ישראל לא התקדמה, אסור לחזור על אותן טעויות

רן בן שמעון אמר לאחר מוקדמות המונדיאל שהנבחרת התקדמה, אבל בכמה מובנים היא דווקא הלכה אחורה. ההגנה שהצטיינה בליגת האומות מול צרפת ובלגיה, ספגה כמות גדולה מידי של שערים מאיטליה ונורבגיה. בעיית החלוץ לא נפתרה, כי מי שקיבל הזדמנויות לא לקח אותן בשתי ידיים ולא בלט. שחקנים שלא משחקים באופן קבוע בקבוצות, או אפילו כאלה שהיו ללא קבוצה, קיבלו מקום בהרכב. והיו גם כוכבים שלא הופיעו ברגע האמת לנבחרת ישראל.

נבחרת ישראל סיימה עוד קמפיין אמש (ראשון) ושוב לא תופיע במונדיאל. כעת, הגיע הזמן למסקנות. אבי נמני, דובב גבאי ואסי ממן עם פרק מיוחד בפודקאסט שסוגר את מוקדמות המונדיאל - ומתחיל להתכונן למוקדמות היורו, הטורניר שאליו הכדורגל הישראלי רוצה להגיע. הנבחרת לא באמת התקדמה - ולרן בן שמעון אסור לחזור על טעויות עבר אם הוא רוצה כרטיס ליורו.

בפודקאסט עסקנו במסקנות מהקמפיין האחרון, האם הגענו יהירים למוקדמות המונדיאל, השחקנים שהמאמן ראה בהם ”שותפים לדרך” ואלה שלא היו צריכים לקבל זימון לסגל, בעיית השוערים, משחק ההגנה, מנור סולומון שהפך למנהיג, אוסקר גלוך שנעלם, הנתונים שהחזירו אותנו עשרות שנים אחורה, הנבחרות שבאמת התקדמו באירופה, איך מצמצמים את הפערים מהנבחרות החזקות ביבשת, הגישה לקמפיין הבא והאם הדרך ליורו 2028 תהיה קשה יותר?