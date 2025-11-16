"לאמין ימאל? אצלנו בריאות השחקן מעל הכל"

נבחרת ספרד עשתה אתמול (שבת) צעד גדול בדרך להבטחת המקום במונדיאל 2026 באופן רשמי עם 0:4 בחוץ על גאורגיה משערים של מיקל אויארסבאל (צמד), מרטין סובימנדי ופראן טורס. לה רוחה עשתה את זה ללא פדרי ולאמין ימאל הפצועים, וגם בלי דין האוסן שששוחרר מהסגל למרות שהיה אמור לפתוח, מה ששוב העלה את סוגיית הפציעות בנבחרת ספרד.

ראשית, דה לה פואנטה אמר על בלם ריאל: "מדובר במשהו קטן. בדקנו אותו יחד עם רופאי ריאל מדריד והעדפנו מנוחה. נראה היום נראה אם יהיה כשיר לטורקיה”. המאמן ניצל את ההזדמנות גם להתייחס שוב לסוגיית לאמין ימאל ופציעתו: "העמדה שלנו ברורה - בריאות השחקן מעל הכל. הוכחנו את זה שוב”.

בברצלונה אולי יחלקו על הקביעה הזו אחרי שלאמין ימאל שיחק פעמיים בחלון הנבחרות הקודם למרות שהגיע להתכנסות עם פציעה. כזכור, האנזי פליק ביקר פומבית את ההתנהלות של דה לה פואנטה והדגיש את החשיבות לשמור על לאמין ימאל. בחלון הזה בבארסה כבר לא חיכו וניצלו את הפגרה כדי לטפל בהחלמתו, מה שהצריך מנוחה מוחלטת וגרר עוד סערה אחרי שבנבחרת טענו כי הקטלונים לא עדכנו על כך.

ובחזרה למשחק. ספרד קבעה שיא היסטורי עם 30 משחקים ברציפות ללא הפסד במה ששבר את השיא מימי הנבחרת של ויסנטה דל בוסקה. למעשה, הנבחרת לא הפסידה מאז 28 במרץ 2023 ובפרק הזמן הזה היא רשמה 15 ניצחונות במוקדמות, זכתה בליגת האומות וביורו. ביום שלישי מול טורקיה ספרד תוכל אפילו להשוות את השיא האירופי של איטליה (31 משחקים).

“אנחנו שמחים מההישג ומהשיא שקבענו, 30 משחקים רשמיים ללא הפסד, אבל הסגל הזה לא מסתפק בשיאים - הוא רעב תמיד להשתפר לקראת המטרה הגדולה: להגיע למונדיאל במצב הטוב ביותר”, אמר דה לה פואנטה, “עד שהכרטיס לא מובטח מתמטית, אנחנו עובדים באותו הקצב ובאותה מחויבות. כבוד - קודם לעצמנו ואז ליריבות - הוא תנאי בסיסי אצלנו”.

טורס שכבש 23 שערים ב-52 משחקים במדי ספרד, נכנס לטופ 10 של כובשי כל הזמנים בנבחרת והשתווה לאלפרדו די סטפנו ולסרחיו ראמוס, מרחק שלושה שערים בלבד מאמיליו בוטרגניו. “זה חלום להיות בעשירייה הגדולה”, אמר הכריש, “אסור להפסיק להיות שאפתנים, אני רוצה לטפס עוד בדירוג. זה היה משחק שלם שלנו. תחושה טובה מאוד. עוד לא הבטחנו עלייה, אז ביום שלישי נבוא לסגור עניין. זה בידיים שלנו".