כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1375-141912אטלנטה הוקס
67%1410-144712קליבלנד קאבלירס
55%1306-134611טורונטו ראפטורס
55%1340-137111מיאמי היט
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
50%1419-138512מילווקי באקס
50%1207-120710שיקגו בולס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
36%1293-128111שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1473-130512אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1386-157013אוקלהומה ת'אנדר
90%1122-125710דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
55%1299-130811מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
33%1387-132712דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
18%1267-119711לוס אנג'לס קליפרס
18%1336-117911ניו אורלינס פליקנס

22 נקודות לוולף ו-14 לבן שרף בהפסד בג'י ליג

בזמן שברוקלין הפסידה, הישראלים שלה בלטו במיוחד ב-116:92 של לונג איילנד נטס למיין סלטיקס, כששרף אף קלע סל מחצי מגרש. שניהם אף קלעו 3 שלשות

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בעוד ברוקלין נטס הפסידה הלילה 105:98 לאורלנדו במסגרת ה-NBA, שני הישראלים של המועדון, בן שרף ודני וולף, המשיכו לבלוט בג’י ליג ורשמו הופעה שלישית מרשימה, אולי בדרך להזדמנות נוספת בליגה הבכירה.

דני וולף היה המצטיין בלונג איילנד נטס, בהפסד 116:92 למיין סלטיקס. הוא סיים עם 22 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, כולל 3 מ-7 מעבר לקשת ו-2 מ-3 מהקו, הוסיף 9 ריבאונדים, 3 אסיסטים (מול שני איבודים) וחסימה אחת.

בן שרף תרם 14 נקודות ב-5 מ-11 מהשדה, כשקלע 3 שלשות מתוך 8 ניסיונות, קלע פעם אחת מהעונשין, והוסיף 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים (לצד 5 איבודים) וחטיפה.

הרגע שהזכיר לכולם את כישרונו של שרף הגיע בסיום הרבע הראשון, כששיגר שלשה משוגעת מחצי מגרש וקבר אותה עם הבאזר, מה שצימק את הפער ל-20:18. במחצית המארחת הובילה 46:50, כששרף עם 6 נקודות ו-וולף עם 10, ומשם מיין הצליחה לברוח ולהכריע.

שרף ו-וולף לא נחים: כבר בין שבת לראשון ב-02:00 (שעון ישראל) מחכה להם משחק נוסף מול מיין, הזדמנות להמשיך את המומנטום האישי ולהוכיח בברוקלין שמקומם ברוטציה העתידית של הקבוצה הבוגרת.

אסור לפספס
