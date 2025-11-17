הדרבי של העיר תל אביב חזר לליגה והמשחק נפתח בקצב גבוה מאוד, ששילב יכולת אישית גבוהה של שתי הקבוצות והגנות בינוניות, כשכל אחת הבליטה את החולשה ההגנתית של השנייה. מכבי תל אביב הראתה את הצבע הפרוץ לחלוטין שלה ואת זה הפועל ת”א ניצלה, כשמנגד האדומים אמנם עם הציגו יכולת גבוהה, אך ההגנה שלהם הייתה לא מסודרת ומאורגנת, ובכך הצהובים הצליחו להביך אותה מספר פעמים.

המחצית נגמרה ב-8 הפרש לזכות מכבי ת”א, והסיבה המרכזית לכך היא שבתחילת הרבע השני נכנסו הישראלים של הפועל ת”א. על יפתח זיו, עוז בלייזר ואיתי שגב הייתה ניכרת החלודה, והחולשה של הפועל בגזרת הישראלים בזמן שמדר וגינת חסרים הבליטה את הפער בכישרון הישראלי בין הקבוצות. זה צריך להביא חומר למחשבה לאיטודיס ולהנהלת הפועל: גם אם הפעם הם ניצחו, הגבלת הזרים בליגה המקומית תוכל לגרום לזה לא להספיק בהמשך.

אצל מכבי תל אביב ראינו את הישראלים מובילים כשתמיר בלאט ורומן סורקין נראו נהדר. אם כבר מזכירים את בלאט, נפתח סוגריים ונאמר שהוויתור של הנבחרת עליו גרם לשני הצדדים להפסיד. קברניטי האיגוד צריכים למצוא את הדרך הנכונה להחזירו לנבחרת ויפה שעה אחת קודם.

תמיר בלאט בין שני שחקני הפועל ת"א, שיחק נהדר (רדאד ג'בארה)

בפתיחת המחצית השנייה מכבי תל אביב נראתה מצוין וכבר עלתה ליתרון דו ספרתי, אך אז הזרים של הפועל חזרו לעניינים: בראיינט ומוטלי הובילו, קיבלו קצת עזרה מאניס והאדומים הצליחו לחזור במשחק. בדקות הללו בלייקני עוד היה במשחק יחסית פושר, אך עוד נחזור אליו בהמשך.

הרבע הרביעי נפתח באופן צמוד, כשההגנות הפכו להרבה יותר אגרסיביות ומכבי תל אביב ניסתה להשתמש בכל הכלים שלה, כשאפילו גור לביא נכנס למשחק. למרות זאת, חוץ מסורקין שהציג את אחד מהמשחקים ההתקפיים הטובים ביותר שלו, השאר לא פגעו מספיק. אף זר של מכבי ת”א לא נתן תרומה משמעותית בהתקפה, סנטוס היה הזר שקלע הכי הרבה והגיע לעשר נקודות בלבד, וככה יהיה למכבי מאוד קשה לנצח במשחקים שלה. נכון לעכשיו, זו מכבי תל אביב שיש.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)

בסוף קיבלנו ברגעי ההכרעה סלים גדולים לכאן ולכאן, והאיש שאליו הבטחנו לחזור היה זה שהכריע: אנטוניו בלייקני הזכיר את היכולת מגמר היורוקאפ מהעונה שעברה, השתלט על המשחק עם קליעות חשובות וסיפק את האסיסט למוטלי שסגר את המשחק, ובסופו של יום הפועל תל אביב צובעת את הדרבי באדום עם 80:85 בסיום.