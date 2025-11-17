"איש צוות מנבחרת קונגו ביצע עלינו טקסי וודו"

עוד ועוד מקומות נתפסים לקראת המונדיאל הקרב ובא שייערך בקיץ הקרוב, כשההכרעות מתרחשות ברחבי העולם. נבחרת אחת שלא תגיע לשם היא ניגריה, שהפסידה אתמול (ראשון) בפנדלים לרפובליקת קונגו במאבק על מקום בפלייאוף הבין-יבשתי.

כשהמשחק התקדם אל עבר בעיטות הכרעה כשהתוצאה הראתה 1:1, מאמן קונגו סבסטיאן דסברה, הכניס את השוער המחליף טימותי פאיולו על חשבון ליאונל אמפאסי בדקה ה-120, כשפאיולו הצליח להדוף שני פנדלים בדרך לניצחון 3:4.

מי שלא היה רגוע לאחר המשחק היה מאמן המפסידה, אריק צ’לה, שרתח: “במהלך כל בעיטות ההכרעה, איש מהצוות המקצועי של קונגו ביצע עלינו טקסי וודו. אחר כך הוא זרק נוזל למגרש, אני לא יודע אם זה היה מים או משהו אחר”. כנראה שהטקס עבד, כי הנשרים יחמיצו בפעם השנייה ברצף את טורניר הנבחרות הגדול בעולם, וייאלצו לצפות בו מהבית.