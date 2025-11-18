49 ברבע לת'אנדר, יאניס נפצע, דנבר נעצרה

לא מעט משחקים קיבלנו הלילה (בין שני לשלישי) ב-NBA: אוקלהומה סיטי המשיכה לדרוס, יאניס אנטטוקומפו נפצע בהפסד לקליבלנד, דנבר נעצרה, ניו יורק הפסידה לניו יורק, פילדלפיה עשתה קאמבק, מינסוטה דרסה את דאלאס ודטרויט רשמה ניצחון 10 רצוף.

ניו אורלינס – אוקלהומה סיטי 126:109

הת’אנדר המשיכו את פתיחת העונה המרשימה עם שיא מועדון כשקלעו 49 נקודות ברבע הראשון וברחו ליתרון דו-ספרתי מוקדם שנותר יציב עד הסיום. צ'ט הולמגרן הוביל עם 26 נקודות ותשעה ריבאונדים, שיי גילג׳ס-אלכסנדר הוסיף 23 ואייזאה הרטנשטיין תרם 16 מהספסל. הפליקס, ללא זאיון וויליאמסון וסאדיק ביי, קיבלו 24 נקודות מהרוקי ג׳רמיה פירס ו-18 מטריי מרפי, אך לא הצליחו למנוע הפסד שישי ברציפות.

קליבלנד – מילווקי 106:118

הקאבס מחקו פיגור מוקדם עם נקודות של דונובן מיטשל, אבל מבחינת הבאקס חשוב יותר מההפסד - יאניס אנטטוקומפו יצא ברבע השני עם מתיחה במפשעה ולא חזר. סם מריל הוסיף 20 נקודות לקליבלנד, כולל שש שלשות. אצל מילווקי, שבעה שחקנים קלעו בדאבל פיגרס ובראשם ראיין רולינס עם 22, אך הבאקס קרסו במאני-טיים עם 26:18 ברבע האחרון בדרך להפסד שביעי רצוף לקליבלנד.

דנבר – שיקגו 130:127

אחרי שבעה ניצחונות רצופים, הנאגטס ספגו את הפסדם השלישי העונה. ניקולה יוקיץ’ רשם עוד טריפל דאבל לאוסף הבלתי נגמר עם 36 נקודות, 18 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, אבל זה לא הספיק הפעם. גמ’אל מארי קלע 34 נקודות וארון גורדון 24. אצל הבולס בלטו ג’וש גידי (21 נקודות ו-14 ריבאונדים), איו דוסונמו (21 נקודות) וקווין הרטר (20 נקודות).

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

מיאמי - ניו יורק 113:115

ההיט רשמו ניצחון דרמטי על הניקס, שעשו קאמבק אחרי פיגור של 10 נקודות שלוש דקות לסיום עם ריצת 3:11 והתקרבו למרחק נקודה. דביון מיטשל קלע פעם אחת מקו העונשין ולבסוף קארל אנתוני טאונס ומיילס מקברייד החטיאו לקראת הסיום. נורמן פאוול קלע 19 נקודות, מיטשל 18 וקלל וור 16 עם 14 ריבאונדים. הניקס שחסרו את ג’יילן ברונסון ואו.ג’י אננובי קיבלו 25 נקודות ממקברייד, 23 מייקל ברידג’ס ו-22 מטאונס שקלט 15 ריבאונדים.

קלל וור (רויטרס)

פילדלפיה – לוס אנג’לס קליפרס 108:110

הסיקסרס התגברו על חסרונו של ג׳ואל אמביד עם 39 נקודות של טייריס מקסי, בעוד פול ג׳ורג׳ הופיע לראשונה העונה וקלע תשע נקודות ב-21 דקות. ג׳יימס הארדן קלע 28 נקודות, אך החטיא פעמיים מחוץ לקשת בשניות ההסיום והקליפרס הפסידו שמונה מתוך תשעת משחקיהם האחרונים.

טייריס מקסי וג'יימס הארדן (רויטרס)

מינסוטה – דאלאס 96:120

הטימברוולבס חגגו בעיקר ברבע הראשון (21:34) והשלישי (22:37) במשחק שבו נאז ריד כיכב עם 22 נקודות כשהוא קובע את הטון כבר מהרבע הראשון. כל שחקני החמישייה של מינסוטה קלעו בספרות כפולות, בעוד אנתוני אדוארדס הסתפק ב-13 נקודות בערב רגוע. דאלאס שיחקה ללא דרק לייבלי, דניאל גאפורד ואנתוני דייויס, וראתה את קופר פלאג וברנדון וויליאמס קולעים 15 נקודות כל אחד.

נאז ריד מול נאג'י מרשל (רויטרס)

דטרויט – אינדיאנה 112:127

הפיסטונס המשיכו בשלהם עם ניצחון עשירי ברציפות שהנחיל לפייסרס הפסד שמיני ברצף. ג׳יילן דורן חזר מפציעה עם 31 נקודות ודניס ג׳נקינס הוסיף 26 במשחק שבו חמישה שחקנים של דטרויט קלעו בדאבל-פיגרס. אינדיאנה קיבלה 29 נקודות מפסקל סיאקם ו-25 מבנדיקט מת׳ורין, אך לא הצליחה להתמודד עם רבע שני מוחץ של דטרויט (25:36).

פול ריד מטביע (רויטרס)

טורונטו – שארלוט 108:110

הראפטורס רשמו ניצחון שמיני בתשעת המשחקים האחרונים בזכות סל מכריע של אר.ג’יי בארט 18 שניות לסיום. ברנדון אינגרם הצטיין עם 27 נקודות וסיפק חסימה אדירה במאני-טיים, וסקוטי בארנס הוסיף 16 וגם חתם את המשחק בחסימה על הבאזר. קון קנופל קלע 24 להורנטס ומיילס ברידג'ס תרם 22, אך אחוזי השלשות העלובים של שארלוט (10 מ-40) שוב הכריעו לרעתה.