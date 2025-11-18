יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:40
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

"הייתי חושב על השחקנים הכי אתלטים לנבחרת"

רוני רוזנטל ל"שיחת היום": "הייתי מוותר קצת על כישרון, צריכים יותר פיזיות ומהירות. אולי נעלה במקרה. סולומון? לא הייתי נותן לו לחתום בטוטנהאם"

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל סיימה את מוקדמות המונדיאל עם ניצחון 1:4 על מולדובה וסגרה עוד קמפיין בלי לעלות לטורניר גדול, אבל בבית עם נורבגיה ואיטליה, אף אחד אפילו לא פינטז על כך. לעומת זאת, במוקדמות יורו 2028 זה כבר יהיה סיפור אחר, אז לאן הנבחרת הולכת מכאן? כוכב העבר, רוני רוזנטל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הקמפיין הזה?
”לא משהו חדש מבחינתי. כשאנחנו משחקים נגד הנבחרות היותר חלשות אנחנו משחקים מצוין, הנבחרת הזו מורכבת מכישרונות, אך בסופו של דבר מה שאני מנסה להסביר שנים זה שכישרון לא מספיק לנו כדי להעפיל לשלבים היותר מאוחרים. כשאתה נלחם סכינים מול סכינים זה בסדר, אבל אז פתאום כשיש טילים מול סכינים זה כבר לא הולך. כשאתה משחק מול נבחרת אירופאית ויש לה למשל 8-9 שחקנים חדשים, אז כישרון לא מספיק בסופו של דבר”.

מה היית עושה בנבחרת ישראל אחרת?
”הייתי מוותר קצת על כישרון ולהכניס יותר שחקנים פיזיים ומהירים, כי זה אף פעם לא נוסה. אין לנו מספיק שחקנים מהירים, אתה רוצה שיהיו יותר כאלה שמשחקים ברמות הגבוהות באירופה”.

רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

שחקן כמו חלאילי למשל?
”לדוגמה כן, אם הוא משחק באירופה קבוע, אז הוא צריך גם בנבחרת לשחק ברמה קבועה. כשאתה משחק מול מולדובה זה מספיק כי למולדובה אין אתלטים או שחקנים מהירים. אתמול הייתה לנו שליטה מוחלטת ושיחקנו מצוין, אך נגד הנבחרות הגדולות אתה צריך את השחקנים הכי מהירים שלך”.

כמעט חזרנו לכמות השערים שספגנו במוקדמות מונדיאל 94, שהיית חלק מהנבחרת הזו ואז כיכבתם מול צרפת עם ה-2:3. אבל הנבחרת הזו גם ספגה הרבה, כמה זה מתסכל לשחקני התקפה לספוג ככה? אני לא זוכר דבר כזה, זו כמות שערים מטורפת.
”זה אלמנט של הגנה, אבל לא רק. הכל מתקשר למהירות. כשפתאום יש התקפה מתפרצת נגדך ואין לך מספיק שחקנים שיגיעו למקומות הנכונים להרחיק את הכדור, אז זו התוצאה. אין לנו מספיק שחקנים מהירים. אני לא רוצה רק להתמקד בהגנה כי צריך גם קישור”.

ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

זה משחק ההגנה.
”ברור, אין לנו שחקנים מהירים גם בקישור”.

אתה רואה אותנו מתמודדים או עולים ליורו?
”זה יכול להיות פעם אחת שבמקרה גם נעלה”.

אתה לא רואה את עצמנו בנבחרות הטובות ביבשת?
”אלא אם כן נשנה את זה. רן בן שמעון אוהב לחשוב התקפי, אבל צריך לחשוב גם מעבר לזה”.

מה עוד היית משנה?
”הייתי חושב על השחקנים הכי אתלטיים ומהירים, ומנסה לתמרן בניהם, ומוותר קצת לפעמים על כדורגל כדי לנסות להגיע לתוצאות”.

רן בן שמעון ודור תורגרן בן שמעון ודור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אז רן בן שמעון ניסה לשחק כדורגל בקמפיין הזה.
”כן וכדורגל מצוין, נהניתי לראות, אבל זה לא הגיע לשום מקום”.

איך אתה רואה את מצב החלוצים בנבחרת?
“דור תורג’מן צריך לשחק בצורה קבועה, הייתי הולך איתו בהחלט ולא בהכרח גם כחלוץ, הוא  יכול לשחק גם קיצוני”.

למה אתה אומר אולי בטעות נגיע, המצב שלנו עד כדי כך קשה?
”כן, ויכולים להגיע בטעות, זה כבר קרה לנבחרות בעבר, אבל זה לא העניין. גם אם נגיע במקרה אני לא אוכל לפרש את זה כהצלחה אדירה”. 

מי הכי הרשים אותך בנבחרת?
”יש המון כישרונות, אבל זה לא מספיק. היום אנחנו בכדורגל המודרני ואנחנו מפסידים משחקים כי אנחנו לא מביאים ומייצרים את הקומבינציה של אתלטיקה עם כדורגל. כמובן שאתה רוצה את הכי טוב, מהירות וכישרון יחד, אבל אין את זה אז צריך לתמרן”.

רוני רוזנטל (רדאד גרוני רוזנטל (רדאד ג'בארה)

אנחנו מסתכלים על מנור סולומון שהיה אמור להיות בפרמייר ליג, מה דעתך על המעבר שלו בוויאריאל?
“ויאריאל משחקת כמעט כל עונה בליגת האלופות ואני מבין שהוא כמעט לא משחק שם. כשהוא חתם באנגליה בזמנו, הוא היה צריך לדעתי להישאר בפולהאם והוא מיהר לחתם בטוטנהאם. אם זה היה הבן שלי, לא הייתי נותן לו לעשות את זה”.

למה?
”כי התחרות בטוטנהאם מהווה סיכון שהוא ימצא את עצמו על הספסל. למרות שכל השחקנים ששיחקו שם על העמדות שלו לא היו מספיק טובים. בלידס הוא עשה עונה מצוינת והוא היה צריך לעשות הכל כדי להישאר שם”.

אתה רואה עוד שחקן בכדורגל הישראלי שיכול להגיע לאנגליה?
”כרגע לא. אני מסתכל מבחינה אתלטית מי נמצא שם”.

אתה אומר שכרגע אף אחד לא יכול לעמוד באינטנסיביות הזו.
”חלאילי מתקרב לזה, גם מנור וגם תורג’מן, אבל 30 או 40 שנה אחורה זה היה מספיק ובכדורגל המודרני לא”.

