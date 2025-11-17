יום שני, 17.11.2025 שעה 21:02
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (אפריקה)
מוק' מונדיאל (אפריקה) 23-24
00-00אתיופיה1
00-00בורקינה פאסו2
00-00מלאווי3
00-00קייפ ורדה4
00-00גמביה5
00-00טנזניה6
00-00גינאה המשוונית7
00-00ניז'ר8
00-00בוטסואנה9
00-00סיירה לאון10
00-00ליבריה11
00-00לסוטו12
00-00רואנדה13
00-00אוגנדה14
00-00מדגסקאר15
00-00בורונדי16
00-00מאוריטניה17
00-00גינאה-ביסאו18
00-00קומורו19
00-00רפ' מרכז אפריקה20
00-00דרום סודאן21
00-00צ'אד22
00-00אסווטיני23
00-00מאוריציוס24
00-00קניה25
00-00ניגריה26
00-00סנגל27
00-00טוניסיה28
00-00דר' אפריקה29
00-00אלג'יריה30
00-00גאנה31
00-00מרוקו32
00-00מצרים33
00-00זמביה34
00-00מאלי35
00-00אנגולה36
00-00קמרון37
00-00 קונגו38
00-00זימבבואה39
00-00חוף השנהב40
00-00טוגו41
00-00לוב42
00-00סודאן43
00-00בנין44
00-00נמיביה45
00-00גינאה46
00-00גאבון47
00-00מוזמביק48

"איש צוות מנבחרת קונגו ביצע עלינו טקסי וודו"

נבחרת ניגריה פספסה בפעם השנייה ברצף אפשרות להעפיל למונדיאל, המאמן של הנבחרת, אריק צ'לה, האשים את היריבה: "מישהו אחר כך שפך שם נוזל למגרש"

|
אריק צ'לה (IMAGO)
אריק צ'לה (IMAGO)

עוד ועוד מקומות נתפסים לקראת המונדיאל הקרב ובא שייערך בקיץ הקרוב, כשההכרעות מתרחשות ברחבי העולם. נבחרת אחת שלא תגיע לשם היא ניגריה, שהפסידה אתמול (ראשון) בפנדלים לרפובליקת קונגו במאבק על מקום בפלייאוף הבין-יבשתי.

כשהמשחק התקדם אל עבר בעיטות הכרעה כשהתוצאה הראתה 1:1, מאמן קונגו סבסטיאן דסברה, הכניס את השוער המחליף טימותי פאיולו על חשבון ליאונל אמפאסי בדקה ה-120, כשפאיולו הצליח להדוף שני פנדלים בדרך לניצחון 3:4.

מי שלא היה רגוע לאחר המשחק היה מאמן המפסידה, אריק צ’לה, שרתח: “במהלך כל בעיטות ההכרעה, איש מהצוות המקצועי של קונגו ביצע עלינו טקסי וודו. אחר כך הוא זרק נוזל למגרש, אני לא יודע אם זה היה מים או משהו אחר”. כנראה שהטקס עבד, כי הנשרים יחמיצו בפעם השנייה ברצף את טורניר הנבחרות הגדול בעולם, וייאלצו לצפות בו מהבית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */