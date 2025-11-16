יום שני, 17.11.2025 שעה 04:28
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הפועל תפגוש את יפו וראשל"צ למשחקי אימון

אחרי שבוע של חופש, האדומים יחזרו להתאמן, ברדה רוצה לנצל את הפגרה כדי להחזיר ביטחון להתקפה. דיון הערעור על העונש עקב הדרבי ייערך בעוד שבוע

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב חוזרת לשגרה. אחרי שבוע של חופש שנתן קצת אוויר לכל המערכת, החבורה של אליניב ברדה תחזור מחר (שני) בערב לאימונים מחדש בחודורוב.

בהפועל רוצים לנצל את הפגרה כדי להחזיר את הביטחון לצד ההתקפי, זה שפחות הצליח לבוא לידי ביטוי מאז פתיחת העונה.

כחלק מההכנות, הפועל תקיים שני משחקי אימון נגד מכבי קביליו יפו ונגד הפועל ראשון לציון בימים שלישי ושישי. ברדה רוצה לבחון שילובים, לנסות הרכבים שונים ולתת דקות לשחקנים שפחות שיחקו.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

ביום רביעי האדומים יעלו צפונה, למיני מחנה אימונים במתקן של הפועל עפולה, שם ישהו עד יום חמישי בערב.

בתוך כך, ערעור הקבוצה על ההפסד הטכני בדרבי התל אביבי והורדת הנקודות יתקיים ביום ראשון הבא בפני בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.

