ההתאחדות דורשת: הורדת ליגה של רמה"ש

סערה בכדורגל הנשים: כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) על ידי ההתאחדות לכדורגל נגד מועדון כדורגל נשים רמת השרון, בכירים בקבוצה ושחקניותיה, בגין שורה ארוכה של עבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים. זאת בהמשך לחשיפת הפרשה ב"שיחת היום" ב-ONE.

ההתאחדות דורשת את העונשים הבאים:

על המועדון – הפסקת פעילות עד תום העונה, הורדה לליגה נמוכה יותר וקנס כספי של לפחות 100,000 ש"ח.

ליאור סילוק (המנכ"ל) – הרחקה מכל תפקיד בהתאחדות למשך שנתיים וקנס של לפחות 20,000 ש"ח.

מאיר סמדג’ה (יו"ר לשעבר) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 10,000 ש"ח.

חבצלת עזוז (חברת הנהלה) – הרחקה לשנתיים מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 5,000 ש"ח.

אמיר רסלר (מנהל מחלקת הנוער) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות.

השחקניות (ליטל כהן ושחקניות נוספות מקבוצות הנערות) - הרחקה לתקופות שונות: חלקן עד תום העונה, אחרות לחודש, ובהתניה להרחקה לצמיתות במקרה של עבירות דומות בעתיד.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

לפי כתב האישום, רמה"ש לא עמדה בדרישת המינימום לרישום 16 שחקניות לקראת פתיחת העונה. כדי לעמוד בתנאי הרישום ולפתוח את העונה, פעלו יו"ר הקבוצה לשעבר, מאיר סמדג’ה, המנכ"ל ליאור סילוק, חברת ההנהלה, חבצלת עזוז, ומנהל מחלקת הנוער, אמיר רסלר, לכאורה, בדרכי מרמה חמורות שכללו זיוף חוזים, דיווחים כוזבים ומעורבות של שחקניות קטינות שנדרשו להתחזות לאחרות בבדיקות רפואיות.

לפי הממצאים, הקבוצה שלחה לרשות לבקרת תקציבים חוזים פיקטיביים של שחקניות שכבר פרשו מכדורגל או שלא ידעו כלל שנרשמו, ובכך עקפה את איסור הרישום שהוטל עליה על ידי פיפ"א בשל חוב לשחקנית עבר. אחת מהשחקניות אף הודתה כי כלל לא הייתה מודעת לכך שנרשמה לעונה הנוכחית, ושאף לא חתמה על כל מסמך הקשור לכך.

עוד נטען כי גורמים בקבוצה, ביניהם מנהל מחלקת הנוער, הסיעו נערות לבצע בדיקות רפואיות תחת שמותיהן של שחקניות אחרות - במטרה להנפיק אישורים רפואיים מזויפים. לפי כתב האישום, חלק מהקטינות מולאו בטפסים עם פרטים כוזבים שנשלחו לבקרה התקציבית, וזאת בידיעת בעלי התפקידים הבכירים במועדון.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

ההתאחדות טוענת כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, הכוללת עבירות על תקנון הרישום, התקנון הרפואי ותקנון בקרת התקציבים “בנסיבות מחמירות”. בנוסף נטען כי המעורבים הפרו את הקוד האתי של ההתאחדות והפגינו התנהגות שאינה הולמת.

כתב האישום, שנחתם על ידי תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, מדגיש כי “מדובר במעשים חמורים הפוגעים באמון הציבור ובאמינות הענף כולו, ובפרט בכדורגל הנשים שראוי להגנה ולסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה וספורטיביות".