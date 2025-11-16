"השחקנים ואנחנו מבינים שחשוב לסיים בניצחון"

נבחרת ישראל מגיעה לסוף הקמפיין שלה במוקדמות המונדיאל. אחרי ה-0:0 מול ליטא, השחקנים בכחול לבן יעלו היום (ראשון, 21:45) למשחק מול מולדובה במטרה לסיים את החלון הנוכחי בטעם טוב עם ניצחון. מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

“אני מתרכז בצד שלנו, מה אנחנו צריכים להביא ופחות למה היריב אומר או מתכנן. אנחנו מתכוננים לכל שיטה של היריב, יש לנו בארסנל נשקים ומוכנות לכל שיטה. אנחנו צריכים להסתכל על מה אנחנו רוצים להוציא מהמשחק הזה, הרבה יותר פתרונות התקפיים וחדות התקפית”, אמר המאמן הלאומי.

בן שמעון המשיך: “השחקנים מבינים את זה וגם אנחנו, רוצים לסיים את הקמפיין עם ניצחון, זה חשוב לנו, הניצחון חשוב לנו מאוד. אני מדבר הרבה עם השחקנים והם מבינים את זה, ננסה לנצח את המשחק”.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

גם קפטן הנבחרת אלי דסה דיבר: “בשנים שלא הצלחנו להשיג את המטרה, כן נפלנו מול נבחרות שעל הנייר היינו צריכים מולן את הנקודות כדי לבסס את המעמד שלנו. אנחנו רוצים להגיע למשחק מול מולדובה ולנצח כדי להיות מסוגלים לראות סיטואציות שבהן אנחנו מסתכלים על הנבחרות האלה ומביאים את הנקודות”.

המגן סיכם ודיבר על התהליך בנבחרת: “זה עוד אבן בדרך, גם המשחק מול ליטא, שהיה אומנם משחק ידידות, אבל ראינו כמה היה קשה לנו נגד נבחרת אגרסיבית שנושכת אותך ולא נותנת לך מנוחה רגע אחד. וגם זה היה מבחן טוב עבורנו. אני חושב שאנחנו זורעים זרעים לאט לאט, גם אם זה לפעמים מבחוץ לא נראה, וזה מה שישתלם לנו בעתיד הרחוק”.