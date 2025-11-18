יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:55
לאומית גברים סל 25-26
10398-4965מכבי אשדוד
10516-5246הפועל מגדל העמק
9484-5226עירוני נהריה
9390-4255הפועל אילת
9426-4545אליצור אשקלון
9520-5486אליצור יבנה
8421-4105מ.כ. עוטף דרום
7323-3644מכבי רחובות
7315-3345א.ס. רמה"ש
7322-3155הפועל חיפה
7416-3995מכבי פ"ת
6451-4025אליצור שומרון
6463-4075מכבי קריית גת
5439-4035מכבי חיפה
5471-3845מ.ס צפת
3276-2443מכבי מעלה אדומים

שת"פ מיוחד בין אוניברסיטת ת"א למ.כ עוטף דרום

צוות המומחים של מכון סילבן אדמס ילווה את הקבוצה עם סדרת מבדקי יכולת גופניות וליווי תזונתי. ברק פלג: "יעזור לנו לדייק כל מה שחשבנו על אימון"

|
בדיקות לשחקנים (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת ת
בדיקות לשחקנים (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת ת"א)

צוות המומחים של אוני' תל אביב ינסו לסייע למ.כ עוטף דרום לעלות בעתיד לליגת העל. הצוות המקצועי של מכון סילבן אדמס ילווה במהלך העונה את שחקני הקבוצה בסדרת מבדקי יכולת גופניות וליווי תזונתי. באמצעות ניתוח הנתונים, הצוות יזהה את נקודות החוזקה והחולשה של כל שחקן, יאתר אסימטריות ויסייע לצוות המקצועי של הקבוצה לבנות תוכניות אימון ותזונה מותאמות אישית, במטרה להעלות את הרף המקצועי של הקבוצה. 

לפני כחודש, מ.כ עוטף דרום פתחה את עונתה השנייה בליגה הלאומית בדרך לליגת העל. שיתוף פעולה מיוחד של קבוצת הכדורסל (שהוקמה בעקבות אירועי ה-7.10) ומכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב עשוי לשפר את ההישגים הספורטיביים של שחקני הקבוצה ולסייע להם בעתיד להיאבק על כרטיס לליגת העל. 

שיתוף הפעולה נולד ביוזמת פרופ' יפתח גפנר, תושב עוטף עזה, וחוקר בכיר במכון סילבן אדמס ובפקולטה לרפואה ע"ש גריי באוניברסיטת תל אביב. בבוקר ה-7.10 יפתח לחם בעוז ביחד עם חבריו לכיתת הכוננות במושב עין הבשור ובסיומו של קרב הירואי הצליחו להניס את המחבלים ולהציל את חברי המושב. החיבור לקבוצת הכדורסל היה מאוד טבעי מבחינתו של פרופ' גפנר והוא מסמל את הגבורה של תושבי העוטף שלמרות הכאב הגדול בוחרים בחיים ובתקווה.

בדיקות לשחקני מ.כ עוטף דרום (שחר שחר דוברות אוניברסיטת תל אביב)בדיקות לשחקני מ.כ עוטף דרום (שחר שחר דוברות אוניברסיטת תל אביב)

"כשהתחלנו את שיתוף הפעולה הזה, היה לי ברור שזה הרבה מעבר לספורט. זה לבנות מחדש, דרך נתונים, תנועה,  מחקר ושאיפה למצוינות. המדע כאן הוא לא רק כלי לשיפור ביצועים, אלא חלק מתהליך של ריפוי", הוסיף פרופ' גפנר. במסגרת השת"פ הצוות המקצועי של מכון סילבן אדמס בהובלת ירון גנקין ילווה במהלך העונה מקרוב את שחקני הקבוצה בסדרת מדדים, מבדקי יכולת גופניות וליווי תזונתי שיסייעו לשחקני הקבוצה לשפר ביצועים.

הבדיקות יכללו מבדקי ניתור, יכולת בלימה, כוח מתפרץ, בדיקות כוח איזומטריות מגוונות ומבדקי ספרינטים. באמצעות ניתוח הנתונים, הצוות מזהה את נקודות החוזקה והחולשה של כל שחקן, מאתר אסימטריות ומסייע לצוות המקצועי של הקבוצה לבנות תוכניות אימון מותאמות אישית, במטרה לשפר ביצועים, למנוע פציעות ולהעלות את הרף המקצועי של הקבוצה. 

בדיקות לשחקני מ.כ.עוטף דרום (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת תל אביב)בדיקות לשחקני מ.כ.עוטף דרום (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת תל אביב)

בנוסף, כחלק מהמבדקים הגופניים, השחקנים עברו מדידות אנתרופומטריות מקיפות ויקבלו ליווי תזונתי פרטני של התזונאית הבכירה נועם רדליך. במסגרתו, יוצבו יעדים אישיים לכל שחקן בשילוב תכנית תזונתית שתואמת לצרכיו ושמה דגש על שיפור הרכב הגוף, מקסום ביצועים והתאוששות. הנתונים משמשים להשוואה מול קבוצות מהליגות הבכירות בישראל ובעולם, כדי להציב רף חדש של מצוינות גם בליגה הלאומית.

מ.כ עוטף דרום שהוקמה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר ביוזמת האלוף (מיל') טל רוסו ועמוס אריאל, בשיתוף איגוד הכדורסל הישראלי, הפכה בשנה האחרונה לסמל של עוצמה קהילתית. דוגמה לכך הם משחקי הבית, בהם כל האולם מלא בתושבי אשכול שאיבדו מעל 250 אנשים, ואפילו חטופים נמצאים בגרעין האוהדים הקבוע.

קבוצת הכדורסל מ.כ עוטף דרום (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת תל אביב)קבוצת הכדורסל מ.כ עוטף דרום (שחר שחר, דוברות אוניברסיטת תל אביב)

מאמן הקבוצה ברק פלג בירך על שיתוף הפעולה וציין כי הידע האקדמי מעניק לקבוצה ערך מוסף אדיר: "העבודה עם אנשי המכון עוזרת לנו לדייק את כל מה שחשבנו על אימון. דרך המספרים אנחנו מבינים בעזרת הצוות כל שחקן וכל תנועה ומאפשר לנו לקבל החלטות נכונות וטובות יותר במשחקים ובאימונים". 

האלוף במיל' טל רוסו הוסיף: "אחרי האסון של 7 באוקטובר חיפשנו דרך להחזיר קצת אור לעוטף. רצינו שמהכאב הזה ייוולד משהו טוב, מקום שמחבר אנשים, ילדים וקהילה סביב התקווה והאמונה שהחיים חזקים מהכל".

פרופ' עירד בן גל, ראש מכון סילבן אדמס למדעי הספורט סיכם: "עבור אנשי המכון, שיתוף הפעולה עם עוטף דרום הוא הרבה מעבר למחקר נוסף. זהו פרויקט לאומי שמחבר בין מצוינות אקדמית לבין תרומה לחוסן קהילתי".

/* LAST / NEXT ROUNDs */