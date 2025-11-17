יום שני, 17.11.2025 שעה 21:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מחלוקת בבני סכנין בנוגע לצירוף יוהאן אנזי

שרון מימר דוחף להחתמת הקשר ומשוכנע שישדרג את הסגל, בהנהלה חושבים אחרת, כשהמשא ומתן בין הצדדים נמשך. במועדון שוקלים להציע לאזוגי חוזה חדש

|
שרון מימר (רדאד ג'בארה)
שרון מימר (רדאד ג'בארה)

אחרי הביקורת שהטיח שרון מימר בהנהלת בני סכנין לגבי התנהלותה, ההנהלה לא אהבה את הביקורת וגם הביעה זאת בפני המאמן. כעת, מתגלים חילוקי דעות גם בנושא החתמת הקשר, יוהאן אנזי, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

בזמן שהמאמן רוצה מאוד את השחקן ומשוכנע שהחתמתו תשדרג את הסגל בכלל ואת חוליית הקישור בפרט, בהנהלה לא מתלהבים לצרפו, כשכרגע קיימים פערים כספיים בין הצדדים: “יש לנו מספיק קשרים בעמדה הזאת, מה שעוד שמדובר בשחקן לא זול”.

אנזי פתח היום (שני) בהרכב של נבחרת מדגסקר במשחקה נגד גינאה המשוונית (0:2) וכבש שער מרהיב במהלך המחצית הראשונה.

יצוין כי עד כה צירף מימר מספר שחקנים, מהם מאוד מרוצים במועדון, כדוגמת המגן אלון אזוגי, לו שוקלים להציע חוזה לטווח ארוך. שחקן נוסף שהפך לפקטור משמעותי בקבוצה הוא עדן שמיר. בנושא אחר, בסוף השבוע סכנין תצא למחנה אימונים בן חמישה ימים באילת.

