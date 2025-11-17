יום שני, 17.11.2025 שעה 21:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"יון ניקולאסקו מתוסכל, הוא עבר ימים לא קלים"

סוכנו של חלוץ מכבי תל אביב רפי אפשטיין לתוכנית "שיחת היום": "עזיבה בינואר? הוא בטוח שאם יקבל צ'אנס וישחק הוא יכבוש. חזרה לבית"ר לא על הפרק"

|
יון ניקולאסקו באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
יון ניקולאסקו באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

יון ניקולאסקו ממעט לשחק העונה במכבי תל אביב. החלוץ הבקיע במדי מולדובה במשחק מול נבחרת ישראל והראה יכולת טובה כשהפגין חדות, מה שהעלה את השאלה מדוע הוא לא משולב במדים הצהובים. סוכנו של השחקן רפי אפשטיין התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” וניסה לספק הסברים מה ניקולאסקו מרגיש בימים אלו.

ראינו את ניקולאסקו שהיה מצוין אתמול, מבקיע ונראה בכושר מעולה. לאזטיץ’ לא רואה את זה? לא מבין?
”לא שאלתי אותו אם הוא ראה או לא, אבל אני מניח שהוא רואה והכל יהיה בסדר”.

מה זה יהיה בסדר, בינתיים הוא לא סופר אותו.
”יספור, אני מקווה שהוא ישחק והכל יהיה בסדר”.

יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)

אתה חושב שאחרי פגרת הנבחרות הוא ייתן לו את ההזדמנות?
”אני מקווה, לא דיברתי עם לאזטיץ’”.

אם לא אז בינואר הוא יגיד שלום?
”אנחנו מקווים שהוא כן יקבל הזדמנות, בינתיים לא מסתכלים על מה אם לא”.

אבל מה השחקן אומר לך?
”הוא עובר ימים לא קלים. קשה לשחקן לבוא בכזה מעמד ובסכומים כאלה ולא משחק, והוא מתוסכל, אבל יהיה בסדר”.

אנחנו רואים שלמרות שהוא לא משחק הוא בכושר טוב.
”הוא בכושר מצוין”.

דיברת עם מכבי ת”א וניסית להבין לאן הרוח נושבת? למה הוא לא משחק?
”זה דברים שביני לבין מכבי”.

זז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

אנחנו מנסים להבין למה הוא לא משחק, אנחנו רואים את האיכויות שלו ואת השער היפה.
”יון בטוח שאם הוא יקבל את ההזדמנות שלו וישחק ברצף אז הוא יכבוש”.

דיברת איתו אחרי המשחק מול ישראל?
”בטח, הוא מבסוט מהגול אבל הם התבאסו כי הם שיחקו ב-10 שחקנים מתחילת המשחק אז היה לו קשה”.

אם מכבי ת”א תמשיך לא לספור אותו אז יש לך קבוצה אחרת בינואר? יש התעניינות?
”בוא נחכה לינואר”.

הוא רוצה להמשיך במכבי ת”א?
”מאוד רוצה, הוא מאוד אוהב את מכבי ולא ויתר. רק מחכה לצ’אנס שלו”.

יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)

חזרה לבית”ר יכולה להיות?
”זה לא רלוונטי, הוא שיחק בבית”ר, אבל חזרה לשם כבר לא על הפרק”.

לדעתך מכבי פספסה אותו בענק? או שהייתה איזו פציעה או דברים שאנחנו לא יודעים בתחילת העונה?
”פספסה? ימים יגידו, אם יון יהיה על המגרש הוא יכבוש שערים”.

אם לאזטיץ’ לא ייתן לו לשחק אחרי הפגרה זה יהיה שיא השיאים.
”זה כבר לא עניין שלי, אני לא יכול לתת את התשובות שלו”.

