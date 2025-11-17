דגו תובע את הפועל ת"א על סך 1.7 מיליון שקלים

מסאי דגו הגיש תביעה נגד הפועל תל אביב על סך 1,740,394 שקלים, באמצעות עורך הדין שי אליאס לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו, בגין טענת פיטורים בלתי חוקיים. בתביעה נגד הקבוצה הוא טוען ש”בחרה האחרונה (הפועל ת”א, ג.ל) לנהוג בו בחוסר תום לב משווע, תוך פיטורים חד צדדיים ללא שימוע, בהודעה משפילה שנמסרה לו הלכה למעשה דרך כלי התקשורת, עוד בטרם נמסרה לו הודעה רשמית מטעם הנתבעת”.

הוא תובע 708 אלף ש”ח עבור שכר עבודה ויתרת תקופת ההסכם לתקופה קצובה, 15,160 ש”ח עבור תשלומי הפרשות לקרן הפנסיה, 4,598 ש”ח עבור תשלום דמי הבראה, 107 אלף ש”ח עבור אי קיום שימוע כדין, 107 אלף ש”ח בגין אי הודעה מוקדמת, 155,636 ש”ח עבור אי תשלום חופשה כדין, 214 אלף ש”ח עבור פיצוי פיטורין, 180 אלף ש”ח עבור השתתפות בשכר דירה, 201 אלף ש”ח עבור מענק עלייה ו-408 אלף ש”ח עבור שווי רכב.

לפי כתב התביעה, היה לו הסכם לשנתיים כששכרו החודשי בעונת 24/25 עמד על 67 אלף ש”ח ברוטו לחודש, סכום המורכב מ-5,500 ש”ח שכר בסיס פלוס 11 וחצי אלף ש”ח ברוטו “גמול שבת”. בנוסף, התחייבה הפועל ת”א לשלם לו 4,300 ש”ח בגין השתתפות בשכר דירה. ההסכם קבע כי בעונה הנוכחית (25/26) שכרו היה צריך לעלות ל-107 אלף ש”ח ברוטו לחודש, סכום המורכב מ-89 אלף ש”ח ברוטו שכר בסיס ו-18 אלף ש”ח “גמול שבת”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

כמו כן התחייבה הפועל ת”א לשלם לו 15 אלף ש”ח בחודש השתתפות בשכר דירה מוגדל. דגו עוד טען באמצעות עורך דינו אליאס כי “בתום עונת 24/25 הנתבעת העפילה לליגת העל, הישג מקצועי משמעותי שנזקף במידה רבה לתובע (מסאי דגו), שהוביל את הנתבעת (הפועל ת”א) לאורך העונה תחת תנאים מאתגרים תוך השקעה אישית יוצאת דופן. על אף ההישג, הנתבעת חדלה לשלם את שכרו החל מחודש יוני 2025, והפסיקה למלא אחר ההתחייבויות שלה לפי הסכם, התחייבויות אשר נותרו בתוקף עד תום עונת 25/26. בכלל זה חובת התשלום של תשלום משודרג על סך 10 אלף ש”ח בהטבות הנלוות”.

עוד נטען בתביעה כי העובדה שהנתבעת שילמה לתובע את שכרו כסדרו במשך חודשים אחדים לאחר פיטוריו הנטענים, עד חודש מאי 2025, מלמדת כי יחסי העבודה לא הסתיימו בפועל וכי הנתבעת ראתה בתובע עדיין אחד מעובדיה, לכל הפחות מבחנה חוזית וכלכלית. מצוין בתביעה כי בבני יהודה, אצלה מסאי דגו חתם ב-23.4.25, היה לו הסכם העסקה של 35 אלף ש”ח נטו לחודש – כלומר הפרש משמעותי בין המשכורות לעומת הפועל ת”א.