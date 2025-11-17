אבי גרייניק: מכבי חיפה זקוקה לפסיכולוג לבנייה

מכבי חיפה נמצאת במשבר עמוק. לאחר שלוש תוצאות תיקו מאז הגעת ברק בכר, הירוקים נמצאים במקום השמיני בלבד בליגת העל וצריכים למצוא פתרונות בחזרה מהפגרה. הקומיקאי ואוהד הקבוצה אבי גרייניק התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE בשיתוף “ישראייר” והתייחס למצבה של הקבוצה.

להיות בטוב בתקופה כזאת ועם אוהד חיפה זה קצת בעייתי.

”זה היה תורם לי אם העניינים היו טובים יותר, הופיעה קשת בענן אחרי שהחטופים חזרו, זה קשת בענן שלא הייתה לנו שנתיים, מכבי חיפה יכולה לעזור יותר אין ספק”.

חלמת בחלומות הגרועים ביותר שלך שחיפה תהיה במקום השמיני?

”ממש לא, אני לא רוצה להישמע חכם בדיעבד שמהמשחק האחרון שהפסדנו בבית ושמתי את רדיו חיפה בפקקים, ושמעתי את רפאלוב במסע”ת, לא כל כך הרגיש לי בטוח, חד וברור מה רוצים שיקרה, ואני לא חשבתי שזה יהיה מקום שמיני. זה יישמע תבוסתני, אבל זה חכם, במכבי חיפה האמרה אין דבר כזה מקום שני, זו טעות, לא כי אני מסתפק במקום השני, אלא הפסילה של המקום השני זה מה שהכניס אותנו לסחרור של לפני ה-3 אליפויות, מקום שני בונה משהו ויש פה הוכחה סטטיסטית שמה שבלבול עשה מקום שני אז בכר הפך למקום ראשון. התרבות של הספורט שניתנת על ידי חברים שלי ופרשנים של חיפה, קח את יניב קטן, הוא אגדה וכשחקן, לא פרשן, הוא מאמין שמקום שני זה כישלון, אבל עם מה תבנה מקום ראשון? אתה קודם כל לא יועד מי אתה כקבוצה, אנשים צריכים להכיר את עצמם”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

אולי עצם זה שהביאו המון מתאזרחים וזרים אז איבדו את הזהות?

”זו תגובת שרשרת של קודם לכן”.

מה הכוונה?

”חוכמת המונים צודקת, זה מתחיל עם מספר 6, עד שנטע לביא לא תפס פיקוד, לא היה לנו מספר 6 במשך שנים, מצאת 6, לא הצלחת להשאיר את נטע, אתה צריך שחקן תואם נטע כדי שהקבוצה תשכב על ה-16 של היריב, זה מי שאתה וזה מי שאתה רוצה להיות, מה זה לא מוצאים 6? זה הזוי”.

מה הלאה אז? מה חיפה צריכה לעשות?

”כל דבר שאני אגיד תהיה קלישאה של בנייה מחדש, אבל הקבוצה צריכה פסיכולוג לבנייה לדעתי, לדבר עם האנשים שמנהלים את העסק, להגיד מה אתם רוצים ואם הם רוצים את זה אז האנשים הנכונים ככה וככה, כל העניין של הרבה מזל ואנחנו בישראל, נכון שהמלחמה לא עזרה, זה לא עובד לקבוצה כל כך גדולה, חייבים להצליח בבניית הקבוצה… זה לא אחר כך לעשות את זה וסטיוארט בעצם טוב, אבל מה עם נהואל? לא הצליח שנה שעברה והשנה, אני לא מבין מה רוצים שיקרה”.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מה דעתך על החזרה של ברק בכר? אולי זה האיש שיעשה סדר? אתה חושב את זה או לא?

”עשו טעות עם דגו בעיניי באותה תקופה, עם דגו התחרינו על האליפות, במבחן התוצאה הוא לא נכשל והמערכת לא נכשלה, מה המערכת אמרה? שהיא נכשלה למרות שזה לא קרה, זה מבלבל את הכל, הלכת איתו, זה נכשל? לא, למה להפסיק? אני תמיד שמח שברק חוזר, העיתוי לדעתי לא היה נכון, תדע מי אתה, אתה נתת לאלברמן להחליט על דגו, ואתה פיטרת את דגו, אבל לא את אלברמן שהחליט על דגו, מי אנחנו? מה אנחנו רוצים שייראה ואיך?”.

העניין של המדיניות ואיך שזה קורה והכל סותר.

”מכבי חיפה זו חברה גדולה ועסק מאוד גודל, אני לא יודע לנהל קבוצת כדורגל ומי שלא יודע מי הוא אז הוא לא יכול להקרין לאחרים”.

מה זה להיות אוהד מכבי חיפה? כיום, העונה.

”זה לא מדהים, כואב הלב לראות אושיה כמו בכר נאבק, כואב הלב שבגודל של תקציב של מכבי ת”א ולך תשווה, כואב לי לראות שפרשנים אומרים שזה המועדון הכי גדול בארץ, הוא לא צריך, הוא צריך להיות הכי מיוחד והכי חד ושהנוער יגדל כמו שצריך, גם עם התחרות של מכבי רק בחיפה, בואו נאחד את מכבי חיפה, כי כשעשינו את זה היינו ה’מכבי’”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

כשיש משחקים אתה דואג שיהיו הצגות כדי לא לסבול?

”אתה נוגע בקונפליקט הזה, יש לי יותר מדי הצגות בזמן משחק, לפעמים זה מוציא מריכוז ואני הולך אחורה בשניות שיש לי כדי לראות מה קורה. בזמן האחרון אני אומר שהם ישברו את הלב ובאמת הם שוברים”.

כן, זה קורה הרבה בזמן האחרון.

”אני חושב שהעונה הזאת לא הלכה לפח, מאותה סיבה של המדיניות, זה הזמן לבנות את השנה הבאה, אבל אתה לא הולך להפסיד, אתה לא הולך לחופשת קיץ, אתה מתחיל לדמיין את הקבוצה שאתה רוצה, לא מה שיש עכשיו, אלא להתחיל דמיון יצירתי מה אתה רוצה שיקרה. אם יעבדו על זה מעכשיו אז ניאבק על האליפות”.