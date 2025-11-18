"מימר? לא מבין מה הבסיס של הטענות שלו"

בני סכנין יצאה אל פגרת הנבחרות כשהיא במקום השביעי בליגת העל וכאשר המשחק האחרון שלה היה אותו 3:3 נגד מכבי חיפה, בו השיגה נקודה בדקה ה-90 נגד ברק בכר וחניכיו, כשנוסף ברקע המועדון ראה פעם נוספת את שוער הקבוצה עבד יאסין יוצא לייצג את נבחרת פלסטין. בינתיים, מנכ”ל המועדון יוסף בדארנה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מימר הפיל אחריות על מה שאתם עושים.

”זה לא היה חייב להיות ככה, גם אם יש משהו לא בסדר בתוך ההנהלה, צריך לסגור את זה בפנים ולא בתקשורת, אני לא מבין מה הבסיס של הטענות שלו”.

יהיה פיצוץ?

”לא, לא, הוא עושה את הכל בשביל הקבוצה, הוא לא בא לפגוע בקבוצה ואני אישית רק הייתי ממליץ לא לעלות לתקשורת. אם חסר לו משהו ומהיום הראשון בקבוצה שמנוהלת על ידי הנהלה חדשה, לא חסר כלום לדעתי, הקבוצה שלי מהטובות בארץ, מחנה אימונים היינו בבולגריה ואנחנו מחר-מחרתיים טסים לאילת, קבוצה טובה, שחקנים טובים, אבל כל פעם יש משהו קטן שיוצא דרך התקשורת, לא מבין”.

מימר מאמן מצוין ועושה דברים יפים, אתה אומר שאת הכביסה המלוכלכת היה צריך להשאיר בבית.

”יש דברים שאי אפשר לשנות, יש כביסה מלוכלכת, אנחנו עובדים בצורה מסוימת ואם יש דברים לשנות אז נשנה, אבל לא מול התקשורת והקהל, לא במצב שאנחנו למעלה וטובים, יש דברים שמשפיעים על הקבוצה”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

כשתראה את שרון תגיד לו שזה לא מתאים ושנפגעת.

”כבר דיברתי איתו אתמול בישיבה, אמרתי לו שאם יש משהו שחסר לו אז שירים טלפון, אנחנו משפחה ואחים ומדברים אם זה בלילה או כל יום, חסר משהו שידבר, לא עניין של כסף, מה שחסר, לא מרגיש טוב או יש בעיה, אנחנו משפחה, זו העבודה שלנו כהנהלה, עשינו את הצוות כמשפחה. בא אליי שחקן ואומר לי שהוא בא מתל אביב ומחכה לאימון, ומרגיש כל כך טוב, אז יש משהו שהשתנה”.

מה עם השחקן יוהאן אנזי, מימר פגע בזרים ואתם לא רוצים אותו, זה בגלל כסף?

”מהיום הראשון אנחנו נתנו לשרון, שכל הזרים הוא מביא וכל הקבוצה הוא בנה, לא התערבנו, זה הצליח לו ופה ושם משהו נפל וסך הכל הוא הצליח, הבעיה זה לא השחקן, אולי הסכום לא מתאים לנו ואנחנו לא יכולים לשלם את זה, אבל אם הוא מתעקש אז נשב כהנהלה, נביא הצעה מסודרת ונסגור את הדברים בינינו, אני בטוח שהוא רוצה לטובת הקבוצה”.

פעם היו שוברים את הכלים ככה, אבל אתה מביא ניהול אחר. בימים האחרונים יש דיבור על משחק הכנה מול בית”ר באילת שבוטל, מה הסיפור? אתם בשיח איתם על משחק?

”היה אמור להיות משחק, על פי הערכת המשטרה שאמרו שיהיה קהל שיגיע לאילת, עדיף לא לקיים את המשחק”.

עד שעושים משחק ידידות רוצים לבטל.

”לי היה כיף לשחק מולם, אנחנו אחים וחברים”.

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

באילת אין משטרה גדולה, אז כנראה כל התחנה הייתה צריכה להגיע והעיר הייתה מושבתת, מול מי תשחקו?

”כן, כנראה. נשחק מול נתניה ופתח תקווה”.

יש מקום יפה שם ולהרבה אין מקום, נרשמתם מהר.

”נכון לחיפה אין מקום, לא חסר לנו כלום”.

הבעלים לקח קצת צעד אחורה? אבו יונס? אני פחות רואה אותו.

”בלי אבו יונס אין קבוצה ואנחנו עובדים יחד”.

הוא מאה אחוז בזה?

”כן, הוא עובד והכל. אנחנו כולנו, כל הצוות, עובדים יד אחת, מדברים מה חסר והכל, דווקא השנה אבו יונס נותן הכל ועושה מהלב שלו, הוא סומך עלינו וכיף איתו, הוא בן אדם חבל על הזמן, תורם מהכסף והזמן שלו על חשבון המשפחה שלו, לא קל להיות חבר הנהלה או בעלים, אתה שורף חצי מהזמן שלך על הקבוצה, ויש לך עוד מפעל ואישה ועובדים, הוא נותן את הכל וזה לא קל. הוא סומך עלינו ונותן לנו לעשות יותר דברים, הכל לטובת הקבוצה”.