יום שני, 17.11.2025 שעה 04:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

סכנין תצא למחנה אימונים של 5 ימים באילת

הקבוצה תחזור להתאמן ללא מירניאן, אבל במועדון משוכנעים שהוא יחזור השבוע לאימונים ומאוכזבים מהביקורת של מימר. בסכנין מבינים שדרוש חיזוק בינואר

|
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)

בני סכנין תחזור מחר (שני) להתאמן ללא החלוץ הארמני, ארתור מירניאן, שנמצא עם נבחרתו. כזכור, השחקן החמיץ את משחק הליגה האחרון מול מכבי חיפה בגלל בעיות משפחתיות ובסכנין משוכנעים שהחלוץ יחזור השבוע לאימונים.

הקבוצה עצמה מתוכננת לצאת בסוף השבוע למחנה אימונים באילת שיגלוש לשבוע הבא וזאת מתוך מטרה לאחד מחדש כוחות לקראת המשך משחקי הליגה.

במועדון לא מסתירים את האכזבה מהביקורת שהמאמן שרון מימר העביר בסוף השבוע שעבר בתקשורת נגד ההתנהלות היום יומית של המועדון. למרות הביקורת הלא פשוטה, הוחלט שלא להוציא תגובה רשמית בנושא עד שתתקיים שיחה עם מימר בשובו מחופשה בחו"ל.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

בסכנין מודעים לכך שבינואר הקבוצה תהיה חייבת להתחזק בעיקר בחלק הקדמי ולשם כך יצטרכו במועדון לדאוג למשאבים הכלכלים המתאים כדי להנחית רכש.

