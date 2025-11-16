סנטוס עלתה מעל הקו בדקה ה-91, ניימאר בכה

ניימאר יכול לנשום לרווחה. אחרי שבוע סוער, הכוכב וחבריו לסנטוס ניצחו הלילה (בין שבת לראשון) 0:1 את פלמייראס בדרבי משער דרמטי בדקה ה-91 של בנחמין רולהייסר הארגנטינאי. הוא שלח את סנטוס אל מעל לקו האדום, חמישה מחזורים לסיום העונה בברזילראו, וניימאר לא יכול היה לעצור את הדמעות.

ניימאר עמד במוקד בתקופה האחרונה אחרי שנצפה מבקר את השחקנים ומחה על החילוף שלו בהפסד לפלמנגו, הכחיש שהתנצל בפני המאמן שלו ובכלל ספג ביקורות על יכולתו. הכוכב פתח בהרכב סנטוס, היה מעורב והראה ניצוצות מדי פעם, אבל לא הצליח להשפיע יותר מדי. ועדיין, כשסנטוס ניצחה ועלתה מעל הקו האדום, הדמעות זלגו מעיניו.

במשחק עצמו סנטוס הייתה מסוכנת יותר מול היריבה מהצמרת, שהגיעה עם סגל חסר בעקבות זימונים לנבחרות ופציעות. ניימאר סיכן את השער, אבל לא הצליח לכבוש.

המחצית השנייה נפתחה באיחור לאחר עימות ביציע ה-VIP, ובסופו של דבר בדקה ה-91 רובסון ג’וניור (בנו של רוביניו), שהקהל התחנן שייכנס, מצא את רולהייסר שכבש שלוש דקות בלבד אחרי שנכנס. הקהל היה בעננים, השחקנים חגגו וניימאר פרץ בבכי - של שחרור, של תקווה, של קבוצה שמסרבת להרים ידיים.

יכול לחייך. ניימאר (IMAGO)

פלמייראס איבדה את המקום הראשון בעקבות ההפסד וסנטוס עם נקודה בלבד מעל לקו האדום, אבל בברזיל לא התרשמו מהיכולת של ניימאר. הוא קיבל ציון 5 בעיתון ‘גלובו’ ונכתב עליו: “למרות שחבריו חיפשו אותו בלי הפסקה, היו לו הרבה מסירות לא מדויקות, הוא איבד כדורים, יצר מעט מצבים והיסס לבעוט. הייתה לו בעיטה מסוכנת אחת בסוף המחצית הראשונה וזה הכל".