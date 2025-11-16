32 נבחרות העפילו למונדיאל, איפה מצפה דרמה?

מעמדי ההכרעה של מוקדמות מונדיאל 2026 באירופה נמשכו הערב (ראשון), כאשר חלק ממשחקי המחזור העשירי נחתמו ותמונת החלוקה בין העולות האוטומטיות מפסגות הבתים לבין המדינות שנשלחו לפלייאוף מהמקום השני, מתבהרת יותר ויותר. הגיע הזמן לעשות סדר לגבי מי כבר הבטיחו את מקומן בגביע העולם שיתחיל בקיץ הקרוב, מי תהיה בפלייאוף ואיפה מצפה דרמה.

הבתים שכבר סגורים באירופה

בבית 4, העניינים כבר נסגרו סופית. צרפת הבטיחה עוד לפני המחזור האחרון את העלייה האוטומטית לגביע העולם מהמקום הראשון. אוקראינה שניצחה היום את איסלנד, פתחה עליה פער של שלוש נקודות בדרך למקום השני, כלומר היא תהיה בוודאות בשלב הפלייאוף.

בבית 6, פורטוגל רקדה עם תשיעייה על ארמניה במחזור האחרון ללא כריסטיאנו רונאלדו, בדרך להבטחת המקום הראשון והכרטיס האוטומטי למונדיאל. במקום השני שמוביל לפלייאוף סיימה נבחרת אירלנד, שהדהימה עם 2:3 דרמטי על הונגריה במשחק האחרון של המוקדמות.

שחקני פורטוגל חוגגים (IMAGO)

בבית 9 הישראלי, נורבגיה כצפוי סיימה במקום הראשון והשיגה את הכרטיס האוטומטי למונדיאל. איטליה שקיוותה להימנע משלב הפלייאוף, תצטרך להתמודד בו אחרי שתפסה את המקום השני בלבד.

בבית 11, אנגליה עלתה ישירות מהמקום הראשון עוד לפני מחזור הסיום ותהיה כמובן חלק בלתי נפרד מגביע העולם. אל המקום השני הגיע אלבניה, שתתמודד במסגרת הפלייאוף ותנסה גם היא להשיג את הכרטיס לטורניר הגדול כדי לא לצפות בו מהספה.

בבית 12 האחרון, קרואטיה תסיים בפסגה מעל כולן, כלומר היא העפילה אוטומטית למונדיאל ללא צורך בפלייאוף. מי שסיימה במקום השני והדרך שלה לגביע העולם עוד מלאת אתגרים, היא נבחרת צ’כיה.

שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

הבתים שעדיין לא סגורים באירופה

בבית 1, גרמניה וסלובקיה נאבקות על הפסגה במחזור הסיום שיפגיש בניהן בקרב ישיר, כאשר נכון לרגע זה כל אחת מהן עם 12 נקודות. כלומר – המנצחת עולה אוטומטית למונדיאל, המפסידה הולכת לפלייאוף. בתיקו, הגרמנים יסיימו ראשונים הודות להפרש שערים עדיף.

בבית 2, לקראת המחזור האחרון, שווייץ בפער של 3 נקודות על קוסובו שבמקום השני, עם הפרש שערים גדול ב-11 מהקוסוברים. שתי הנבחרות ייפגשו ראש בראש במחזור האחרון, כאשר השווייצרים מעשית עם הכרטיס האוטומטי למונדיאל, אלא אם יספגו תבוסה.

בבית 3, דנמרק וסקוטלנד מתחרות על המקום הראשון וההעפלה הישירה, כשגם הקרב בניהן יוכרע במחזור האחרון במפגש ישיר. הסקוטים עם 10 נקודות, נקודה פחות מהדנים שבפסגה. המשמעות – תיקו יספיק לדנמרק כדי לעלות ישירות למונדיאל. סקוטלנד חייבת לנצח כדי להשיג את העלייה האוטומטית מהמקום הראשון.

שחקני נבחרת דנמרק (IMAGO)

בבית 5, ספרד הבטיחה “רק” מעשית את מקומה במונדיאל מהמקום הראשון כשהיא מובילה בפער של 3 נקודות על טורקיה השנייה. עם זאת, לה רוחה לא צפויה לאבד את הפסגה למרות מפגש ישיר מול הטורקים במחזור הסיום, הודות להפרש השערים שלה שגדול ב-14 מסגניתה נכון לרגע זה.

בבית 7, הולנד לא עלתה רשמית, אך מעשית צפויה לסיים במקום הראשון לאור 3 נקודות פער והפרש שערים עדיף ב-13 על זה של פולין שבמקום השני. ההולנדים אמורים להעפיל רשמית אוטומטית לגביע העולם מהמקום הראשון. נותר מחזור אחד לסיום. אף נבחרת נוספת אחרת אגב לא יכולה להגיע לאחד משני המקומות הראשונים.

שחקני הולנד (IMAGO)

בבית 8, אוסטריה בפסגה בפער 2 נקודות מבוסניה שבמקום השני. המחזור האחרון יספק מפגש ישיר בניהן – כלומר, תיקו יספיק לאוסטרים כדי להעפיל אוטומטית מהמקום הראשון, כשמנגד הבוסנים יהיו חייבים ניצחון כדי להיות אלה שמשיגים את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

בבית 10, בלגיה בפסגה בפער של 2 נקודות מצפון מקדוניה, שתצטרך איבוד נקודות של הבלגים במחזור האחרון כדי להעפיל מהמקום הראשון. לצפון מקדונים מספר נקודות זהה ומצב דומה מבחינת תרחיש עלייה לוויילס (13), שבמקום השלישי עקב הפרש שערים נחות, אותה הם יפגשו במחזור האחרון לקרב ישיר שיכול להסתיים עם המקום הראשון או המקום בפלייאוף.

שחקני בלגיה (IMAGO)

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטאר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קייפ ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-32 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן. ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין הפ11 ביוני ל-19 ביולי.