סכנין תצא למחנה אימונים של 5 ימים באילת

בני סכנין תחזור מחר (שני) להתאמן ללא החלוץ הארמני, ארתור מירניאן, שנמצא עם נבחרתו. כזכור, השחקן החמיץ את משחק הליגה האחרון מול מכבי חיפה בגלל בעיות משפחתיות ובסכנין משוכנעים שהחלוץ יחזור השבוע לאימונים.

הקבוצה עצמה מתוכננת לצאת בסוף השבוע למחנה אימונים באילת שיגלוש לשבוע הבא וזאת מתוך מטרה לאחד מחדש כוחות לקראת המשך משחקי הליגה.

במועדון לא מסתירים את האכזבה מהביקורת שהמאמן שרון מימר העביר בסוף השבוע שעבר בתקשורת נגד ההתנהלות היום יומית של המועדון. למרות הביקורת הלא פשוטה, הוחלט שלא להוציא תגובה רשמית בנושא עד שתתקיים שיחה עם מימר בשובו מחופשה בחו"ל.

שרון מימר (עמרי שטיין)

בסכנין מודעים לכך שבינואר הקבוצה תהיה חייבת להתחזק בעיקר בחלק הקדמי ולשם כך יצטרכו במועדון לדאוג למשאבים הכלכלים המתאים כדי להנחית רכש.