ארד לשגיב בתחרות גביע העולם בספרינט בקוריאה

הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל ממכבי תל אביב, שחר שגיב (30), זכה לפנות בוקר (שבת) במדליית ארד בתחרות גביע העולם למרחק ספרינט שכללה 750 מטרים שחייה, 20 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-5 קילומטרים ריצה שהתקיימה בטוניונג, דרום קוריאה.

בתחרות השתתפו 60 טריאתלטים ומי שניצח הוא מקסים הובר הצרפתי. במקום השני סיים וטלה טורנס מנורבגיה, מי שניצח את שחר שגיב במשחקי אירופה שהיו ב-2023 בפולין בהם זכה הישראלי במדליית הכסף.

בחלק של השחייה גילה שגיב יכולת בינונית מבחינתו ולמרות זאת השתלב בדבוקה השנייה. ברכיבה על אופניים, במסלול שכלל עליות קשות התמקם עד הקילומטר האחרון במרחק של 15 שניות לפני הדבוקה הראשונה, אלא שאז הוא הגביר קצב, הצליח לצמצם פערים ויצא לריצה כשהוא במקום ה-13. בריצה שכללה עלייה קשה בכל הקפה, גילה יכולת טובה וסיים את התחרות במקום השלישי.

שחר שגיב עם המדליה (פרטי)

הייתה זו התחרות החמישית והאחרונה של שחר שגיב העונה, אותה הוא מסיים במקום ה-18, הדירוג העולמי הגבוה ביותר שלו בכל הקריירה. את העונה פתח שגיב במקום ה-190 בעולם.

"אני מאושר”, הוא אמר, “לא חלמתי להגיע לדירוג כל כך גבוה בסיום העונה. במשך כל הקריירה התמקמתי בדרך כלל באזור המקום ה-40. הניקוד העולמי בטריאתלון הוא מצטבר לאורך כל השנים ואינו מתאפס מדי שנה. השיפור הכל כך משמעותי מצביע על יציבות מקצועית. הדירוג הגבוה הזה מהווה עבורי פריצת דרך משמעותית".