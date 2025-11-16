יום שני, 17.11.2025 שעה 01:26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

המאכזב, התגלית והרגעים: סיכום קמפיין הנבחרת

ביטון ואליאל פרץ פרצו ודור פרץ סיפק את הרגע, אך בעיקר נזכור את ההגנה הנוראית, הגול של טונאלי ואת הרשת של דניאל פרץ זזה שוב ושוב. הפנים ליורו

|
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

זהו זה. קמפיין נוסף של נבחרת ישראל תם לו היום (ראשון) 1:4 נגד נבחרת מולדובה, וזהו קמפיין נוסף שבו בסופו של דבר הכחולים-לבנים לא העפילו לטורניר גדול. כעת, הפנים כבר למוקדמות אליפות אירופה וזה הזמן להביט לאחור לקמפיין שתם לו, ולהיזכר ברגעים, האכזבות, התגליות, הפספוסים ועוד.

הרגע שזכור לטובה

בסופו של דבר נבחרת ישראל סיימה עם ארבעה הפסדים, תיקו אחד ושלושה ניצחונות, כאשר במשחקים הגדולים רן בן שמעון והשחקנים שלו לא הצליחו לקחת נקודות. ועדיין, יש רגע אחד שאמנם נגמר ללא נקודות, אבל הקפיץ את כל המדינה, גם אם לכמה רגעים בלבד.

ג’אקומו רספדורי נתן 2:4 לאיטליה בדקה ה-81, ואז אלסנדרו בסטוני עם שער עצמי צימק כעבור שבע דקות, ואז, בנגיחה שהקפיצה כל ישראלי מהספה, דור פרץ קבע 4:4 מדהים נגד ג’יאנלואיג’י דונארומה. התחושות האדירות החזיקו לצערנו דקה בלבד, עד שסנדרו טונאלי קבע 4:5 בלתי נשכח לאזורי.

דור פרץ נוגח שוויון (ראובן שוורץ)דור פרץ נוגח שוויון (ראובן שוורץ)

השחקן המצטיין

אפשר לפרגן למנור סולומון שבלט, לאליאל פרץ ודן ביטון שהוכיחו את עצמם, לדור פרץ שהיה שם לא מעט פעמים, אך בסופו של דבר אי אפשר לתת מצטיין לאף אחד בנבחרת, בקמפיין שהוא מתחת לכל ביקורת. בהגנה זה לא זה, הקישור נעלם מול הגדולות ומהכוכבים מקדימה מצופה להרבה יותר.

מנור סולומון (ראובן שוורץ)מנור סולומון (ראובן שוורץ)

השחקן שטעון שיפור

בתחילת הקמפיין הבנו שיש לנו שני כוכבים, מנור סולומון ואוסקר גלוך. אחד הגיע בגדול, השני לפרקים הראה את הניצוצות שיש לו ברגליים, ויש לו, אך לא מספיק. לא מעט רגעים בהם היהלום הגדול של ישראל נעלם והתקשה לבוא לידי ביטוי, עם רק שער אחד ובישול אחד בשמונה משחקים.

אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)

המאכזבים

ההגנה, או האין הגנה אם נדייק. אחד מאסטוניה, רביעייה מנורבגיה, עוד אחד מאסטוניה, חמישייה מאיטליה, חמישייה מנורבגיה, שלישייה מאיטליה ואחד ממולדובה, מאזן ספיגות שקשה לעכל, עם 2.5 למשחק, הנתון השני הכי גרוע של נבחרת ישראל בקמפיין, מאז שעברנו לאירופה, כאשר הקמפיין ההגנתי הכי גרוע היה בעונה הראשונה באירופה, אי שם ב-1994. חלק אחורי שהיה לא פחות משערורייה, ושרק הכריז כמה אנחנו מתקשים לגדל בלמים בשנים האחרונות.

גם לדניאל פרץ יש חלק. אפשר להאשים אותו, אפשר להאשים את מי שבחר להרכיב אותו בין הקורות, אבל בסופו של דבר דניאל פרץ לא הביא נקודות ואף לפרקים עלה בנקודות. הכל נכון, הוא עובר מצב קשה בהמבורג, לא שיחק תקופה ארוכה, אך לבסוף הוחלט שהוא השוער והוא ספג 16 שערים בשישה משחקים בין הקורות, וזה יותר מידי כשלא מעט מהם גם באשמתו הישירה. מצד שני, לא נשכח את עצירת הפנדל לארלינג הולאנד.

דניאל פרץ (ראובן שוורץ)דניאל פרץ (ראובן שוורץ)

הרגע הכי כואב

5:0 מול נורבגיה זה אמנם כואב, אבל כבר מההתחלה אפשר היה להבין לאן הרוח נושבת. מול איטליה זה היה סיפור אחר, ואם רשמנו שהרגע הכי טוב זה דור פרץ משווה, אי אפשר שלא לומר שהרגע הכי כואב זה לחטוף גול, 5:4, דקה אחרי הרגע הכי טוב. סנדרו טונאלי השאיר את ישראל רק עם מחמאות, ברגע שהוציא לאומה שלמה את הרוח מהמפרשים.

עידן נחמיאס וארלינג הולאנד (IMAGO)עידן נחמיאס וארלינג הולאנד (IMAGO)

תגלית הקמפיין

שני שחקנים שאם לפני שנה מישהו היה מאמין שהם יעזרו לשנות את פני באר שבע לא בטוח שהרבה היו מאמינים, אז גם כאן הם תפסו מקום של קבע בהרכב, ובצדק מוחלט. דן ביטון ואליאל פרץ הוכיחו כמה היכולת המדהימה שלהם בליגה ממש לא נובעת מכך שיש קבוצה רצה, אלא הם גם ידעו להבריק ולהפוך לממוסמרים ב-11 של בן שמעון גם במדים הלאומיים. ה-מ-ש-כ-י-ות.

דן ביטון (ראובן שוורץ)דן ביטון (ראובן שוורץ)

השחקן שפוספס

קשה לטעון שישראל יש כוכבים בליגות שונות ברחבי אירופה, אבל אחד כזה יש בוודאות, כאשר אולי השחקן הכי טוב בליגה הבלגית ומה שבטוח מלך השערים של הליגה משחק שם, וקשה להבין למה עומרי גאנלדמן לא קיבל יותר קרדיט, או בעצם למה יותר קרדיט, מאשר קרדיט בכלל. יש הרבה כבוד לבן שמעון ומה שהוא עושה, אבל 0 דקות עגול למלך שערי בלגיה זה אירוע תמוה, בטח משחקן שעומד לגמרי במימדים הפיזיים של השחקן האירופי.

עומרי גנדלמן (רדאד געומרי גנדלמן (רדאד ג'בארה)

סיכום

בסופו של דבר, אי אפשר להתעלם מכך שכן יש דרך. הכדורגל התקפי, השחקנים נועזים, ותמיד אמרנו שעדיף להפסיד 5:4 מאשר 3:0, אז הנה זה קרה והקרדיט לבן שמעון שלפרקים כן נתן תחושה שאפשר להאמין, אך בסופו של דבר אם משחק ההגנה לא ישתפר יהיה קשה לעלות לטורניר גדול (אסור לספוג גולים כמו של יון ניקולאסקו), כשגם אי אפשר להמשיך לזמן שחקנים שלא בכושר משחק, וזה לא משנה אם קוראים לך דניאל פרץ, עומרי גלזר, אלי דסה, מוחמד אבו פאני, סתיו למקין או עידן נחמיאס. בנוסף, אי אפשר להתעלם מכך שאף משחק בית לא שוחק בישראל, ומכך שאין לנבחרת חלוץ אימתני ביום שאחרי ערן זהבי.

נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
