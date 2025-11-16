שרון קנטור תיעדר מאליפות אירופה בגלישת רוח

שרון קנטור לא תתחרה באליפות אירופה בגלישת רוח. סגנית האלופה האולימפית מפאריס 2024 הסירה את שמה מרשימת המשתתפות בתחרות שתתקיים בעוד כחודש ימים בפאלרמו שבאיטליה בגלל שטרם התאוששה מהפציעה בראשה.

כזכור, קנטור נפצעה בראשה במהלך אימון שגרתי וסבלה מזעזוע מוח. לאחרונה, גולשת הרוח המובילה והמדליסטית האולימפית מפאריס 2024 השתתפה באליפות ישראל אך לא בכל השיוטים, משום שהיא עדיין לא בכשירות מלאה ולא התאוששה לחלוטין, ולכן קנטור העדיפה לוותר על היציאה לאליפות אירופה.

לאחר התייעצות עם הרופאה האולימפית דליה נבות, שרון קנטור הסירה את שמה מרשימת המשתתפות באליפות אירופה לאחר התלבטויות רבות, אבל כל עוד היא לא כשירה במאה אחוז וקיים חשש כי תתחרה באופן מלא במאמצים גבוהים מבחינה רפואית, אין טעם שתצא לתחרות באיטליה.

שרון קנטור עם המדליה (ראובן שוורץ)

קנטור היא אחת מגולשות הרוח המובילות בישראל. כזכור, היא זכתה במדליית כסף באליפות אירופה 2023, בזכותה יצאה לתחרות הקדם אולימפית וניצחה אותה, משם המשיכה לזהב באליפות העולם - ובאולימפיאדת פאריס 2024 זכתה במדליית הכסף.

בנוסף אליה, גם שחר טיבי וקטי ספיצ’קוב בחרו שלא לצאת לאליפות אירופה מסיבות אישיות. המשמעות היא שהנבחרת המובילה של שחר צוברי תגיע רק עם שלוש נציגות בכירות לתחרות היבשתית: תמר שטיינברג, דניאלה פלג ומאיה מוריס. מיד לאחר מכן, הנבחרת תצא לפגרה.

שרון קנטור ושחר צוברי עם המדליה (ראובן שוורץ)

מנבחרת הגברים, בהובלתו של המאמן גל פרידמן, ישתתפו ארבעה נציגים ישראלים: האלוף האולימפי תום ראובני, כמו גם יואב כהן, יואב עומר ותומר ורדימון.