יום שני, 17.11.2025 שעה 21:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

"הראה את טבעו האמיתי": ביקורת על בלינגהאם

באנגליה קטלו את קשר ריאל מדריד על התנהגותו בנבחרת: "אם היה מוחלף בחצי גמר מונדיאל היה קושר את עצמו לקורה? נחל כישלון חרוץ בלהיות חבר לקבוצה"

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

“הכוכב האנוכי הראה שוב את טבעו האמיתי”, כך נכתב בטור של קרייג הופ ב’דיילי מייל’, כאשר הוא ביקר בצורה קשה את ג’וד בלינגהאם על התהגותו לאחר שהוחלף אמש במדי נבחרת אנגליה ב-0:2 מול אלבניה. “כעת חייבות להישאל שאלות רציניות בנוגע לשילובו במונדיאל”, טען.

“אי אפשר להאשים את ג׳וד בלינגהאם בחוסר מודעות למותג שהוא מייצג. כשגריר של עצבנות וקטנוניות, המחאה שלו נגד החלטתו של תומאס טוכל להחליפו הייתה תצוגה אופיינית של עלבון מודגש. כאן קיבלנו ‘למה דווקא אני?’. ובכן, הסיבה הייתה שהוא לא מזמן קיבל כרטיס צהוב, וכרטיס צהוב נוסף בששת הדקות האחרונות היה גורם להשעייתו ממשחק הפתיחה של המונדיאל. זו הייתה החלטת ניהול נבונה מצד טוכל, שהזהיר את שחקניו מפני מלכודת ההשעיות הזו”, נכתב באנגליה.

אולם בלינגהאם לא הסכים. ידיים מורמות ומבט נעוץ במאמן שלו, הוא הבהיר שאינו מרוצה מכך שראו את מורגן רוג׳רס מוכן להיכנס. מה שהפך זאת לגרוע יותר הוא שאנגליה בדיוק חגגה את השער השני של הארי קיין, ובלינגהאם היה צריך להילכד בשמחה הקולקטיבית, לא להתקלקל על ידי תחושת קיפוח וחשיבות עצמית. למעשה, ההתלוננות שלו החלה שניות לפני שקיין הבקיע ונמשכה גם לאחר מכן.

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

“זו הסיבה שביוני טוכל התייחס להתנהגות שלו על המגרש כ"דוחה". זו הסיבה שבחר לשלוח מסר לכוכב ריאל מדריד בכך שהשאיר אותו מחוץ למחנה הקודם, למרות שהשחקן הכריז כי הוא כשיר לשוב לאחר ניתוח בכתף. ברור שהוא לא הקשיב. על ידי ערעור הסמכות של מאמנו, הוא נכשל כישלון חרוץ במשימה שהוצבה בפניו, להיות חבר לקבוצה. מה אומר העיסוק האגוצנטרי שלו לרוג׳רס, שניסה להתרכז בהוראות שטוכל נתן לו? מה זה אומר לקיין, שהעלה את מאזנו הלאומי ל־78 שערים והיה צריך להיות מוקד הכותרות? זה אומר שהכל יהיה תמיד סביבי, לא סביבכם. לא סביבנו”, הוסיף הופ.

“ואל תשכחו, כל זה התרחש בדקות האחרונות של משחק חסר חשיבות שכבר היה מוכרע. מי ייתן ולא נצטרך לדמיין מה היה עושה בלינגהאם אם טוכל היה חושב שלטובת הקבוצה עדיף להחליפו בחצי גמר או גמר מונדיאל. האם הוא היה קושר את עצמו לקורה כמו פעיל של ‘ג׳אסט סטופ אויל’?”

ביקורת קשה על קשר ריאל. גביקורת קשה על קשר ריאל. ג'וד בלינגהאם ותומאס טוכל (IMAGO)

לאחר מכן, טוכל נראה רגוע מבחוץ אך נראה שהכעס בוער מתחת לפני השטח. הוא עבד קשה כדי ליצור אווירה של אחדות. "ראיתי שהוא לא שמח", אמר הגרמני. "אני עומד במילה שלי, אנחנו עוסקים בסטנדרטים וברמת מחויבות אחד כלפי השני ובכבוד הדדי. אם מישהו מחכה להיכנס, לא נשנה את ההחלטה רק כי מישהו מנפנף בידיים".

הוא הוסיף: "אני לא רוצה לעשות מזה יותר ממה שזה, אבל אני דבק בדברי, התנהגות היא המפתח, וכבוד לחברים שנכנסים. החלטות מתקבלות ואתה צריך לקבל אותן כשחקן". כל זה מעלה שאלות רציניות לגבי התאמתו של בלינגהאם לאנגליה שטוכל רוצה להוביל לצפון אמריקה. הוא לא יאהב את העובדה שהשיח לאחר המשחק הוכתב כמעט כולו על ידי התקרית הזו.

“המעידה הראשונה של בלינגהאם באותו ערב הגיעה אפילו לפני שנבעט הכדור הראשון. אולי הוא ניסה לנקות את הסינוסים שלו מהריח הטבק שעמד באוויר, אך כשניגש לשתות משהו בקו הצד שניות לפני שריקת הפתיחה, הוא היה השחקן היחיד באנגליה שלא נכח במעגל הקבוצתי. ללא ספק זו הייתה היעדרות מקרית, אך עדיין נראתה לא טוב ברגע שבו חזרתו להרכב הייתה אמורה לשדר נכונות להיטמע בקולקטיב. כולנו יודעים איך זה הסתיים”, טען הופ.

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לגבי הופעתו, היו גם רגעים טובים, תיקול מציל שער ברחבה שלו, פריצה ומסירה שהובילו כמעט לשער של ג׳ארוד בואן, וכדור חכם שממנו היה אמור אברצ׳י אזה להבקיע. אבל היו גם רגעים מאותם דברים שטוכל רוצה לראות פחות משחקן באנגליה. היו רגעי תסכול שבהם תרומות של חבריו לא עמדו בציפיות שלו, כולל מחווה קפואת גפיים כשבוקאיו סאקה בחר לבעוט במקום למסור לו כשהיה לא מכוסה. הוא נעמד והצביע על כפות רגליו לאחר שהבעיטה של סאקה נהדפה.

“מעבר להיבטים הטקטיים, הייתה גם תקרית ללא כדור בדקות הפתיחה שאמורה להדאיג את טוכל. לאור האזהרה מפני כרטיסים אדומים, העובדה שבלינגהאם דחף את מירטו אוזוני, גם אם בעוצמה מועטה, הייתה מיותרת ומסוכנת. זו הייתה תגובה לעקיצה של היריב, אבל שתי ידיים על החזה של אוזוני הזמינו צרות. זה היה יותר הברשה מאשר דחיפה, ובגלל שהמשחק המשיך במקום אחר, זה חלף ללא השלכות. אבל זו בדיוק סוג התקרית שטוכל ביקש משחקניו להימנע ממנה”, סיכם הופ בכתבתו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */