המנהלת פסלה את אולם רמז, נקבע מועד חדש למשחק

משחק הכדורסל בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השישי של ליגת ווינר סל, היה אמור להיות משוחק אתמול (ראשון), אלא שתקלה בשעונים באולם רמז של הצפוניים, הביאה לכך שההתמודדות לא נפתחה מעולם.

היום, בית הדין של איגוד הכדורסל החליט על קיום משחק חוזר בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון. עם זאת, בעקבות אירועי אמש, ליגת ווינר סל החליטה על פסילתו של אולם ״רמז״ בקריית אתא עד הודעה חדשה, כאשר רק לאחר שיוכח מעל לכל ספק שכל הכשלים תוקנו, תישקל האפשרות לאירוח משחקים נוספים באולם. לפיכך, המשחק החוזר בין הקבוצות יתקיים מחר (שלישי) בשעה 20:15 וכיוון שזה משחק ביתי של קריית אתא, היא החליטה לארח אותו באולם בגן נר.

“ליגת ווינר סל רואה בחומרה את האירוע ופועלת כדי שמקרים כאלה לא יישנו. אנו פועלים מאז אמש, בשיתוף פעולה מלא עם איגוד הכדורסל לצמצום הנזקים הכבדים שנבעו מביטול המשחק ומתנצלים בפני אוהדי ואוהדות הכדורסל על עוגמת הנפש”, נמסר ממנהלת הליגה.

במכתב ששלח דייויד בסן, מנכ"ל הליגה, ליואב כהן מנכ"ל קריית אתא, נכתב כי: "לאור המקרה החמור שגרם נזקים כספיים, תדמיתיים וכלכליים כבדים לליגה, ועוד לפני שהשלכות המשחק נדונו על ידי הגורמים המוסמכים בליגה, הריני להודיעכם כי אולם רמז פסול לקיום משחקים עד הודעה חדשה. עליכם להיערך עם אולם חלופי המאושר למשחקים במסגרת ליגת העל ליתר משחקיכם העונה, להודיע לנו על זהות המתקן עד 25.11 תוך שהדבר כפוך לאישור המנהלת כי המתקן מקיים את דרישות מנהלת ליגת העל לאירוח משחקי ליגה, ותוך וידוא מצידכם מדי משחק ומשחק שכל מערכותיו פועלות כראוי וללא דופי".

דייויד בסן (מנהלת הליגה)

בסן הוסיף: "אם תבקשו לארח את המשחקים באולם בקריית אתא, ועל מנת שהאולם יאושר מחדש למשחקים בליגה, קבוצתכם מחויבת לקיים בו שני משחקים רשמיית מלאים של קבוצות הנוער או אחרות בו יופעלו גם השעון העיקרי וגם תתורגל הפעלה של מערכת השעון החלופית, עם צוות מזכירות מלא. בנוסף, עליכם לדמות תקלת שעונים עם פריסת מערכת חלופית על כל המשמעויות הנלוות לכך. לאחר שהמשחק הראשון יעבור כסדרו ותיעוד מלא שלו יועבר לליגת ווינר סל, ככל שהתיעוד יתבצע לשביעות רצון המנהלת, תשלח המנהלת נציג למשחק השני שיבדוק את מוכנות האולם לקיום משחקים בליגה העונה”.

“למען הסר ספק, ככל שיינתן אישור לקיום משחקים באולם רמז, הוא יחייב את מועדונכם במשנה תוקף לעמוד במלוא אחריותו לתקינות הציוד ולקיום המשחקים באופן רציף ומלא, ללא תקלות וללא הפסקות. יובהר מראש שבמקרה שיעלה בידכם להכשיר מחדש את אולם רמז לשביעות רצון המנהלת לקיום משחקים בו העונה, אין הדבר מאשר את עמידתו בהוראות גגודל האולם הנדרשות, או כל הוראה אחרת. ככל שהאולם יאושר כאמור, כל תקלה נוספת תביא לביטול האפשרות להמשיך לשחק באולם באופן סופי העונה”.

בראשון לציון הוציאו הודעה בנושא: “המועדון רואה את אירועי אמש בקריית אתא ככשל חמור שאסור שיתרחש במעמד משחק בליגה הבכירה בישראל. המשחק בוטל לאחר המתנה של יותר משעה בשל תקלה בשעוני ה-24 שלא תוקנה, מצב שפגע בהיערכות המקצועית של הקבוצה ושל השחקנים שהתכוננו למפגש חשוב.

מעבר לפגיעה המקצועית, אנו מביעים צער עמוק כלפי האוהדים הכתומים שהשקיעו מזמנם, נסעו דרך ארוכה, התייצבו ביציע וסיימו את הערב בתחושת החמצה גדולה ועל כך אנו מחויבים להשמיע עמדה ברורה ולדרוש טיפול הולם של האירוע ופסיקת ניצחון טכני.

המועדון נמצא בקשר עם נציגי מנהלת הליגה ואיגוד הכדורסל ופועל לקדם בחינה רצינית של המקרה. יחד עם זאת נכבד כל החלטה שתתקבל על ידי הגורמים המקצועיים ונמשיך לפעול למען ספורט הוגן, תקין ומכבד את השחקנים ואת הקהל”.