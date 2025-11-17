יום שני, 17.11.2025 שעה 08:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

דריכות שיא בהפועל ת"א: הדרבי ביורוליג בראש

האדומים מוכנים למכבי ת"א ב-20:50: "באנו שאננים אז, זה לא יקרה שוב". טימור: "נרצה נקמה ספורטיבית, זה נותן מוטיבציה". וגם: האירוע בצה"ל ועליו

|
בר טימור (ראובן שוורץ)
בר טימור (ראובן שוורץ)

בכל פעם שהן נפגשות זה גדול, הכי גדול שיש, וזה יקרה בפעם השנייה הערב (שני, 20:50). הפועל תל אביב תנסה להתאושש מההפסד לפנרבחצ’ה, ואין הזדמנות טובה יותר להתאושש מאשר בדרבי, כאשר חניכיו של דימיטריס איטודיס יארחו בהיכל מנורה מבטחים את היריבה המרה מכבי תל אביב במסגרת המחזור השישי של ליגת ווינר סל.

קרב על העיר, קרב מושלמות, קרב האדום נגד צהוב, קרב על הפסגה, קרב שהוא הרבה מעבר לעוד משחק רגיל. מחזיקת היורוקאפ תארח את המפגש עם שלוש היעדרויות, כשים מדר ותומר גינת יקשו מאוד על ניהול המשחק של איטודיס, שייאלץ להסתדר ללא שני הישראלים הבכירים ביותר שלו, כשגם ברונו קבוקלו לא ישחק.

דריכות שיא בהפועל ת”א, שלא שוכחים את הדרבי ביורוליג: “באנו שאננים אז, זה לא יקרה שוב. הדרבי ההוא יושב לנו בראש ונבוא כדי להחזיר את הכבוד שלנו. באופן כללי, פחות הולך לנו נגד ירושלים ומכבי ת”א והגיע הזמן לשנות את זה, עשינו מקצועית קפיצה ענקית, אנחנו ראשונים ביורוליג, הגיע הזמן להשתלט על הליגה וזה מתחיל כאן”.

טימור: "שהדרבי הקודם יושב בראש"

היכל מנורה מבטחים לא צפוי להיות מלא, כאשר בהפועל ת”א טוענים שכ-8,000 איש יהיו באולם, כולל אוהדי מכבי ת”א. כזכור, המועדון החליט שרק מנויים, חיילים ומי שיעשו מיני מנוי יכולים לקנות כרטיס, וזאת בלי קשר לעבודה שכבר תקופה ארוכה לא מעט אוהדים כבר לא באים למשחקים של המועדון, מתוך אכזבה גדולה מההתנהלות וכמובן המעבר ליד אליהו.

קפטן הקבוצה בר טימור דיבר לקראת המשחק ולגבי כמה הגישה שונה לפני דרבי: “הגישה אחרת זה בטוח, בטח אחרי הדרבי הקודם, אנחנו מאוד רוצים להחזיר גם על זה, ובאופן כללי תמיד דרבי מרגש ותמיד כיף להגיע אליו. זה טוב שיש הרבה דרבים, זה אומר שאנחנו מתחרים ברמות גבוהות, זה תמיד מיוחד לנו ולמועדון הזה. הדרבי ביורוליג? רוצים קצת נקמה ספורטיבית, זה נותן מוטיבציה, לא יכולים לזלזל באף אחת, לא שאני אומר שזלזלנו במשחק הראשון, אבל זה נותן פרופורציות כי מכבי ת”א עדיין מצוינת, מאמן מצוין, נבוא מוכנים”.

שחקני הפועל תל אביב באימון (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון (ראובן שוורץ)

כשנשאל כמה קשה להגיע למשחקים אחרי שלא משחקים ביורוליג אמר: “זה לא קל, אבל זה אתגר שלי ולא רק שלי, של עוד כמה חבר’ה, מנסים לעמוד בזה ויש לנו צוות שעוזר לנו, גם פיזית וגם בכדורסל, עובדים איתנו ומנסים להשלים את הפער הפיזי והכושר. אנחנו עובדים על זה כמה שאפשר. היעדרות ים ותומר? ברור שזה שחקנים מאוד חשובים שיהיו חסרים, זה קשה, אבל זה לא איזה תירוץ או משהו כזה, אנחנו עדיין קבוצה טובה ועמוקה, אבל ברור שאיתם זה סיפור אחר, בכל מקרה זו המציאות כרגע”.

על האירוע בצנחנים עם שמות שחקני הפועל ת”א: “היה אירוע מיותר, נראה לי שהבינו את זה בזמן, טוב ששינו את זה, הבנתי שגם דיברו עם אנשים בהפועל ת”א והתנצלו, מיותר לגמרי. תומר הפך לאבא? יש טיפים בוואטסאפ, זה עוד טרי מידי, זה חדש לו, בואו ניתן לו עוד שבוע או שבועיים, אני מאוד שמח בשבילו ובשביל אשתו. אנחנו מדברים פה על כדורסל ודרבי והכל חשוב מאוד אין ספק, אבל זה הדבר הכי חשוב בעולם ויש להם את הרגע הזה לתמיד, זה שלהם וזה הכי כיף בעולם וכל כך מיוחד, אני שמח בשבילם. מעכשיו בהצלחה בלילות”.

