היה בשיא במכבי תל אביב? כי אמרת ‘יש לי אחרים על העמדה שלו’?

”ממש ככה ותיווכתי את זה בצורה הכי טובה שאפשר לגבי. אני כל כך אוהב אותו”.

אבל אחד כמוהו לא צריך תמיד להיות בנבחרת ישראל?

”יש לי שאלה. אם אני חושב שבמשחק מסוים אני הולך עם שחקנים מסוימים, ויש לי על הספסל בעמדה שלו שני שחקנים, האם כדאי להביא אותו לעשרה ימים שבהם אני יודע שהסיכוי שלו לשחק הוא קטן, בתקופה שבה הוא נקלט בפרנצווארוש ובדיוק מתחיל את הדרך שלו, לקחת אותו לנבחרת לעשרה ימים ולא לתת לו לשחק? התפקיד שלנו מורכב, זה לא שחור או לבן, יש לנו הרבה מורכבויות בתוך הדבר הזה. זה לא שאלה האם לגבי קניקובסקי יש מקום בסגל נבחרת ישראל, כי לזה התשובה היא כן עם שלושה סימני קריאה. יש מגוון שיקולים שאנחנו אנשי הצוות יושבים וחושבים, ואני מנסה מאוד לתווך את זה מול השחקנים, ואני חושב שגבי מקבל את זה בצורה מדהימה ומבין את העניין. בכינוס האחרון הוא בא ושיחק דקות מאוד משמעותיות בשני המשחקים והיה מצוין”.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

מה העניין עם השותפים לדרך? אתה כל הזמן אומר את זה, יש איזו רשימה כזו? איך יודעים מי שותף ומי לא? גם עוזר המאמן שלך גל כהן תמיד אומר את זה.

”גל הוא השותף מספר 1, עשיתי משהו טוב בחיים שלי כדי לקבל אותו בתור שותף”.

ממי למדת את הביטוי ‘שותפים לדרך’?

”לא יודע, זה יצא ממני ספונטני וזה נדבק. עשינו הרבה מאוד דברים כדי להגדיל את המנהיגות, אנחנו סומכים על השחקנים שלנו. אני לא מאמין שיש מישהו אחד או דבר אחד או פרמטר אחד שיכול להביא את ישראל לטורניר גדול, אלא רק אם באמת נבין שהצוותים הרפואיים שקרובים לשחקנים, שצוות הלוגיסטיקה והנהלת ההתאחדות שמעליי, והצוות המקצועי שלי, והצוות הארגוני שהולך איתי, אם לא נהיה כולנו בהבנה מלאה שלכל אחד יש תפקיד מאוד חשוב בתוך הדבר הגדול הזה, אין לנו סיכוי”.

אני רוצה לשאול על שחקן שהיה שותף שלך לדרך ובסוף פגעת בו בהתנהלות שלך, ליאל עבדה. הוא השחקן היחיד ששיחק בליגה פעילה והשארת אותו לשחק במשחק חסר חשיבות של הנבחרת, כשחלק מהשחקנים כבר שלחת לפגרה. הייתה לי איתך שיחה ואמרתי שעבדה ילד טוב ממשפחה טובה וזה שאתה משאיר אותו למשחק אימון פוגע לו בקריירה. עד שהוא חזר לארה”ב הוא איבד את המקום, וכשהוא היה בתקופה קשה שם לא מצאת לנכון להביא אותו אפילו פעם אחת כשהוא בתקופה קשה בקריירה.

”הרבה פעמים הבחירה שלנו בחיים היא לא בין טוב לרע, אלא בין גרוע לגרוע יותר. אני אוהב ומעריך את ליאל ואני מסכים עם כל ההגדרות שלך עליו בתור אדם. אתם לא מבינים איזה ילד מקסים זה”.

ליאל עבדה (ראובן שוורץ)

הוא יותר מדי טוב.

”אין יותר מדי טוב בעולם”.

אם הייתי במקומו הייתי נכנס אליך לחדר.

”אין לי בעיה ששחקנים ייכנסו אליי לחדר, זה לגיטימי. ליאל הוא חלק מנבחרת ישראל, אני אוהב ומעריך אותו, מתי שנחשוב שהוא צריך להיות מוזמן מבחינה מקצועית, הוא יוזמן. אני בקשר איתו, דיברתי איתו גם במקומות שהוא לא הוזמן. הוא ילד מקסים והוא יוזמן כשאחשוב שיהיה לו מקום לשחק. לא אביא אותו מארה”ב כשאני יודע שיש לו סיכויים לא גדולים לשחק”.

לא טעית שלא שלחת אותו בחזרה לליגה שלו בארה”ב באותו משחק אימון?

”אני יודע שאתם אוהבים מאוד שאנחנו מודים בטעויות שלו. יכול להיות שטעיתי, לא חשבתי וניתחתי את זה בעבר. אני חושב שהזמנתי אותו כי רציתי לראות אותו. יש דברים שאני מעריך ויותר ומעריך פחות מקצועית, התפקיד שלנו הוא לא שחור או לבן, ואם תשאל אותי על כל התנהלות מול שחקן, בטח ובטח עשיתי קצת טעויות בדרך, אבל אני יכול להגיד שכל הדברים שעשיתי היו מחשיבה מקצועית טהורה, מניקיון בלב, מאהבה לשחקנים. אני מנסה להתנהל בצורה הכי אנושית מול השחקנים שלי”.

“משחקים בעמדה של גאנדלמן שחקנים מדהימים”

עומרי גאנדלמן – זימנת אותו ביוני, בספטמבר ובאוקטובר. הוא לא שיחק ופשוט ישב על הספסל. אמרו שהוא פצוע, אבל הוא טען בשיחה איתנו שהוא היה כשיר. הבן אדם מככב בבלגיה, הוא לא שיחק דקה בטורניר. היו לך פציעות בקישור.

”הייתי אצלו בבלגיה וישבתי איתו, גם מדובר באישיות מיוחדת. עומרי ווינר אמיתי, מקצוען. חשבתי שבמשחקים מסוימים יש שחקנים שנמצאים בכושר טוב יותר ממנו להרכב נבחרת ישראל ובגלל זה הוא לא שיחק”.

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

מי?

”למשל בתפקיד שלו משחק כרגע דור פרץ, ואם הוא לא שיחק אז באותה תקופה שיחק קניקובסקי בתפקיד ה-10. גאנדלמן משחק בבלגיה בתפקיד ה-10, טס כל הזמן לעומק ועושה דברים מדהימים, בטח בתקופה האחרונה. הוא היה צריך לשחק בכינוס הזה בהרכב, הוא בא פצוע. ולגבי הפציעה הקודמת שלו, אין אף פעם מחלוקת שאני מאמין לכל שחקן שלי על כל דבר שהוא יגיד לי. אין אף שחקן שאני חושד בו, אם הוא אומר שהוא לא מרגיש טוב אז הוא לא מרגיש טוב, אני מאמין לכל מילה”.

זאת אומרת שהוא אמר שהוא לא מרגיש טוב ולא רצית לסכן אותו?

”הוא קיבל זריקה לברך שלושה ימים לפני משחק ולא התאמן בימים שלפני המשחק, אז לא חשבתי שהוא מוכן למשחק. זה לא משנה מה הוא אמר או לא כי הוא באמת ילד טהור, הוא לא ישקר לעולם, הוא לא ידבר נגד המערכת שלו או המאמן שלו לעולם, אני מאוד מעריך אותו ואוהב אותו. כשאחשוב שמקצועית הוא צריך לשחק, הוא ישחק. יש לי החלטות שהן לא הכי פופוליסטיות או פופולריות בעולם. משחקים במקום גאנדלמן שחקנים מצוינים, אבל גם לו יש את המקום שלו וגם הוא עוד יתרום בעתיד לנבחרת, אין לי ספק בזה”.

נפגעתם מקצועית מהעניין שמחמוד ג’אבר ומוחמד אבו פאני, שעשו אצלך עבודה נהדרת בליגת האומות נפצעו וקצת יצאו מהכושר בו הם היו.

”אבו פאני, כשבא בכינוס הקודם נגד נורבגיה, באימון קיבל פצצה ברגל, עשו לו תפרים בכף רגל, הסכים לקבל זריקת הרדמה ושיחק במשחק השני נגד איטליה כי הוא הרגיש שהנבחרת צריכה אותו. בלת”מים קוראים לך לאורך הדרך ואני לא מתייחס לזה. הסגל הטוב ביותר שעומד לרשותי בכל משחק זה מבחינתי הסגל הטוב ביותר של נבחרת ישראל”.

מחמוד ג'אבר ומוחמד אבו פאני (ראובן שוורץ)

“פרץ וגלזר השוערים הכי טובים שלנו, מאמין שהם ישחקו בקבוצות בקרוב”

סוגיית השוער: דניאל פרץ אחלה ילד, בחור נהדר ושוער טוב, אבל אוטוטו שנתיים הוא לא משחק כדורגל. הוא מתאמן ברמות הגבוהות, אבל עדיין.

”הוא שוער של באיירן מינכן, אל תקטין את זה. הוא מתאמן בבונדסליגה, שיש לזה משמעות גדולה, בואו לא נקטין את הדבר הזה”.

בסוף יש עניין שהוא צריך לשחק. כל אדם שלא יעבוד בעבודה שלו שנתיים ואז יגיע משום מקום, תהיה פגיעה. אני לא מאשים את דניאל, אני בטוח שהוא עושה את המאמצים ומתאמן ומשקיע, אבל בסוף רואים את כושר המשחק. ככל שעובר הזמן, רואים שיש בעיה, וזה פגע בנבחרת. הוא ספג שערים שאני בטוח שפרץ שמשחק קבוע לא סופג. איך אתה לוקח את זה הלאה?

”שמעתי את הביקורות ואני מבין חלק מהן, אלה ביקורות מקצועיות וענייניות שצריך לענות עליהן ולתת עליהן תשובות כי זה באמת מעניין את האנשים וזה חשוב. בבסיס שלנו, אנחנו מאמינים שעומרי גלזר ודניאל פרץ כרגע הם השוערים הטובים ביותר שעומדים לרשות נבחרת ישראל מבחינת יכולות ופוטנציאל, ואז נכנס עניין הכושר הנוכחי שלהם. בקמפיינים הבאים נרצה להיות יותר תחרותיים כי אנחנו מוכנים וראויים לתוצאות טובות יותר, ואנחנו מאמינים ששני השוערים האלו ישחקו בקמפיינים האלה בקבוצות באופן רציף, גלזר לא ימשיך לשבת על הספסל של הכוכב האדום ואני בטוח ב-100 אחוז שגם פרץ לא יסכים להמשיך לשבת על הספסל, לא של המבורג ולא של באיירן.

“ההערכה שלנו מתבססת על שלושה דברים: שהם באמת השוערים הכי טובים שלנו, למרות שבאמת יש לנו דור שוערים אדיר ונדיר – גם השוערים האחרים, ניב אליאסי, עומר ניראון, אסף צור, יואב גראפי ואפילו שריף כיוף, זה דור שוערים מצוין. אני חושב שבעמדה הזו יש לנו שני שוערים, שכשהם בכושר טוב ומשחקים, הם שוערים מהעילית האירופית הגבוהה ביותר. אני הולך איתם ומאמין בהם וגאה בעובדה הזו. יש שחקנים שבאים לנבחרת בשיא הכושר, ויש כאלה שהנבחרת לפעמים מזהה שהם חשובים מאוד להגיע למשימות העתידיות שלה ואנחנו צריכים בתקופה הזו לתמוך בהם. שום דבר לא שחור ולבן, אנחנו יושבים ומנתחים כל דבר”.

עומרי גלזר ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)

אתה לא חושב שזה שזימנת שחקנים שלא משחקים בקבוצה שלהם פגע בנבחרת במובן מסוים? אתה לא מעדיף לזמן שחקנים שמשחקים קבוע ובכושר טוב, לקחת את הטובים ביותר בכל נקודת זמן?

”אני חושב שאני חייב לקחת מכלול שיקולים כשאני בוחר את השחקנים שלי. מה הפוטנציאל העתידי שלהם, מה תהליכי הלמידה שלהם, עם מי אנחנו יכולים להגיע באמת למטרות אליהן אנחנו רוצים להגיע. גם אם כרגע, בנקודת זמן מסוימת, יש שחקנים שבכושר יותר טוב, ללכת ולהזמין את ה-11 שבליגה באותו רגע הכי טובים? אני חושב שיש עוד מגוון שיקולים בזימון שחקנים, בנתינת קרדיט לשחקנים מסוימים ואני רוצה להאמין שאני לוקח את מגוון השיקולים הרחב ביותר ומקבל את ההחלטות הטובות ביותר”.

ואם אליאסי עכשיו יהיה בכושר מטורף בליגת העל, לא יהיה לו צ’אנס?

”יש לו צ’אנס, לכולם יש צ’אנס, עובדה שכשדניאל לא שיחק טוב נגד נורבגיה, גלזר שיחק במשחק השני מול איטליה”.

אתה חושב שעומרי גלזר צריך לחתום במכבי תל אביב שרוצה אותו?

”מכיוון שאין לי מספיק נתונים אמיתיים לגבי חוזים, עתיד, משפחה, ומה חשוב לכל שחקן ושחקן, יש לי משאלה אחת בלב – שישחקו. לתת להם עצות ממרום מושבי בשבילי האינטרס האישי שלי? אני חושב שזה לא הכי אנושי”.

יכול להיות שאתה מאבד פה שחקנים אם אתה נותן לשחקן אחד לשחק? יכול להיות שאתה מאבד את ניב אליאסי לדוגמה?

