47 למרקאנן בניצחון יוטה על שיקגו בשתי הארכות

בנוסף להפסד של פורטלנד ודני אבדיה לדאלאס, קיבלנו הלילה (בין ראשון לשני) לא מעט אקשן ב-NBA. יוטה גברה על שיקגו אחרי שתי הארכות, יוסטון חזרה מהקבר בהארכה, גולדן סטייט חגגה ערב קליעה נדיר, סן אנטוניו ניצחה ללא ויקטור וומבניאמה, בוסטון כמעט איבדה יתרון גדול, ברוקלין עצרה רצף הפסדים ארוך ללא בן שרף ודני וולף, ואטלנטה השלימה מהפך מטורף של 22 נקודות ברבע האחרון.

יוטה – שיקגו 147:150 (אחרי שתי הארכות)

במשחק המשוגע של הלילה הג’אז קיבלו משחק מפלצתי של 47 נקודות מלאורי מרקאנן ב-15 מ-33 מהשדה. קיונטה ג’ורג’ הוסיף 33 נקודות למנצחים, שקיבלו תרומה גם מהספסל עם 16 נקודות כל אחד מצד קודי וויליאמס וברייס סנסבאו. קובי ווייט קלע 27 נקודות אצל הבולס, ג’וש גידי סיים עם טריפל דאבל של 26, 13 אסיסטים ו-12 ריבאונדים, ניקולה ווצ’ביץ’ הוסיף 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים.

יוסטון - אורלנדו 113:117 (אחרי הארכה)

הרוקטס חזרו מפיגור 11 נקודות ברבע הרביעי וניצחו כשקווין דוראנט (35 נקודות) ואלפרן שנגון (30 ו-12 ריבאונדים) מובילים את המהפך. דוראנט קבע שוויון בשלשה דרמטית והטורקי דאג להארכה בסל על הבאזר. אמן תומפסון עם דאנק קריטי וחסימה של ג’בארי סמית’ הכריעו את המשחק. פרנץ וגנר בלט אצל המג’יק עם 29 נקודות.

קווין דוראנט (רויטרס)

ניו אורלינס - גולדן סטייט 124:106

הווריירס חגגו במשחק הראשון של ג’יימס בורגו כמאמן הזמני של הפליקנס. מוזס מודי התפוצץ עם 32 נקודות ושמונה שלשות, כשגולדן סטייט קולעת 24 שלשות ב-42.9%. סטף קרי סיים ערב פושר עם תשע נקודות בלבד אחרי שקלע 46 ו-49 בשני המשחקים הקודדמים, אבל הווריירס שלטו מהפתיחה ולא הביטו לאחור. טריי מרפי הוביל את הפליקנס עם 20 נקודות.

סטף קרי (רויטרס)

סן אנטוניו - סקרמנטו 110:123

הספרס הסתדרו בלי וומבניאמה הפצוע ועם שבעה קלעים בדאבל פיגרס, בראשם דיארון פוקס עם 28 נקודות ו-11 אסיסטים מול האקסית. סן אנטוניו קטעה רצף של שני הפסדים בעזרת רבע ראשון של 24:36. דמאר דרוזן הוביל את סקרמנטו עם 27 נקודות, אבל זה לא הספיק לקבוצה שנמצאת כעת ברצף של שישה הפסדים.

הקמע של סן אנטוניו מרוצה (רויטרס)

בוסטון - לוס אנג'לס קליפרס 118:121

הסלטיקס כמעט פישלו אחרי יתרון של 24 נקודות, אבל ג’יילן בראון (33 ו-13 ריבאונדים) ופייטון פריצ’רד (30 נקודות) דאגו להשלים ניצחון במשחק צמוד. ג’יימס הארדן הצטיין אצל הקליפרס עם 37 נקודות, כולל שלשה שהורידה את ההפרש לנקודה, אך החטיא זריקת השוויון בבאזר.

ג'יימס הארדן (רויטרס)

וושינגטון - ברוקלין 129:106

הנטס עצרו רצף של ארבעה הפסדים והנחילו לוויזארדס הפסד 11 ברציפות. מייקל פורטר ג’וניור הוביל עם 34 נקודות, וטייריס מרטין סיפק ריצת 0:7 קריטית בסיום הרבע השלישי. וושינגטון שוב קרסה ברבע האחרון, על אף 29 נקודות של קישון ג’ורג’. וושינגטון נותרת ב-6:0 בבית העונה.

פיניקס - אטלנטה 124:122

אחד המהפכים הגדולים של העונה: ההוקס מחקו פיגור 22 נקודות ברבע האחרון עם 27:47 וניצחה למרות חסרונם של טריי יאנג וקריסטפס פורזינגיס. אונייקה אוקונגוו הוביל עם 27 נקודות, ניקיל אלכסנדר-ווקר הוסיף 26 ורויס אוניל כמעט קלע סל ניצחון מעבר לחצי. דילון ברוקס בלט אצל הסאנס עם 34 נקודות, אבל פיניקס קרסה לחלוטין ברבע האחרון ונעצרה.