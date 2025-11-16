חוזר לישראל: נבחרת הדייויס תארח כאן את ליטא

פרסום ראשון: אחרי שנתיים בלי משחקי גביע דייויס בישראל, הנבחרת תחזור לשחק במדינה. בזכות הפסקת האש ברצועת עזה, איגוד הטניס הצליח להחזיר את משחקי נבחרת ישראל בטניס באישור האיגוד העולמי, כך נודע ל-ONE לראשונה.

נבחרת הדייויס אמורה לארח את ליטא בקרוב, כאשר המשחקים ייערכו ב-6 וב-7 בפברואר. האיגוד העולמי אישר להחזיר את המשחקים לארץ בזכות הפסקת האש. בעקבות זאת, המשחקים צפויים להתקיים בארנה של הכדורסל בנתניה.

איגוד הטניס בישראל הוביל בחודשים האחרונים מאבק נחוש וממושך מול האיגוד העולמי, במטרה להחזיר את משחקי גביע דייויס לישראל. במסגרת התהליך התקיימו שיחות רבות עם נציגי ה-ITF, הוצגו נתונים ודו”חות ביטחוניים מפורטים ונשלחו מכתבים רשמיים.

במהלך השיחות, יו״ר האיגוד אבי פרץ והיועצת המשפטית של האיגוד, עו”ד דליה בושינסקי, הופיעו בפני ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך הדיון בנושא. לאחר בחינה מעמיקה של כלל המידע וההתחייבויות שהוצגו, קיבל האיגוד העולמי את טענות איגוד הטניס הישראלי - ופה אחד הוחלט באופן רשמי לקיים את המפגש בישראל, בכפוף לשמירה על יציבות ביטחונית בארץ.

אבי פרץ (רדאד ג'בארה)

יו״ר איגוד הטניס, אבי פרץ, אמר: ״מדובר ברגע מרגש במיוחד עבור הענף. אחרי תקופה לא פשוטה הצלחנו להחזיר את משחקי הנבחרת הביתה, למקום הטבעי שלהם, מול הקהל הישראלי. נמשיך לפעול כדי שכל ספורטאי ונבחרת יוכלו לייצג את ישראל בגאווה, כאן בארץ”.

פרץ הוסיף: “אני חייב מילת תודה לעו”ד דליה בושינסקי ועו”ד שמואל הרציג, וכן למנכ"ל האיגוד דני פרקלסקי. תודה מיוחדת לשר הספורט, מיקי זוהר, ולצוות משרדו, וליו״ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, שסייעו מאחורי הקלעים וקידמו את ההחלטה החשובה. כעת נתמקד בהיבט המקצועי, כדי לספק לצוות ולשחקני הנבחרת את מלוא המעטפת בדרך לניצחון ולשמירה על המקום בבית 1. אני מקווה ומאמין כי זוהי תחילתה של חזרה מלאה של תחרויות בינלאומיות לטניס ולאחריהן גם בענפים נוספים”.

כזכור, נבחרת הדייויס הפסידה לקנדה ובעקבות זאת תשחק בפלייאוף בית 1 העולמי, שם הוגרלה כאמור מול ליטא. המפגש הזה יכריע בעצם איזו מהנבחרות תהיה בבית 1 ואיזו תרד לבית 2.

ישי עליאל (חגי מיכאלי)

נבחרת ליטא העפילה לפלייאוף לאחר ניצחון 0:4 על בנין, ותגיע למפגש מול ישראל עם סגל חזק שכולל את ווילוס גובאס (161 בעולם) ואת אידס בוטבילס (234 בעולם).