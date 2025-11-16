דור פרץ ודסה תורגלו בהרכב במקום מזרחי ושועה

זהו זה, מוקדמות המונדיאל עבור נבחרת ישראל יסתיימו היום (ראשון, 21:45) עם המשחק האחרון שיהיה בחוץ נגד מולדובה, וכמובן שהנבחרת של רן בן שמעון לא תהיה חלק מגביע העולם ב-2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, אבל היא תרצה לסיים בטעם טוב את הקמפיין.

שמונה משחקים בסך הכל ישוחקו, כאשר המשחק נגד מולדובה יהיה השמיני של הכחולים לבנים, להם יש שלושה ניצחונות, 0 תוצאות תיקו וארבעה הפסדים בסך הכל. המאמן הלאומי מתכנן כמה שינויים מההרכב שסיים ב-0:0 עם ליטא במשחק ידידות לפני כמה ימים.

בן שמעון תרגל את ההרכב למולדובה ממנו עולה שהמאמן יבצע שני שינויים לעומת ההרכב שפתח מול ליטא, כאשר אלי דסה יפתח במקום גיא מזרחי ודור פרץ ישחק על חשבון ירדן שועה.

ההרכב המשוער: עמרי גלזר, אלי דסה, סתיו למקין, אור בלוריאן, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון ודור תורגמן.