”אני לא מאבד אף אחד. כל אדם שבנקודת זמן מסוימת לא מקבל את מה שהוא רוצה ומחליט להרים ידיים ולא לעמוד לרשות הנבחרת, זו החלטה שלו בלבד. אני אנסה לשמר את השחקנים הטובים ביותר כמה שיותר קרוב לנבחרת, אני לא סוגר את הדלת לפני אף אחד. שיחק אצלי באשדוד סתיו טוריאל, הוא היה בגיל שהוא היה עדיין לא מספיק בשל ולא מספיק טוב ולא מספיק קפדן והוא כמעט לא שיחק אצלי. שנתיים אחרי זה, הוא עשה התפתחות אישית אדירה והוא מיד זומן לנבחרת ישראל. אני כל כך אוהב את התהליך שהילד הזה עושה”.

ניב אליאסי (מרטין גוטדאמק)

“התרומה של גלוך לנבחרת עצומה, אנחנו לא תלויים בסולומון”

במשחקים האחרונים לדוגמה, היה לך את ענאן חלאילי, והעדפת את אלי דסה שהיה אז ללא קבוצה במערך של 5 שחקני הגנה. לא היה עדיף לקחת אותו באותה נקודת זמן?

”יכול להיות. זה משהו שנתון לוויכוח. בתהליכי החשיבה שלי, חשבתי על בגרות, על קבלת החלטות. יש הרבה מורכבויות מסביב גם של מי השחקנים שמשחקים לידך. מי המגן השמאלי כדי להחליט מי המגן הימני? לפעמים יש מגוון שיקולים רחב. ברור שחלאילי מגיע עוד הזדמנויות ודקות, הוא שחקן יוצא מן הכלל שנמצא בקו התקדמות אדיר ואנחנו בקשר טוב איתו. מאוד כאב לי שהוא היה פצוע בכינוס האחרון, רציתי מאוד שהוא יהיה איתנו. המקצועיות שלנו היא להעריך בכל רגע נתון מי השחקנים הנכונים”.

אוסקר גלוך הוא כישרון גדול, אבל לדעתי בנבחרת הוא לא הצליח להביא את מה שאנחנו רוצים לראות ממנו. יש לו הבלחות פה ושם, אבל גם חוסר איזון בין הדקות הטובות לפחות טובות. למה אנחנו עדיין לא רואים את הכישרון שלו פורץ בנבחרת ישראל?

”אני לא מסכים עם זה. לדעתי, מדובר בילד יוצא דופן, לא רק מבחינת כישרון, אלא מבחינת גישה, אהבה למשחק, ואני חושב שאחרי חודש מאז שהגעתי לנבחרת, ברגע שסידרנו את הדברים שצריך לסדר, מדובר בשחקן שגם בנבחרת, בכל פרמטר, בכל משחק הוא תורם. אני יודע שאתם מייחסים לו הרבה מאוד כישרון ורוצים לראות ממנו גולים ומספרים, אבל בכל פעם שהוא בא לנבחרת ישראל התרומה שלו היא עצומה למשחק הכולל. הוא עושה הסתגלות אדירה למה שהנבחרת צריכה ולצרכים שלה. אם כל שחקן יבוא ויגיד לעצמו: ‘מה אני צריך להוציא מהנבחרת’ זה לא היה טוב. כששחקן מגיע לנבחרת הוא צריך לחשוב: ‘מה אני יכול לתרום לקבוצה הזאת כדי שהיא תיראה יותר טוב’. בפרמטר הזה, ובכל פרמטר פיזיולוגי אחר, אוסקר ממשיך לעשות התקדמות בכל משחק ולדעתי, ממשחק למשחק גם היכולות הפנטזיסטיות שלו היו ברמה גבוהה מאוד, שלא נדבר על המשחק האחרון מול מולדובה, שהוא עשה שם דברים מדהימים”.

אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)

פחות ראיתי אותו. אתה מצפה ממנו להוביל כמו מנור סולומון לדוגמה, שהוא היה מצוין בקמפיין הזה. אוסקר ומנור לא דורכים אחד על השני לפעמים?

”עוד קלישאה. שיתוף הפעולה שלהם הולך ומשתפר כל הזמן, יש לנו את כל הפרמטרים המקצועיים כדי לעקוב אחרי זה. השילוב שלהם הוא שילוב שנבחרת ישראל חייבת כדי להגיע למקומות טובים. הם משחקים מעולה ביחד ואני חושב שהם בקשר אישי שהולך ומשתפר כל הזמן, כיף לראות את זה”.

הם צריכים לשחק ביחד.

”הם גם משחקים מעולה ביחד והקשר האישי הולך ומשתפר, זה כיף לראות את זה לי בתור המאמן”.

אנחנו לא תלויים יותר מדי במנור?

