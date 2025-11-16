אייזנברג: יש לי הוכחות שרמי כהן פועל נגד ינאי

למרות פתיחת העונה המצוינת של הפועל ת”א ביורוליג, לא שקט במועדון ובעיקר בין עופר ינאי לאוהדים. שאול אייזנברג שהיה הבעלים של האדומים בעבר, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לכך, האשים את רמי כהן במעורבות בעניין וגם דיבר על נבחרת הכדורגל לקראת המשחק מול מולדובה.

בוא נדבר על האוהדים בכדורסל, הם נגד עופר ינאי וזה לא מתקדם, זה רק מקשה כי אם מישהו רוצה לקנות כרטיס לדרבי הוא חייב להיות בעל מנוי. אתה עברת אותם שהם עשו מחאה נגדך, מה יש לך להציע לעופר?

”אני אפילו שוחחתי איתו לפני הרבה זמן, הסברתי לו שאין כל דרך אחרת מאשר ללכת עם החבר’ה האלה ביד קשה, שום פתרון אחר לא יהיה, אני מכיר ועברתי את זה, לא שנה ולא שנתיים, יותר מ-10 שנים אפילו. אלו אנשים שהקבוצה לא מעניינת אותם, מעניין אותם שהם יהיו הקובעים ומחליטים עבור אלה שמחזיקים את הקבוצה ומביאים את הכסף. עופר יכול להביא אפילו מיליארד, לא מעניין אותם, הם רוצים להיות חלק מהניהול”.

מה זה אומר חלק מהניהול?

”להיות על הכסף בלי להיות על הכסף, צריך להילחם בהם”.

עופר ינאי עם אוהדי הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

מה זה להילחם? אתה נכשלת.

”כשהם עשו את מה שעשו בדרבי נגדי באוסישקין, הם התפרעו וזרקו אבנים, פגעו בשחקני מכבי ואני הזמנתי את היס”מ במחצית, ביקשתי מהם לא להפסיק את המשחק. אצלי לא היה קורה דבר כזה כמו בבלומפילד או בסמי עופר, אני אמרתי להם לבוא להוציא את כל האנשים האלו, הוציאו באמת את כל ה-300 אוהדים והמשחק שוחק, אבל מאז התחילה מלחמת עולם, וזה ברור שמישהו התסיס אותם מאחור. לימים נודע לי מי זה”.

מי?

”האיש הזה שהשאיר את הפועל עם מיליונים רבים של חובות, וכל הסיפור של עמותת אוסישקין נהיה בדיחה”.

מי זה?

”רמי כהן”.

עופר ינאי ורמי כהן (שחר גרוס)

אתה מאשים אותו?

”הוא אשם בהכל, עד היום הוא מכוון אותם להיות נגדי והוא מסית אותם, חייו של עופר גם לא קלים משום שמאחורי הקלעים רמי כהן ממשיך לחמם את האווירה”.

אתה אומר דברים קשים מאוד.

”נכון, ואני עומד מאחורי הדברים האלו”.

אתה אומר את זה מידיעה? יש לך הוכחות שהוא פועל נגד הבעלים הנוכחי?

”בוודאי”.

איך?

”יש לו את הדרך שלו, הוא עושה את זה, אני לא מבין דבר אחד. איפה התקשורת? איפה כולכם?”.

שאול אייזנברג (נעם מורנו)

אולי הם בעלי עקרונות ולא אוהבים את מה שיש במועדון.

”אמרו שאני העברתי את הקבוצה עם חובות והעמותה לא יכולה להתאושש, היום יודעים שהקבוצה עברה בלי חוב של אגורה אחת, מי שעשתה את החובות זו עמותת אוסישקין וזו הבושה הגדולה של האנשים האלו שהיו חלק מזה. איפה הם נעלמו? מנהלי חברות, בנקים וכו’. רמי כהן הוליך את כולם שולל ולהערכתי אמרו שהחובות הם 10 מיליון, לדעתי זה מעל ל-20”.

אבל זה הלך לבית משפט, יודעים כמה זה.

”ידעו אז, עם הזמן הדברים צצים”.

אז מה התגלה חדש?

”כל הזמן מתגלה, עשו שם עסקים שלא קשורים לכדורסל עם מתקני ספורט, לקחו כסף מהורים והשתמשו בזה, לקחו מינאי הלוואה ואני אומר לך, מה עשו עם הכסף הזה של השישה מיליון, מישהו יודע מה קורה עם זה? יש תיעוד לזה? יש בעיה גם עם מי שמנהל את העמותה היום, אבל זה אולי בהזדמנות אחרת”.

מה הבעיה?

”אותה אחת גם מנהלת את הפירוק של הפועל חולון, תבדקו אם השחקנים קיבלו כסף בשנה שעברה”.

"מה עשו עם הכסף?". אייזנברג (רדאד ג'בארה)

ליזה חדש עושה עבודה טובה שמעתי.

”מי שהיא מייצגת מקבלים את הכספים כמו שצריך, הביאו את העמותה לאן שהביאו וכל הזמן מנסים להציק ולהפריע לעופר ינאי, לי יש ביקורת נגדו כי עם הכסף שהוא משקיע היה אפשר לעשות קבוצה טובה יותר”.

יש יותר טוב מזה? הוא הביא את כל הכוכבים הגדולים, את מי רצית שיביא?

”על טעם וריח אין מה להתווכח”.

את דונציץ’ הוא היה מביא?

”יכול להיות, אבל בכסף שהוא משקיע היה אפשר להעמיד קבוצה טובה יותר, אני מאחל לו בהצלחה ובינתיים מה שהם עושים זה הפלא ופלא, חבל רק שהעמותה והאולטראס מפריעים לו”.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

מה יהיה בדרבי לדעתך?

”הסיכויים נוטים למכבי לדעתי”.

ים מדר פצוע, גינת פצוע.

”לא שמים את הדברים האלו על השולחן בצורה ראויה, הפועל משחקת עם חמישה זרים בלבד בליגה ובאירופה אתה יודע כמה, הכוח שם מטורף ופה שהם משחקים חמישה זרים וחלק לא עושים עבודה טובה ולא נכנסים למשחק. מדר לא נמצא אז הפועל קבוצה בינונית בליגה, ובאירופה זה אחרת”.

אתה היית עשרות שנים קצין העיתונאות של הנבחרת והדובר.

”כמעט 20 שנה”.

איך אתה רואה את הנבחרת? עבדת עם גרנט וכו’?

”יש לי ביקורת גדולה מאוד על הכדורגל, על הנבחרת, אני חושב שבתחילת שנות ה-2000, כשנילסן הגיע לארץ, הביאו מאמן אלוף אירופה, הוא התחיל לשנות את הכדורגל ולשנות את הנבחרת, ראו את זה ובסופו של דבר לא עלינו בגלל אותו שער אומלל של הרצוג שאחר כך גם היה מאמן. אז לא עלינו כשהוא כבש, אבל הנבחרת הייתה טובה, מסודרת, משחקת כדורגל, בכל משחק ברמת גן היו המון אוהדים”.

רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

ואז הפסדנו לגרמניה.

”היה משחק ידידות בין ישראל לגרמניה ובמשחק הזה ארבעה או חמישה ימים לפני הדרבי התל אביבי, במחצית הובלנו 0:1 וראינו בחדרי ההלבשה שהשחקנים מהקבוצות האלו קיבלו טלפונים מהקבוצות שלא רצו שישחקו 90 דקות ושישמרו כוחות, ואז מה קרה? 10 דקות במחצית השנייה היה 3:1 ונגמר 7:1, אבל זה היה ידידות וכולם ידעו שבסופו של דבר נילסן, שקיבל את זה קשה מאוד, החליט לעשות מסע”ת”.

הוא לא החליט סתם, ניסו להתערב לו בהרכב.

”ניצלו את זה שהוא קיבל שביעייה והזמינו אותו לשיחה”.

גברי לוי היה היו”ר בזמנו.

”הוא עשה דברים מצוינים לכדורגל והוא שגה שאמר לנילסן להשאיר לו שני שחקנים לבחור לסגל. איך שהוא יצא מהחדר של גברי, הוא אמר לי ‘מחר בצהריים מסע”ת’, אני הבנתי מה הולך להיות ואז הוא הודיע שהוא עוזב”.

איך אתה רואה את הקמפיין הנוכחי? לא התקדמנו מאז.

”לפני שאתה אומר את זה, גם אחרי נילסן הגיע גרנט, הקמפיין הראשון היה נורא ואיום כי היה אינתיפאדה והמשחקים היו בחו”ל ולא היינו ערוכים לזה, היינו צריכים לאתר מגרשים – אם זה בצרפת, איטליה, או שהיה בטורקיה, וקיימנו את המשחקים ככה והיה קשה לשחק בלי קהל”.

אברהם גרנט (ההתאחדות הזמבית)

כמו עכשיו בעצם, זה קורה אחד ל-15 שנים.

”כן, ואז בקמפיין השני ששיחקנו בארץ, אני חושב שזה היה הקמפיין הטוב ביותר מאז ישראל הצטרפה לאירופה. לא הפסדנו אף משחק עם גרנט בקמפיין, זה לא שלא הפסדנו לקבוצות דרג ב’ או ג’, לא הפסדנו בצרפת, לא בפאריס ולא ברמת גן, לא הפסדנו לשווייץ”.

ואז הוא טס ושמו איקס לגרנט.

”שמו איקס, ואני הייתי בפגישה עם מנחם שהיה יושב הראש, ובמקום להגיד לו להמשיך אז הוא משך את גרנט והוא נסע לאנגליה ואת השאר אנחנו יודעים”.

היום, איך אתה רואה את הנבחרת?

”היא מנסה לשחק בדיבורים כדורגל, במעשים היא לא משחקת”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

שאלה לסיום, היית שם ליד אברהם, למה ברקוביץ’ לא זומן?

”זה לא הזמן עכשיו, זה נושא לדבר עכשיו שעה”.

מתי שתרצה ניתן לך שעה.

”אז נדבר על זה. באשר לנבחרת ישראל, יש בעיה גדולה מאוד, אתם לא רואים שגם בתקופות הפחות טובות תמיד היו שחקני הגנה יוצאים מן הכלל, היו בלמים וכו’, היום יש בעיה גדולה מאוד עם הנבחרת”.

רמי כהן אמר בתגובה לדבריו של אייזנברג: “שאול חבר לעופר? תמסור רק שאני מאחל להם זוגיות מופלאה ושישלחו רשימת מתנות”.