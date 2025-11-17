אבדיה: האחריות עליי, הייתי צריך להיות חכם יותר

דני אבדיה יצא מההפסד 138:133 לדאלאס בתחושת פספוס גדולה. הפורוורד הישראלי סיפק עוד ערב התקפי מרשים עם 29 נקודות ו־7 אסיסטים, ואף שימש כיוזם המרכזי של ההתקפה בהיעדרו של ג'רו הולידיי, אבל המהלך האחרון בזמן החוקי הפך לנקודה שכולם דיברו עליה.

בדקה המכריעה, אבדיה ושיידון שארפ עמדו זה לצד זה רחוק מהסל, כשהכדור האחרון בידיים של דני. במקום לחדור או לייצר מהלך מסודר, הוא כדרר יותר מדי זמן, התנתק צעד הצידה וזרק שלשה קשה. הכדור פספס את הטבעת לחלוטין והמשחק הלך להארכה, שם פורטלנד כבר לא הצליחה להתאושש.

אבדיה לא ניסה להתחמק ולקח אחריות מלאה. כך אמר בעברית לאחר המשחק: "אני לוקח אחריות על הזריקה האחרונה. הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב. זה עליי. בזבזתי יותר מדי את השעון והלכתי לשלשה. הייתי צריך לחדור קצת או להתקרב. אני לומד מזה. הייתי צריך להיות חכם יותר".

דני אבדיה (רויטרס)

למרות הסיום, בבלייזרס מרוצים מהאופן שבו אבדיה ניהל את המשחק לאורך הערב, במיוחד כשחסר היה גארד מנוסה שיוביל בקלאץ'. התצוגה שלו מבליטה את התהליך שעובר עליו העונה, שחקן שלוקח יותר החלטות, יוזם, ומקבל גם את האחריות הטעונה לרגעים המכריעים.

עכשיו, אחרי מסע חוץ מאתגר ושתי הופעות התקפיות מרשימות, אבדיה חוזר עם פורטלנד לאורגון במטרה לסגור את המעגל ולתקן את מה שפספס. כמו שאמר, הוא לומד, וצפוי לראות שוב את הכדור אצלו כשהמשחק הבא יהיה צמוד.