”אני חושב שלא. ראית את זה במשחק ההתקפי נגד מולדובה?”.

מולדובה, בלי לפגוע, זו הנבחרת החלשה בבית.

”שלושה ימים לפני מול איטליה, קיבלה גול בדקה 88 והיה לה 3 הזדמנויות יותר טובות מאיטליה, אני לא מזלזל ובואו לא נזלזל, אני לא מדבר רק על מולדובה, אנחנו רוצים בנבחרת שלכל אחד יהיה את החשיבות ובאמת זו הדרך שלנו, לא רוצה להגיד שיש פחות חשיבות לביטון, נחמיאס, פרץ או כו’, יש שחקנים שהחשיבות שלהם היא גדולה מאוד, אין שחקן אחד היום שחשוב ככל שיהיה, ומנור שחקן מרכזי וחשוב, אחד המנהיגים, אנחנו רוצים את כולם, אבל אין לאף שחקן השפעה פטאלית על הנבחרת”.

למנור דווקא יש לדעתי השפעה מאוד גדולה, אולי לא פטאלית.

”השפעה חשובה, לא פטאלית בעיניי”.

אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)

“בריבו ותורג’מן החלוצים המובילים שלנו. ארד וגלזר? כרגע יש שחקנים טובים יותר”

אנחנו מדברים על ההגנה, הקישור וכו’. אף חלוץ לא בלט לי לעין בקמפיין, כשאתה מסתכל על הרשימה, דור פרץ עם שלושה שערים, ביטון עם שניים, דור תורג’מן עם שניים, אוסקר גלוך עם שער אחד וחלאילי עם 0 שערים, איך אתה מסביר את זה שאין חלוץ מרכזי? התחלת עם דין דוד, אחר כך תורג’מן, אחר כך בריבו, דן ביטון 9 מזויף ואז הם חזרו, אף אחד לא תפס את ההזדמנות.

”בנקודת הזמן עכשיו, שני החלוצים שמובילים את הנבחרת זה בריבו ותורג’מן, שני חלוצים יוצאים מן הכלל, אין ספק שבקישור כל כך דומיננטי, לפעמים התרומה שלהם קצת מוסתרת, אני מבחינתי מההשקעה שלהם, הגישה והרצון, מזה שתאי וגם דור משחקים במשחקים גדולים בעולם והם נותנים הרבה יותר בהגנה, אני חייב להיות בגב שלהם ואומר שאני תומך בהם”.

אלו השניים שאתה רץ איתם עכשיו קדימה?

”לא, אני לא מתחייב ולא רץ”.

גם חודשים קדימה, אם אשאל אותך עכשיו מי יהיה השוער הבא זה לא יהיה רלוונטי כי מי יודע מה יהיה.

”שני החלוצים האלו שהגדרתי אותם הם המובילים, שניהם נותנים תרומה גדולה”.

רן בן שמעון ודור תורג'מן (ראובן שוורץ)

דניאל דאפה יתפתח להיות אחד החלוצים הטובים יותר?

”כן, אני רואה תמיד ורוד וטוב, אני מצייר סרטים טובים בראש. כל שחקן שתשאל אותי, אני הולך כל שבוע לארבעה משחקים, אני עוקב אחרי השחקנים ברמת שפת גוף, התנהלות, קשר עם המועדונים לגבי ההשקעה שלהם, אני משאיר את הדלת פתוחה לכל שחקן שיסכים לעבור את התהליך האמיתי”.

גם לעופרי ארד? אנחנו רואים אותו באלופות, מבקיע, משחק טוב ב-6 ואין לו מקום עכשיו?

”ברור שכן, הוא שחקן מצוין ועשה התקדמות נפלאה מהבלם לקשר, ההצלחה שלו ושל דן גלזר זה כיף, מדובר בשניים מהטובים שלנו, הם חבר’ה טובים, ערכיים וכרגע מקצועית אני חושב שיש יותר טובים מהם. אם אני אחשוב שעופרי ארד או גלזר או כל שחקן אחר מתאים לסגל, אז הוא יבוא”.

אתה לא רואה את המשחקים שם.

”אני כן רואה, גם בליגה וגם באלופות, ראיתי כמה משחקים בליגה ויש שם כמה מגרשים שזה קצת מצחיק, אבל לרגע אני לא מזלזל בהישג שהם הגיעו לליגת האלופות, כרגע אני חושב שיש יותר טובים, ברגע שאחשוב שארד יותר טוב מהאחרים הוא יזומן”.

עופרי ארד חוגג מול אינטר בסן סירו (IMAGO)

אתה רואה מה קורה בליגה הסינית והיפנית? אתה עוקב אחרי כולם?

”גם צוות האנליסטים שלי תמיד מציפים לי ויושבים לראות, לא יכול להגיד לך שאני רואה את כל 90 הדקות, אנחנו יודעים את המאפיינים של הליגה הסינית וגם של היפנית, אנחנו יודעים איך להעריך את היכולת ביחס לליגה שלהם, כמו ב-MLS והרבה נוטים לזלזל שם וזו ליגה לא רעה, תחרותית והרבה יותר רמה גבוהה ממה שחושבים. גם שחקנים שלא כולם תמיד חושבים עליהם, גם על קארצב אני אסתכל כי ארצה להשאיר את כולם זמינים לסגל”.

“אני מאמין בלב שלם שנגיע ליורו”

האם אתה מבין שלהיות מאמן נבחרת ישראל זה יותר סיכוי להיכשל מאשר להצליח?

”לא, ברגע שאחשוב ככה אני שותל את הזרעים של הכישלון שלי, אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד וגדול להצליח, האמונה נובעת מחוזק השחקנים. אני מקבל מהם את החוזק, הרבה פעמים מאמן נותן ביטחון, ופה יש שחקנים שנותנים. אני מאמין שנגיע לטורניר גדול”.

אמרו לאורך השנים שנבחרת זה בית קברות למאמנים.

”אשתמש בציטוט של צ’רצ’יל: ‘לעולם לא תגיע ליעד אם תעצור ותזרוק אבן על כל מי שצועק’. הוא אמר את זה יותר קיצוני ואני עידנתי את זה. אם מישהו יגיד לך מבחוץ שאתה לא יכול… קובי בראיינט שהוא אחד מנותני התורה הספורטיבית, אמר שאם מישהו יגיד לך שאתה לא יכול, זה בגלל שהוא לא יכול. המשפט הזה לא יכולים או לא תגיעו, אם זה ייכנס לסביבה הציבורית או של הנבחרת, זה ישתול זרעים לכישלון. אין שום סיכוי שנגיד את זה, יש נבחרת שיכולה להגיע ודור מצוין ורציני שצריך להאמין בו, אני אעשה כל דבר שאני יכול, אהיה הקיר של השחקנים, אשמור על האנרגיה והלהט”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אמרת גם לשחקנים אחרי ההפסד לאיטליה וגם עכשיו, שאנחנו עולים ליורו. זה לא פשוט, זו משימה שצריך להיות בה 100 אחוז בכל משחק, לא ליפול ולא לטעות. אתה מאמין לזה? מה יותר קל אגב? דרך ליגת האומות או המקדמות? יש נבחרות כבר שתפסו את מקומן.

“לא משנה מה תגידו, כמה הקושי וכמה המורכבות, אני מודע לזה”.

אנחנו מגיעים ליורו?

”אני יכול להגיד לך כן, זה קל לזרוק את זה ולהתחייב, אבל תסיק את המסקנות שלך ממה שאני אומר. אני מאמין בלב שלי לגמרי שכן, אני באמת מאמין שהרבה מאוד אנשים במדינה הזאת ובעולם, מאוד מקנאים במה שיש לשחקנים ומעט מקנאים בדרך שהם עשו בשביל זה, אתם מדברים על הקושי והמורכבות, מכיוון שאני יודע מה השחקנים והנבחרת אוגרים, התהליכים והמיצים שיוצאים מאיתנו, גם אחרי משחקים טובים וגם אחרי פחות, ואיזה תהליך של כאב, אחרי הפסדים, שום דבר לא עובר לידנו, זה לא שאחרי 5:0 לנורבגיה אנחנו הולכים הביתה והכל בסדר, הביקורת הגדולה היא הביקורת הפנימית. מכיוון שאני מכיר את התהליכים ומה שעוברים, משם נובעת האמונה שנגיע. אם לא נגיע, שלפחות נדע שעשינו כל מה שאנחנו יכולים, נעשה מאמץ שונה מבעבר, אנחנו באמת חושבים שההשקעה צריכה להיות שונה כדי להביא תוצאות טובות יותר”.

נשחק בישראל לדעתך?

”ממה שאני מבין, שומע ויודע, ויש לי תוספת של משקפיים ורודות לדבר הזה, כן. אני צריך אבל להישאר ריאלי, לא אופטימי מדי ולא פסימי, צריך להבין שבישראל יש מורכבויות גדולות שהן מעל הראש שלנו שאני צריך להיות מוכן לכל דבר, לא אשתמש בעבר ולא בעתיד, לא בתירוץ של אליבי לשחקנים, לא בבית או בחוץ, אני לא מדבר על זה אף פעם, גם לא בהפסדים שלנו, למה שאדבר על זה?”

אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

“שינו שותף לתהליכים, אבל אף אחד לא מתערב לי מקצועית”

האם מישהו מלמעלה, שינו זוארץ או מורן מאירי מתערב בזימונים, הרכבים, מבלבלים את השכל?

”לא”.

אין שום התערבויות? כל מי שטוען אחרת עושה עוול ומרמה והמצאות.

”זה אנדרסטייטמנט. אין בקשה של הצוותים של הנבחרת שהיא במסגרת מה שאפשר, שלא נענתה בחיוב, אין ליווי וחוזק שאני יכול להרגיש יותר מהאנשים האלו”.

שינו כיושב ראש לא עוזב את הנבחרת לשנייה, לא משנה משחק אימון הוא מגיע והוא עוזב את העיסוקים שלו.

”כן, והוא שותף לתהליכים והוא רואה את הכל, הוא מתעניין מאוד, יש לי איתו פגישות של דיווח כל שבוע והן מאוד נעימות לי, אינטרס שלי גם שהוא יהיה מעורב, אף אחד לא מתערב בהחלטה של אחד מהצוותים, קובעים מדיניות כמובן ואסטרטגיה ואנחנו כתף לכתף בעניין הזה”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

החוזה שלך היה אוטומטי שאם אתה מסיים במקום הזה אתה ממשיך, לא צריך להודיע לך.

”נכון, לא ניכנס לכל הדברים כי אני צריך לשמור את האנרגיה לדברים חיוביים, השחקנים מצפים ממני גם. יש לנו דור של שחקנים שחסומים לרעשי רקע, אני שואב מהם את הכוח הזה כדי להבין שכדי להצליח, צריך להסתכל על העכשיו והקדימה, לא צריך להסתכל אחורה ולעצור, צריך להישאר חיוביים”.

“יש כאלו שלא רוצים בהצלחת נבחרת ישראל”

אתה מרגיש שיש כאלה שלא רוצים בהצלחת הנבחרת?

”בוודאי”.

מי?

”לא רוצה לנתח אותם, אבל בוודאי”.

אנשים שמחכים לך בפינה?

”לא, לא רק לי, אני לא רוצה להתייחס רק לעצמי, עשו את זה להרבה אחרים לפניי ויש משהו בנבחרת שמוציא כל כך המון אמוציות. יש ביקורות ענייניות ויש כאלו שאתם יודעים שזה לא ענייני”.

מישהו שלא רוצה בהצלחה של הנבחרת זה הבדל.

”יש, והרוב הגדול רוצה בהצלחה ואני בטוח שזה הרוב, אבל יש כאלה שלא רוצים, לא יכול לשקר”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אומרים שמראיין טוב חי מהאנרגיות של המרואיין, ולפעמים אתה קצת כזה סגור בפנינו. נולדת ב-1970, אחרי הטורניר הגדול. מה זה עושה לך להעמיד את הנבחרת מול כולם בטורניר גדול? כמה אתה רוצה את זה? צא מהשיריון, אנחנו בימים לא קלים גם.

”אם תלך לעבר שלי גם, האמנתי במקומות שהרבה אנשים לא האמינו שאפשר להצליח בהן”.

ק”ש, האליפות שעשית.

”בעיקר לזה התכוונתי. אני חושב שעשיתי דרך בחיים שלי שהיא באמת ממקום אישי למקום גדול יותר, אז ברמה האישית, להיות חלק מהאנשים שמובילים עם השחקנים את הנבחרת לטורניר גדול, איך אתה רוצה שאגיד את זה? תעזור לי למצוא מילים… זה פרויקט חיים, בתקופה הזאת.. בתקופה המורכבת ביותר שהייתה לעם בהיסטוריה, לא רק ב-55 שנים שאני חי, לעשות משהו שיכו ללגעת באנשים ולתת תקווה, משהו להיתלות בו, משהו שיספק, ואני רוצה להגיד לך שאני רואה את התפקיד שלי כמשהו יותר גדול מלאמן כדורגל”.

בזמן המלחמה שאתה עומד על הקווים ושומע את ההמנון, זה משהו אחר?

”לא חושב שבזמן משחק, בזמן משחק אני חושב על המשחק”.

רן בן שמעון עם צלחת האליפות בקריית שמונה (עמית מצפה)

לפני, ההמנונים.

”יש לזה אימפקט אחר, החיבור של הצוות יותר חזק, הידיים זזות. אני רואה גם את השחקנים שלנו, אין לי ספק שאיבדנו את הציניות שלנו ומהרצון הזה… היה לנו מספיק רע ואנחנו צריכים למצוא את הטוב, לראות איזו זכות גדולה זה לשרת את הנבחרת, יש חיבור רגשי שלא הרגשתי לעולם, אולי בגלל הגיל המתבגר”.

מה יותר קשה? לאמן נבחרת או קבוצה?

”לכל אחד יש את המורכבויות שלו. נבחרת זה משהו משימתי”.

זה לחץ של שבועיים ואז יש פיקים ארוכים.

”נכון, אבל בחרנו לאמן את הנבחרת ביום יום, אני לא מצפה לנקודות ולהרוויח משהו, אם יהיה רווח אז בסדר (צוחק), אני רק אומר שהצוות של ישראל עובד יום יום, מגיע לשפיים ואין סיכוי להגיע לנבחרת להגיע עם אימון של פעם בשלושה חודשים לדעתי. העבודה היא יומיומת, אנחנו עכשיו הולכים להכין תוכנית תלת חודשית איך לעבוד בשלושה החודשים האחרונים, להחזיק את השחקנים, לדבר איתם כדי להגיע למרץ והשחקנים יגיעו מוכנים ומבינים מה אנחנו רוצים מהם, מה רוצים לשפר וכו’. אנחנו מגיעים יום יום לשפיים כדי לעשות עבודה, מול שחקנים, צוות, מול כולם, כדי שהגוף הזה יוזרם בדם כל פעם”.

אתה לא הולך לנוח אז.

”המנוחה שלי זה המשפחה שלי ויש לי, כל הדבר הזה ניהול זמן ואני לדעתי מנהל טוב, בשביל להגיע לדברים שאני רוצה צריך להשקיע ואין דרך אחרת”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אתה חוזר לטניס?

”פאדל, תהיה מדויק”.

איזה שחקן אתה?

”שחקן מעולה”.

פאדל זה שיגעון, בעיקר כדורגלנים לשעבר.

”אתה מנותק מכל מקום אתה נמצא בתוך אקווריום של מאמן, אז זה מתנה להיות שם, אני רוצה רק שיקימו פאדל שיווצר סיכוך של טלפונים, שאף אחד לא יכול להיכנס, כל אחד צריך להשתחרר באיזשהו מקום”.

שיחקת עם שינו?

”כן”.

איך הוא? הוא רק התחיל עכשיו.

”אפשר להגיד על יושב ראש ההתאחדות שאין לו מושג?”

דני רופ אמר שאין לו מושג.

”איך אפשר? הוא המאמן שלו, זה לא נכון, שיחקתי איתו וזה היה התרסקות בפעם הראשונה, בפעם השנייה הוא השתפר. עשינו משחק אבא ובן ובפעם הראשונה הבן שלי היה טוב יותר והיום הוא השתפר לחלוטין”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

הוא לוקח אימונים, הוא משקיע בסופ”ש. יש משהו שאתה מתחרט עליו שעשית או משהו אחר? שאתה אומר שהיה רגע מדהים ומשהו של חרטה? אחד כזה אחד כזה. אולי הרגע שאתה מתחרט עליו זה ששמתם את הכדור באמצע ב-4:4?

”אני חושב שאתה לא יכול להתחרט על כלום. כל מי שאמר בעבר, צודק במיליון אחוז. כשדיברתי בחיים שלי, יש לי קשרים עם ספורטאים, כשאתה שואל את הספורטאים האולימפיים שזכו במדליה, אתה שואל אותם למה בכית כשעמדת על הפודיום, כולם מתארים את הדרך שהם עשו, החצרות האחוריים, הפעמים שהם יעשו לים שהיה סוער ומסריח ורצית להישאר במיטה, כל דבר שאנחנו עושים אז יש קשר אליו לעתיד.

“גם ה-4:4, לקיחת הכדור הזאת, בעתיד תיראה כדבר הכי נכון של נבחרת ישראל, לפעמים לאירועים יש פרספקטיבה אחרת. מה שאני גאה בהם הכי הרבה, זה אחרי ההפסד הכואב לנורבגיה, ששם אפשר היה ליפול למקומות נכונים, באנו לשחק מול איטליה וראינו נבחרת תגובתית והם הגיבו נהדר למפלה הזאת, כולם הצליחו להרים את עצמם לרמה הגבוהה ביותר, גם מבחינה פיזיולגית ומדדים, גם מה שראינו. אז אחד מהנקודות הנמוכות זה המחזק ביותר מבחינתי ויכול להביא את הנבחרת בעתיד למקומות שאנחנו רוצים להגיע”.

מקווים שהראיון הבא יהיה אחרי הצלחה.

”אמן, אני מאמין גדול גדול בנבחרת וביכולת שלנו להגיע, אני חושב שהנבחרת כבר עושה דברים שאפשר להגדיר אותם כהצלחה”.