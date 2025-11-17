מחלוקת בבני סכנין בנוגע לצירוף יוהאן אנזי

אחרי הביקורת שהטיח שרון מימר בהנהלת בני סכנין לגבי התנהלותה, ההנהלה לא אהבה את הביקורת וגם הביעה זאת בפני המאמן. כעת, מתגלים חילוקי דעות גם בנושא החתמת הקשר, יוהאן אנזי, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

בזמן שהמאמן רוצה מאוד את השחקן ומשוכנע שהחתמתו תשדרג את הסגל בכלל ואת חוליית הקישור בפרט, בהנהלה לא מתלהבים לצרפו, כשכרגע קיימים פערים כספיים בין הצדדים: “יש לנו מספיק קשרים בעמדה הזאת, מה שעוד שמדובר בשחקן לא זול”.

אנזי פתח היום (שני) בהרכב של נבחרת מדגסקר במשחקה נגד גינאה המשוונית (0:2) וכבש שער מרהיב במהלך המחצית הראשונה.

יצוין כי עד כה צירף מימר מספר שחקנים, מהם מאוד מרוצים במועדון, כדוגמת המגן אלון אזוגי, לו שוקלים להציע חוזה לטווח ארוך. שחקן נוסף שהפך לפקטור משמעותי בקבוצה הוא עדן שמיר. בנושא אחר, בסוף השבוע סכנין תצא למחנה אימונים בן חמישה ימים באילת.