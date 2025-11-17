הקבוצות הישראליות כבר רגילות לקבלות פנים “חמות” במשחקי החוץ שלהן באירופה, עם שלל מיצגי מחאה, הפגנות ושלטים נגד המלחמה וישראל. אחת המדינות בה האזרחים יותר פעילים בנושאים הללו, היא איטליה, בה צפויות הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לפגוש את בולוניה ומילאנו המקומיות, במסגרת המחזור ה-12 ביורוליג.

ב’ספורטנדו’ האיטלקי הציגו את השיקולים מאחורי הקלעים, בכל הנוגע למפגש של מכבי תל אביב נגד בולוניה: “המשחק בין הצהובים לווירטוס אושר על ידי המשטרה ומתוכנן להתקיים בפאלאדוזה, לאחר סירוב השר לבקשתו של ראש העיר להעביר את ההתמודדות לאולם מרוחק ממרכז העיר”. באתר סיפקו הצצה למה שמצפה לצהובים: “פעילים קראו להחרים את המשחק, מתוכננות הפגנות בזמן ההתמודדות עם דגלי פלסטין רבים”. בסוף הכתבה סיפקו אמירה מקוממת וקבעו ש"ליורוליג אין אומץ לסלק את הקבוצות מישראל".

גם לחניכים של איטודיס לא מצפה מפגש שקט במיוחד, כשארגון האוהדים של מילאנו הכריז על אקט מחאה בפתיחת המשחק נגד האדומים: “הארגונים הספורטיביים הבינלאומיים ממשיכים להשתמש בשני סטנדרטים שונים כלפי רוסיה וישראל. אם חובה לגנות כל מלחמה ולהטיל סנקציות על מדינה שנכנסת לעימות צבאי עם מדינה אחרת, איננו יכולים להימנע מלשאול כיצד מדינה שמבצעת רצח עם כמו ישראל, לעומת זאת, מתקבלת בזרועות פתוחות בתחרות האירופית החשובה ביותר בכדורסל.

מפגינים למען פלסטין באיטליה (ראובן שוורץ)

"אנחנו לא נהיה שותפים לעבירה, ישראל ביצעה את הזוועות הנוראיות ביותר נגד אזרחים חסרי ישע. אנו מזמינים את כולם לבצע מחווה סמלית, החל מהכרזת ההרכבים ועד תחילת המשחק, על ידי נפנוף בממחטה לבנה כסימן של כבוד לקורבנות כל הפשעים שבוצעו בידי ישראל, וכמחאה נגד החלטת היורוליג לקבל קבוצות שמגיעות מאותה מדינה”.