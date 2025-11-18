הקאמפ נואו על שם מסי? בברצלונה לא שוללים

הביקור הקצר של ליאו מסי בקאמפ נואו, לצד הדיון המחודש סביב האפשרות לקרוא לאצטדיון על שמו, המשיך לעורר הדים בברצלונה דווקא בימים שבהם המועדון מתרכז בחזרה למגרש הביתי ביום שבת מול אתלטיק בילבאו. סגנית הנשיא של בארסה, אלנה פורט, הבהירה כי רעיון קריאת האצטדיון על שמו של מסי - גדול השחקנים בתולדות המועדון - אינו נמצא נכון לעכשיו על הפרק, אך השאירה פתח לכך בעתיד אם יתקבל רצון ברור מצד חברי המועדון.

“בברצלונה אנחנו משתדלים לא לייחס את שמות המתקנים לאנשים, עם כמה חריגות כמו אצטדיון יוהאן קרויף”, אמרה פורט וציינה שהמועדון כבר חווה בעבר ניסיון לשינוי שם שלא התקבל על ידי האוהדים – לקרוא לאצטדיון על שם המייסד ז’ואן גאמפר, “יש הרבה דרכים לכבד ולהוקיר, והדבר תלוי בראש ובראשונה בכוונת הסוסיוס” (חברי המועדון).

כידוע, החזרה לקאמפ נואו התעכבה פעמים רבות. זה יקרה סוף סוף בשבת הקרובה מול בילבאו (17:15, שידור חי בערוץ ONE), לאחר מסע בנייה ושיפוץ שנמשך הרבה מעבר למה שתוכנן במקור. במועדון קיוו לחזור למגרש כבר ב-29 בנובמבר 2024, התאריך הסמלי של 125 שנים לבארסה, אך “אילוצים בלתי צפויים”, כפי שהגדיר זאת ז’ואן לאפורטה, דחו שוב ושוב את החזרה. לאורך החודשים האחרונים דיבר המועדון על מועדי יעד שונים - סוף 2024, פברואר, אפריל ואף סוף העונה - אך בכל פעם התהליך הסתבך, בין אם עקב עיכובים טכניים, התאמות בטיחות או החלטות אסטרטגיות כגון דחיית התקנת הגג לקיץ 2026.

הקאמפ נואו המשופץ (IMAGO)

פורט סיפרה כי מדובר ב“תהליך ארוך, מורכב ואינטנסיבי, אך גם מרגש”, והדגישה שמדובר בפרויקט ההנדסי-אזרחי הפרטי הגדול ביותר כיום באירופה. לדבריה, הדרך לוותה בשיעורים רבים, טעויות וגם שקיפות מלאה כלפי האוהדים, עם פרסומים ותיעוד מתמשך של התקדמות העבודות. “נכון, לא עמדנו בחלק מההבטחות והלו”ז, אבל אני לא מתחרטת. עדיף לשתף, להסביר ולתקן מאשר להסתיר”, אמרה. היא ציינה כי העבודות נמצאות “באמצע הדרך” וכי היעד הבא הוא אצטדיון מלא לגמרי בתחילת עונת 2026/27, כלומר עם 105,000 מקומות.

הספרדים בחרו את השערים היפים ביותר העונה

בנוסף, החזרה לקאמפ נואו תתרחש ללא אוהדי בילבאו. ברצלונה הודיעה כי בשל מגבלות בטיחות שנובעות ממצב הבנייה, לא ניתן כעת להבטיח הפרדה מלאה ותקינה בין הקהלים, אין תנועת כניסה ויציאה נפרדת, ולא קיימת טריבונה מבודדת ומאובטחת לאוהדים אורחים. באתלטיק בילבאו אישרו זאת בהודעה רשמית לחבריהם, וציינו כי “הגישה, ההפרדה וההגנה המינימלית הנדרשת לאוהדי חוץ אינן מובטחות”. 468 אוהדי בילבאו כבר הספיקו להירשם להגרלת הכרטיסים, במחיר 30 אירו, אך לא יוכלו להגיע למשחק.