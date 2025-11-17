"לא ראינו אינדיקציה שרוצים לפוצץ את הדרבי"

הדרבי התל אביבי בכדורסל הפך בשנים האחרונות למשחק נפיץ במיוחד. הערב (שני, 20:50) תפגוש מכבי את הפועל למשחק מסקרן, כשלמשטרה הנחיות ברורות ואזהרות לאוהדים על מנת שהאירוע יעבור בשלום. רפ”ק מיכאל כשר התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, במטרה להסביר את הכנות המשטרה.

זה קצת מורכב, אבל איך אתם מתכוננים למשחק? מצד אחד, נראה שיהיה די שקט מהאולטראס של הפועל שמחרימים, מצד שני במכבי הקהל לא שקט וכן עושה מחאות וגם יהיו אמוציות לאור הדרבי.

”כמובן שאחרי הדרבי בכדורגל יש מתיחות טבעית, אנחנו נערכים כמו תמיד לתרחישים השונים ועובדים בציר המודיעני והמבצעי למניעת פירוטכניקה ואמל”ח וחיכוך בין האוהדים בתוך ההיכל ומחוצה לו”.

איך אתם מונעים את פיצוץ המשחק? שפתאום לא יבואו כל מיני גורמים ויגידו שאנחנו רוצים לפוצץ את המשחק עם כל מה שקורה פה.

”אנחנו פועלים בכלל הכלים כדי למנוע כניסת פירוטכניקה ואמל”ח, ואנחנו קוראים לאוהדים לבוא וליהנות ממשחק כדורסל. אם יפעילו פירוטכניקה וישליכו רימונים, נצטרך לעצור את המשחק ובהערכת מצב לקבל החלטה אם להמשיך את המשחק”.

יש ידיעות מודיעיניות שאנשים מנסים לפוצץ את המשחק?

“אין אינדיקציות לזה. בסוף הקהל בא לראות משחק כדורסל. אם יהיה דבר כזה נדאג לפעול”.

רומן סורקין ודן אוטורו (רדאד ג'בארה)

כמה אוהדים יש בכל צד?

”למכבי 1,100 ולהפועל שאר ההיכל, הצפי הוא 9,000. היכל כמעט מלא, צפוי להיות משחק כדורסל יפה ומתוח”.

מבחינת הבידוקים, זה הולך להיות הרבה זמן או קצר?

”אנחנו מבצעים בידוקים קפדניים, יש מגנומטרים או מגנומטרים ידניים כי יש פריטים שלא יכולים להיכנס ואנחנו רוצים לשמור על שלום הציבור. השערים ייפתחו ב-19:00”.

אז אתה ממליץ לכולם להקדים?

”נכון”.

אנחנו מכירים מהכדורגל, האם גם הערב את בודקים מזנונים וכל מיני דברים כאלה? כי ראינו שאתם לא יכולים למנוע הכנסת פירוטכניקה, אני זוכר את הדרבי שזרקו על הפרקט אמצעי אמל”ח וזה היה מסוכן. איך אתם מורידים את זה למינימום?

”אנחנו סגרנו את ההיכל ומבצעים בדיקות עם שוטרים גלויים וסמויים, תפקידנו לסרוק את המקום וגם לבצע בידוק קפדני בכניסה. יש גם את סוגיית האלכוהול, אני מזכיר שאסור להיכנס שיכור לאירוע ספורט”.