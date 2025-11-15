יום שבת, 15.11.2025 שעה 11:16
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ארד לשגיב בתחרות גביע העולם בספרינט בקוריאה

הטריאתלט סיים את העונה עם הדירוג העולמי הכי גבוה בקריירה שלו (18): "מאושר, לא חלמתי על זה, הדירוג הגבוה מהווה עבורי פריצת דרך משמעותית"

|
שחר שגיב (פרטי)
שחר שגיב (פרטי)

הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל ממכבי תל אביב, שחר שגיב (30), זכה לפנות בוקר (שבת) במדליית ארד בתחרות גביע העולם למרחק ספרינט שכללה  750 מטרים שחייה, 20 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-5 קילומטרים ריצה שהתקיימה בטוניונג, דרום קוריאה.

בתחרות השתתפו 60 טריאתלטים ומי שניצח הוא מקסים הובר הצרפתי. במקום השני סיים וטלה טורנס מנורבגיה, מי שניצח את שחר שגיב במשחקי אירופה שהיו ב-2023 בפולין בהם זכה הישראלי במדליית הכסף.

בחלק של השחייה גילה שגיב יכולת בינונית מבחינתו ולמרות זאת השתלב בדבוקה השנייה. ברכיבה על אופניים, במסלול שכלל עליות קשות התמקם עד הקילומטר האחרון במרחק של 15 שניות לפני הדבוקה הראשונה, אלא שאז הוא הגביר קצב, הצליח לצמצם פערים ויצא לריצה כשהוא במקום ה-13. בריצה שכללה עלייה קשה בכל הקפה, גילה יכולת טובה וסיים את התחרות במקום השלישי.

שחר שגיב עם המדליה (פרטי)שחר שגיב עם המדליה (פרטי)

הייתה זו התחרות החמישית והאחרונה של שחר שגיב העונה, אותה הוא מסיים במקום ה-18, הדירוג העולמי הגבוה ביותר שלו בכל הקריירה. את העונה פתח שגיב במקום ה-190 בעולם.

"אני מאושר”, הוא אמר, “לא חלמתי להגיע לדירוג כל כך גבוה בסיום העונה. במשך כל הקריירה התמקמתי בדרך כלל באזור המקום ה-40. הניקוד העולמי בטריאתלון הוא מצטבר לאורך כל השנים ואינו מתאפס מדי שנה. השיפור הכל כך משמעותי מצביע על יציבות מקצועית. הדירוג הגבוה הזה מהווה עבורי פריצת דרך משמעותית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */