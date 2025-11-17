"צירפנו עוד חברות חקירה בגלל כמות העבודה"

בהמשך לחשיפת ONE בנוגע לפרשת זיוף הבדיקות בקבוצת הנשים של רמת השרון והדרישה של ההתאחדות לכדורגל להוריד אותה ליגה, עורך הדין וראש האגף המשפטי בהתאחדות, רן כהן ניסן, התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE בשיתוף “ישראייר” והתייחס למצב.

מה אתה יכול לומר על כתב האישום הזה? בעיניי היה חריג, יש פה משהו שיטתי בקבוצה שאני לא מבין איך הוא קורה.

”אני מסכים איתך שזה כתב אישום שמציג משהו מורכב ולא פשוט. איך זה קורה? צריך לבדוק עם הקבוצה והנאשמים עצמם, הסיפור שלנו התחיל בנושא הבדיקות הרפואיות שנעשו, משם החלה איזו חקירה שבעצם מה שהוציא הכל החוצה זה הפרסום העיתונאי של גידי ב-ONE, משם החקירה התגלגלה ואכן בסופו של דבר אפשר לראות שם מעשים לא פשוטים, איך זה קורה אני לא יודע”.

מה בקבוצה אמרו לך על זה?

”אני לא דיברתי עם הגורמים בקבוצה אחרי כתב האישום”.

אחרי שהם זייפו את הרישום שפרסמנו, אתה פנית לקבוצה וביקשת שיתנו תצהיר, למעשה הם נתנו תצהירים כוזבים פעמיים, זה יותר חמור אפילו, שהם ממשיכים לשקר אחרי שהעניין התפוצץ.

”כתב האישום מתחלק לשני נושאים נפרדים. נושא אחד הוא שכל קבוצה שנרשמת חייבת לעבור מספר נושאים כדי לאשר רישום של שחקניות, אחד הנושאים זה חוזים בבקרה. בעקבות הפרסום באתר, כשאנחנו שמענו שחקניות שאומרות שהן לא חתמו על הסכם, פנינו לקבוצה ואמרנו שרק יגידו לנו האם השחקניות חתמו או לא. הנושא השני שזה משהו שהתפתח אחר כך נוגע לבדיקות הרפואיות, כמובן כרגע הכל לכאורה כי אנחנו רק בשלב הגשת כתב האישום, אבל על פניו כתב האישום מייחס לקבוצה עבירות של זיוף גם בנושא החוזים וגם הבדיקות הרפואיות”.

רן כהן ניסן (שחר גרוס)

אתם בעצם הולכים להוריד קבוצה ליגה עוד לא באמצע העונה, לא זכור לי דבר כזה חוץ משנה שעברה מה שקרה בליגה א’, לא קרה דבר כזה בליגה בכירה.

”בסופו של דבר יש סעיפי ענישה, מה שמבוקש עכשיו מחולק לשניים. התובע מבקש הפסקת פעילות הקבוצה, היא קודם כל מפסיקה פעילות העונה, אחר כך החידוש של העונה הבאה אם היא תרצה ויתאפשר, היא תהיה בליגה נמוכה יותר, זה לא שעכשיו מעבירים באמצע העונה, זה לא ישים, גם הליגה הלאומית רצה ואי אפשר להעביר. עד שאין פסק דין הקבוצה ממשיכה את הפעילות בכל מקרה”.

מתי בית הדין יתכנס?

”הדיון נקבע ליום רביעי בשבוע הבא”.

מראש נתנו להם את העשרה ימים להתכונן.

”כן מראש נשלח הדיון לעשרה ימים קדימה”.

יהיה דיין אחד יהיה או הרכב אחר לנוכח התיק?

”רק במקרים של התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות או מעשה בלתי ספורטיבי יש שני דיינים. התיק של רמה”ש לא כולל את אחת העבירות האלה ולכן לפי התקנון יהיה דיין אחד. כל התהליך מתחבר לעוד הרבה דברים שאנחנו מנסים לעשות כאן בהתאחדות, גם ובעיקר בעידוד של שינו זוארץ יושב הראש, כל נושא המלחמה, זה עניין שאמנם פה האירוע זה לא טוהר המשחק, אבל הכל מתחבר לאותו הדבר: ניהול תקין של האגודות והקבוצות, ההתאחדות משקיעה בזה משאבים רבים, כספים, אני מדריך באופן אישי קבוצות. הזכרת את ליגה א’ צפון, המטרה היא לנקות את הכדורגל גם ברמה הניהולית וגם ברמת טוהר המשחק”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

כמה עוד כתבי אישום תגישו השנה נגד קבוצות בכירות אחרות? חברת החקירות עובדת.

”לא יודע להגיד מספר, או האם ומתי. יש מספר חקירות שמתנהלות ואנחנו הרחבנו את מספר החקירות וצירפנו עוד חברות חקירה”.

כמה חברות חקירה עובדות אתכם?

”יש שלוש חברות חקירה שעובדות באופן שוטף, אין מה לעשות, כמות העבודה דורשת את זה והנגזרת זה התקציבים שאין מה לעשות, אם צריך להגדיל חקירות אז גם להגדיל תקציבים”.

אתה משתלט על כל כמות העבודה?

”אני בסדר, אין לי תלונות, מקבל את העזרה שצריך, יש לי את הצוות שלי ואת תובע ההתאחדות שעושה עבודה מצוינת בניהול של זה. אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא עוצמים עיניים ואם לדעתנו יש משהו לא תקין אז נחקור אותו כמו שצריך. גם בהזדמנות הזאת, עיתונות חוקרת זה קריטי וחשוב, עובדה שהמקרה הזה, מה שהוציא אותו לפועל זו כתבה עיתונאית, זה מה שהניע את הגלגלים של החקירה ואחרי חקירה של חודשיים, תובע ההתאחדות הגיע למצב שיש לו מספיק ראיות בשביל כתב אישום”.

יש יועץ משפטי חדש, המליצו עליו והוא מועמד ראוי לדעתי וטוב עשתה הוועדה. איך אתה רואה את זה?

”יש עדיין את האישור שהוא צריך לעבור במזכירות ההתאחדות לפי התקנונים, הוועדה היא רק ממליצה. בכל אופן הוא בחירה מצוינת בועז (סיטי, ג.ל), עבדתי איתו על כל רפורמת הקטינים בשנה האחרונה, העברות קטינים שזו רפורמה שההתאחדות חלוצה בנושא הזה, אפשר לדבר על זה עוד ראיונות שלמים, עשינו ממש מהפכה ובועז היה גלגל מאוד מאוד עיקרי. עבדנו עליו ביחד והוא ראוי מאוד, מאחל לו בהצלחה ואני שמח שהוא מצטרף אלינו, שמח שמעכשיו אנחנו באותו צד”.