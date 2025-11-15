ביתו של ארמאני נפגע מפיצוצים בגובה 20 מטרים

שריפה גדולה פרצה בליל שישי בפארק התעשייה של קרלוס ספגאסיני שבמחוז בואנוס איירס בעקבות סדרת פיצוצים, שגרמו לנזק כבד באזור - כולל לביתו של קפטן ריבר פלייט, פרנקו ארמאני. לפחות 20 בני אדם נפצעו באירוע.

על פי הדיווחים בארגנטינה, ארמאני ובני משפחתו לא נכחו בבית בזמן הפיצוץ. גורמים בשטח מסרו לתקשורת המקומית כי הנזק לביתו לא היה חמור, אך בשל הסכנה מכימיקלים באוויר והסגר על האזור, המשפחה לא יכלה לשוב למקום.

הפיצוץ אירע סמוך לשעה 21:00, וגל ההדף היה כה חזק עד ששבר חלונות ברדיוס של עד ארבעה קילומטרים. השריפה בפארק התעשייה, שבו ככל הנראה נמצא מחסן של חברה לאגרוכימיה, היתמרה לגובה של 20 מטרים ויצרה ענן עשן סמיך ורעיל. במשך כשעתיים פעלו בשטח כוחות כיבוי, משטרה ושירותי חירום בניסיון להשתלט על התופת.

לפי דיווחי "קלרין" בארגנטינה, מקור הפיצוץ עדיין לא ידוע. הפצועים פונו לבית החולים באסייסה ולמרכזים רפואיים נוספים באזור קאנינג. האירוע תועד על ידי תושבים ועלה במהירות לרשתות החברתיות בשל הלהבות הענקיות והפיצוצים החוזרים.

פרנקו ארמאני (IMAGO)

ראש עיריית אסייסה, גסטון גראנדוס, אישר כי מדובר בשריפה רחבת היקף: “היה פיצוץ גדול מאוד באיזור התעשייה. הכבאים ניסו להיכנס, אך התקשו בשל ריבוי הפיצוצים. האש פגעה במספר מפעלים ועדיין לא הצלחנו להשתלט עליה”.

למרות הנזק הרב, נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים במצב קשה, אך האזור כולו יישאר סגור עד לסיום הבדיקות והטיפול בחומרים המסוכנים.