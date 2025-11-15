יום שבת, 15.11.2025 שעה 21:01
יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
55%942-96011מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%943-85511ליון וילרבאן19
27%1031-98011מכבי ת"א20

פאריד לא חתם במכבי ת"א בגלל שהוא מוסלמי"

סוכנו של כוכב פנאתינייקוס החדש התראיין ביוון וטען: "קולדבלה התעניין כי הם כבר שיתפו פעולה בעבר, אבל בסופו של דבר זה לא יצא לפועל בגלל דת"

|
קנת' פאריד (IMAGO)
קנת' פאריד (IMAGO)

פנאתינייקוס הייתה צריכה גבוה, לאחר שגם עומאר יורטסבן, גם מתיאס לסורט וגם ריצ’ואן הולמס נפצעו, ובסופו של דבר היוונים הפתיעו והביאו את קנת’ פאריד בן ה-36. כנראה שבצוות המקצועי ידעו מה הם עושים, כי בשני המשחקים הראשונים שלו, הגבוה נראה נהדר.

במשחק הראשון נגד פאריס, פאריד קלע 17 נקודות והוריד עשרה ריבאונדים ב-23 דקות בלבד על הפרקט, בדרך לניצחון. במשחק השני, הגבוה הוביל לניצחון נוסף והפעם על ריאל מדריד, עם 16 נקודות ושמונה ריבאונדים ב-28 דקות.

מי שעוד מחפשת תקופה ארוכה סנטר זו מכבי תל אביב, והיום (שבת) סוכנו של פאריד התראיין ביוון וטען שהצהובים אף התעניינו בקליינט שלו. בשיחה לאתר ‘מטרוספורט’ אמר הסוכן: “הוא אמנם הגיע מטייוואן, אבל בקיץ לא מעט קבוצות ביורוליג רצו אותו”.

הוא המשיך: “אנדולו רצתה, פנרבחצ’ה, בולוניה וגם מכבי תל אביב. המנהל המקצועי של מכבי ת”א, קלאודיו קולדבלה, רצה את פאריד כי הם שיתפו פעולה גם ברג’יו אמיליה, אבל זה לא קרה בסופו של דבר בגלל ענייני דת, פאריד הוא מוסלמי”.

