כמה כסף הרוויחה ריאל מהמשחק של ה-NFL?

כל העיניים בעולם הספורט הופנו ביום ראשון אל סנטיאגו ברנבאו. ה-NFL הגיעה לראשונה בתולדותיה לספרד. מיאמי דולפינס, ששימשה כקבוצה המארחת בבירה הספרדית, ניצחה את וושינגטון קומנדרס בהארכה בתוצאה 13:16. כבר בשבועות שלפני האירוע היה ברור שכל מה שיתרחש באצטדיון באותו סוף שבוע יסמן נקודת מפנה, וכך אכן היה.

האירוע יצר השפעה כלכלית של 80 מיליון אירו, מספר שמוגדר שמרני ביותר לאור העובדה שעבר זמן קצר מאז סיום המשחק. מעבר להופעות, לאירועים ולבידור שיצר משחק ה-NFL הראשון במדריד, התוצאה הייתה הכנסות חסרות תקדים בכל הרמות.

80 מיליון אירו עשויים אפילו להיות נמוכים ביחס למספרים שיתגלו בקרוב כאשר יפורסמו דוחות וחשבוניות נוספות. לשם השוואה, לונדון מארחת שני משחקי עונה רגילה מדי שנה וההכנסות שם מגיעות ל-350 מיליון אירו. ללונדון יש חוזה רב שנתי, דומה לזה שמדריד שואפת להשיג בתקופה הקרובה. וכל הסימנים מצביעים על כך שזה יקרה.

משחק ה-NFL בברנבאו (IMAGO)

הקומישינר של הליגה, רוג׳ר גודל, אישר זאת על הדשא בברנבאו דקות לפני פתיחת המשחק בין מיאמי לוושינגטון. ״נחזור. אנחנו מאוד נרגשים. זו הייתה הזדמנות אדירה עבורנו. אנחנו בדרך כלל מחכים לסיום המשחק, אבל אנחנו רוצים לחזור. למדריד או לספרד. אנחנו מאמינים שזה שוק חשוב. כמו שאתם יודעים, יש לנו היסטוריה כאן, ולכן זה משמעותי עבורנו״, אמר גודל.

עצם העובדה שהדברים של האיש החזק בליגה היו ידועים מראש אינה מפחיתה מהחשיבות שלהם. אחרי בריטניה, גרמניה, מקסיקו, ברזיל ואירלנד, הפכה ספרד למדינה השישית בעולם שמארחת משחק רשמי של עונה רגילה ב-NFL. בלי קשר לאצטדיון שבו המשחק הבא ייערך, ה-NFL תנחת מחדש בספרד בשנת 2026. התאריך עדיין אינו ידוע, וגם לא האצטדיון או הקבוצות שייקחו חלק במשחק.

מיאמי דולפינס היא חלק משלישייה הכוללת את קנזס סיטי צ׳יפס ושיקגו ברס במסגרת תוכנית השווקים הגלובליים של ה-NFL בספרד, תוכנית שמאפשרת לכל מועדון לקיים פעילויות מסחר ופיתוח מותג בשווקים בין-לאומיים. זו הסיבה שמיאמי שימשה כקבוצה המארחת בברנבאו ביום ראשון. בפעמים הבאות, ייתכן שהצ׳יפס או הברס ימלאו את התפקיד.

הברנבאו מוכן למשחק (IMAGO)

התיירות הספורטיבית שוב הייתה מנוע מרכזי בכלכלת מדריד במהלך השבוע. היכולת של מדריד לארח אירועים בסדר גודל כזה מגובה במספרים. ארגון המסעדות והאירוח בבירה מעריך שהכנסות של כ-21 מיליון אירו נוצרו בתחום האירוח, כולל ברים, מסעדות וחנויות. מהתיירות הבין-לאומית בלבד, שהגיעה לכ-42 אלף איש, נרשם היקף הוצאה שבין 8.4 ל-16.8 מיליון אירו בברים ובמסעדות. היתר הגיע מאלפי ספרדים שהגיעו מרחבי המדינה. הזמנות המלונות עברו את רף 15 מיליון האירו, נתונים שמחזקים את מעמדו של האירוע כאחד החשובים ביותר בתולדות העיר.

גם בקרב כלי התקשורת הורגשה עוצמת האירוע. ערוץ קואטרו, ששידר את המשחק בטלוויזיה פתוחה, הגיע לשלושה וחצי מיליון צופים ייחודיים, עם ממוצע של כ-759 אלף צופים ואחוז צפייה של 7.9, מה שהפך את השידור לנצפה ביותר ביום עבור הערוץ. שירות חשוב עבור מי שלא הצליח להשיג כרטיסים לאצטדיון של ריאל מדריד. כ-700 אלף איש הקריסו את רשימת ההמתנה לרכישת כרטיסים בערב שבו החלה המכירה, מה שמדגים עד כמה הפכה ה-NFL לפופולרית בספרד.

גם המספרים בברנבאו היו מרשימים, כשהאצטדיון אירח 78,610 צופים, יותר מאשר הקלאסיקו האחרון שנערך בו לפני שבועות ספורים. המשחק של מיאמי מול וושינגטון הפך לאירוע הספורט עם הכניסה הגבוהה ביותר מאז שיפוץ הברנבאו. מאז 2 במרץ 2019, בקלאסיקו נוסף עם 78,921 צופים, לא הגיע האצטדיון למספר כזה.

אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)

הכניסות הגבוהות ביותר בברנבאו החדש

78,610, מיאמי נגד וושינגטון, 2025

78,192, ריאל מדריד נגד ברצלונה, אוקטובר 2024

78,107, ריאל מדריד נגד ברצלונה, אוקטובר 2025

77,981, ריאל מדריד נגד ברצלונה, אפריל 2024

77,261, ריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד, ליגת האלופות פברואר 2025

כמה כסף הרוויחה ריאל מדריד מהמשחק של ה-NFL?

ריאל מדריד היא מהמרוויחות הגדולות מהשותפות עם ה-NFL. המועדון יצר חשיפה עולמית עצומה מבחינה תקשורתית. אירוע שממשיך לבסס את תדמיתו של המועדון כאחד המוכרים ביותר בעולם. נוסף על כך, המראה של הברנבאו בהצגה בין-לאומית היה מרהיב, דבר שעשוי לתרום במישור המסחרי למועדון בהנהגת פלורנטינו פרס, שהציג פנים מאושרות ותחושת ניצחון אישי ביום המשחק.

ה-NFL, כתחרות הספורט הנצפית ביותר בעולם, מקפיצה עוד יותר את מעמדו של המועדון, שכבר בוחן שותפות נוספת לקראת שנת 2026. תמונות הברנבאו עברו את גבולות ספרד והציבו את מדריד על מפת האירועים הגדולים של העתיד.

ריאל מדריד עשויה להכניס כשבעה מיליון אירו מהאירוח. ידוע שה-NFL שילמה 2.3 מיליון אירו לטוטנהאם עבור אירוח משחק בלונדון. לכן הברנבאו והמותג של ריאל מדריד לכל הפחות השתוו לסכום זה. בנוסף, טוטנהאם שמרה את ההכנסות מכיבוד, משקאות, מרצ׳נדייז ושאר ההכנסות מהאירוע, כארבעה מיליון אירו, ולכן סביר להניח שה-NFL פעלה באותה שיטה גם עם ריאל מדריד.