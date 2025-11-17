יום שני, 17.11.2025 שעה 16:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

"לא ראינו אינדיקציה שרוצים לפוצץ את הדרבי"

רפ"ק מיכאל כשר בתוכנית "שיחת היום" לקראת הדרבי התל אביבי ב-20:50: "נבצע בדיקות עם שוטרים גלויים וסמויים, הבידוק יהיה קפדני, האלכוהול אסור"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

הדרבי התל אביבי בכדורסל הפך בשנים האחרונות למשחק נפיץ במיוחד. הערב (שני, 20:50) תפגוש מכבי את הפועל למשחק מסקרן, כשלמשטרה הנחיות ברורות ואזהרות לאוהדים על מנת שהאירוע יעבור בשלום. רפ”ק מיכאל כשר התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, במטרה להסביר את הכנות המשטרה.

זה קצת מורכב, אבל איך אתם מתכוננים למשחק? מצד אחד, נראה שיהיה די שקט מהאולטראס של הפועל שמחרימים, מצד שני במכבי הקהל לא שקט וכן עושה מחאות וגם יהיו אמוציות לאור הדרבי.
”כמובן שאחרי הדרבי בכדורגל יש מתיחות טבעית, אנחנו נערכים כמו תמיד לתרחישים השונים ועובדים בציר המודיעני והמבצעי למניעת פירוטכניקה ואמל”ח וחיכוך בין האוהדים בתוך ההיכל ומחוצה לו”.

איך אתם מונעים את פיצוץ המשחק? שפתאום לא יבואו כל מיני גורמים ויגידו שאנחנו רוצים לפוצץ את המשחק עם כל מה שקורה פה.
”אנחנו פועלים בכלל הכלים כדי למנוע כניסת פירוטכניקה ואמל”ח, ואנחנו קוראים לאוהדים לבוא וליהנות ממשחק כדורסל. אם יפעילו פירוטכניקה וישליכו רימונים, נצטרך לעצור את המשחק ובהערכת מצב לקבל החלטה אם להמשיך את המשחק”.

יש ידיעות מודיעיניות שאנשים מנסים לפוצץ את המשחק?
“אין אינדיקציות לזה. בסוף הקהל בא לראות משחק כדורסל. אם יהיה דבר כזה נדאג לפעול”.

רומן סורקין ודן אוטורו (רדאד גרומן סורקין ודן אוטורו (רדאד ג'בארה)

כמה אוהדים יש בכל צד?
”למכבי 1,100 ולהפועל שאר ההיכל, הצפי הוא 9,000. היכל כמעט מלא, צפוי להיות משחק כדורסל יפה ומתוח”.

מבחינת הבידוקים, זה הולך להיות הרבה זמן או קצר?
”אנחנו מבצעים בידוקים קפדניים, יש מגנומטרים או מגנומטרים ידניים כי יש פריטים שלא יכולים להיכנס ואנחנו רוצים לשמור על שלום הציבור. השערים ייפתחו ב-19:00”.

אז אתה ממליץ לכולם להקדים?
”נכון”.

אנחנו מכירים מהכדורגל, האם גם הערב את בודקים מזנונים וכל מיני דברים כאלה? כי ראינו שאתם לא יכולים למנוע הכנסת פירוטכניקה, אני זוכר את הדרבי שזרקו על הפרקט אמצעי אמל”ח וזה היה מסוכן. איך אתם מורידים את זה למינימום?
”אנחנו סגרנו את ההיכל ומבצעים בדיקות עם שוטרים גלויים וסמויים, תפקידנו לסרוק את המקום וגם לבצע בידוק קפדני בכניסה. יש גם את סוגיית האלכוהול, אני מזכיר שאסור להיכנס שיכור לאירוע ספורט”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */