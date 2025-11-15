יום שבת, 15.11.2025 שעה 11:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

מח"ט הצנחנים התקשר להתנצל על התרגיל

אחרי שיעדים בתרגיל בצנחנים נקראו בשמות השחקנים, המח"ט דיבר עם מנכ"ל הפועל ת"א רייכנשטיין והוזמן לדרבי, אליו יגיע עם הסמח"ט. ערך שיחה לגדוד

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

אחרי שאתמול (שישי) פרסמנו כאן ב-ONE שבתרגיל של גדוד 890 מחטיבת הצנחנים החליטו שהשמות של יעדי הכיבוש יהיו על שמות שחקני הפועל תל אביב, נראה שבסוף יש סיום שמח לסאגה. כזכור, בחטיבה החליטו שהשמות של היעדים יהיו שמות של שחקנים כמו מוטלי, אוטורו, גינת ומדר, ולאחר פניית ONE לצה”ל השמות שונו.

מעבר לשינוי השמות, כעת ל-ONE מתגלים פרטים נוספים. מח”ט צנחנים הבין את גודל האירוע והחליט באופן עצמאי להתנצל על המהלך, ולכן הוא התקשר אמש למנכ”ל הפועל תל אביב צחי רייכנשטיין. המח”ט החליט לקיים שיחה בגדוד כדי להסביר להם שהדברים הללו לא יקרו שוב ולא צריכים לקרות.

השיחה בין המח”ט לבין רייכנשטיין התנהלה ברוח טובה, כך לפי גורמים בצה”ל, ואפילו בסופה מנכ”ל הפועל תל אביב הזמין אותו להגיע לדרבי נגד מכבי תל אביב ביום שני בהיכל מנורה מבטחים. בנוסף למח”ט, גם הסמח”ט ועוד מספר חיילים מהגדוד צפויים להגיע למשחק היוקרתי נגד הצהובים.

עופר ינאי וצחי רייכנשטיין (רדאד געופר ינאי וצחי רייכנשטיין (רדאד ג'בארה)

יתרה מכך, כל החיילים, הקצינים והחיילים, צפויים לשבת באחד מתאי הצפייה באולם ביד אליהו. אותו תא צפייה נתרם מראש בתחילת העונה על ידי אחד הספונסרים של המועדון, בדיוק עבור חיילים שרוצים להגיע למשחקים של מוליכת היורוליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */