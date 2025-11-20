יום חמישי, 20.11.2025 שעה 12:11
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

ב-48 משחקים פחות: הולאנד השתווה לאמבפה

הנורבגי הבקיע 55 גולים בנבחרתו ב-46 משחקים בין-לאומיים בלבד, הצרפתי היה זקוק ל-94 הופעות כדי להגיע לנתון הזה. וגם: המאבק על מלך השערים העונה

|
ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (IMAGO)
ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (IMAGO)

״ראול הוא פרארי, הוא עומד לעקוף את כולנו״, חזה פרננדו היירו, בהתייחסו למרוץ להיות מלך השערים של נבחרת ספרד בכל הזמנים. וכך היה. רק שבחלוף הזמן, דויד וייה עם 59 עקף את ראול עם 44. היום, אותו פרארי שעליו דיבר היירו נקרא ארלינג הולאנד. החלוץ של מנצ׳סטר סיטי הבטיח לנורבגיה את ההעפלה למונדיאל אחרי 28 שנה, בזכות צמד מול איטליה בניצחון 1:4.

״כשאני רואה את הדגל, אני חושב על כל מה שנורבגיה מייצגת. זה מאוד חשוב בכל פעם שאני לובש אותו על החזה. הדור שיש לנו הוא פנטסטי. הרבה שחקנים בשיאם, ואחרים, צעירים יותר, יגיעו לשם בחמש השנים הבאות. אני מרגיש שמצאנו את המפתח״, הודה הכוכב.

עוד שני שערים אפשרו לו לסיים את שלב המוקדמות כמלך השערים הברור. רק האיראני כארים באחרי עם 19 בדרך למונדיאל בצרפת ב-1998 כבש יותר מ-16 השערים בשמונה משחקים שהנורבגי הבקיע. כזו היא יכולת הכיבוש הפנומנלית שלו, שגם כריסטיאנו רונאלדו עם 143 שערים ב-226 הופעות בין-לאומיות רואה את שיאו כמלך השערים הבין-לאומי בכל הזמנים מצוי בסכנה.

הולאנד ומנצהולאנד ומנצ'יני (IMAGO)

להולאנד בן ה-25 יש מאזן מדהים של 55 שערים ב-48 הופעות בנבחרת, ממוצע של 1.14 למשחק. זה למעשה אותו מספר שערים שיש לקיליאן אמבפה בנבחרת צרפת, רק ששחקן ריאל מדריד היה זקוק לעוד 48 משחקים כדי להגיע לכך. הולאנד, אף על פי כן דוחה את ההשוואות. ״אני חושב שאני שחקן טוב, אבל מסי וכריסטיאנו רונאלדו נמצאים בליגה אחרת בגלל כל מה שהשיגו במשך 15 שנים ברמה הגבוהה ביותר. אף אחד לא מתקרב אליהם, למה שהם השיגו, התחרות ביניהם, הכמות העצומה של השערים, התארים, השיאים... זה מדהים. זו הסיבה שאני לא רוצה להשוות את עצמי אליהם״, הודה בראיון.

האמת היא שהשחקן לשעבר של זלצבורג ודורטמונד גם הרחיב את הפער בקרב האישי שלו מול אמבפה וקיין על התואר מלך השערים של עונת 2025/26. להולאנד יש 32 שערים, 19 במדי סיטי ו-13 במדי נורבגיה, ב-20 משחקים שבהם שותף העונה. בעקבותיו קיין עם 28 שערים, 23 בבאיירן וחמישה בנבחרת אנגליה ב-22 משחקים, ואמבפה משלים את הפודיום עם 23 שערים, 18 בריאל מדריד וחמישה בצרפת, ב-20 משחקים.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

״אני מרגיש שזו הגרסה הטובה ביותר של עצמי. אף פעם לא הרגשתי טוב יותר. זו הייתה פתיחה נהדרת ואני מרגיש מצוין. כדי להישאר בכושר אני צריך לשמור על הראש במקום הנכון. זה קשור לריכוז ולאיזון״, אמר.

המטרות האישיות נדחקות הצידה. ״למה שאחשוב על שיאים פוטנציאליים. המטרה שלי צריכה להיות לעזור לקבוצה להשיג את שלוש הנקודות. לזכות בתארים, זו המטרה העיקרית שלי. ואם יגיעו גם שיאים, מה טוב״, הוא מודה. המונדיאל הראשון שלו מחכה לו.

