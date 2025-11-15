ישראל פרמייר טק נפרדה מפרום ועוד 5 רוכבים

קבוצת ישראל פרמייר טק הודיעה היום (שבת) על פרידה מכריס פרום האגדי, שסיים חוזה של חמש שנים, ומחמישה רוכבים נוספים: המטפס הקנדי הוותיק, מייק וודס (שניצח שלב בטור דה פראנס במדי הקבוצה), הספרינטר פסקאל אקרמן ומיכאל שוורצמן הגרמנים, ריילי פיקרל הקנדי והאמריקאי הצעיר, מתיאו ריקיטלו.

"אנחנו אנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולהודות לכמה מחברי הצוות שלנו שמסיימים את דרכם בקבוצה ולשישה מרוכבי הקבוצה”, נכתב ברשתות החברתיות של ישראל פרמייר טק, “תודה לכם על כל הרגעים והזיכרונות שהענקתם לנו בשנים האחרונות. אנו מצפים לפגוש אתכם במירוצים או בכל מקום שהפרק הבא ייקח אתכם אליו”.

כמובן שבעקבות עזיבת הרוכבים, יצטרפו אחרים לקראת העונה הקרובה. לאחרונה כבר הכריזו בקבוצה על רוכבים חדשים שחתמו ויצטרפו, ובקרוב יודיעו על השמות הנוספים שישלימו את הסגל בעונת 2026.

כמו כן, ישראל פרמייר טק תשנה את שמה ותעשה מיתוג מחדש לקראת העונה הקרובה. כזכור, העונה האחרונה הייתה סוערת עבור הקבוצה ובמיוחד לאור אירועי מרוץ הוואלטה אספניה, שהופרע פעמים רבות על ידי פרו פלסטינים שפרצו למסלול עקב השתתפות הקבוצה הישראלית.